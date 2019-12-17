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 Политика Украины, Общество
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Все про:антисемитизм (160) Верховный Суд (797) Ксенофобия (124) шовинизм (43) Марушинец (2) Зеленко (49)

 МИД обжаловал в Верховном Суде восстановление в должности уличенного в антисемитизме экс-консула Марущинца, - Зеленко

Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный Суд из-за восстановления на дипломатической службе Василия Марущинца, известного из-за антисемитских заявлений.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщили в МИД, Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение Марущинца.

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"Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела восстановил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула", - отметила Зеленко.

По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил последнему более 230 тыс. гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - отметила Зеленко.

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Напомним, в мае 2018 года Дисциплинарная комиссия МИД установила, что консул Генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, имевшие явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций. Его отстранили от выполнения обязанностей.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, консула уволили 31 мая 2018 года за нарушение присяги государственного служащего.

Источник: https://censor.net.ua/n3165928
 
   
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Если демократия то не должно быть преследование людей за их личную позицию.
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евреев все обязаны любить согласно Криминального кодекса...
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Бред. Не может официальный дипломатический работник нести личную ахинею. По определению- не может!
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То есть другим можно,а ему нельзя?Тогда нарушаются его права на свободу
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Всё. Неинтересно. Повтор: любое слово официального дипломата такого ранга- официальное мнение и политика страны, которую он представляет.
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Это же, вроде, тот дедок, что через шария снимали? Россиян не очень любил и чьё-то место занимал.
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Я ещё и негров не люблю , особенно кацапов ...
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Молодець мужик. Має свою точку зору і не приховує. Respect!
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Он- идиот. И всё. Будучи дипломатом, в официозе- нет своей точки зрения! Он представляет и подставляет Страну. Он был консулом! А значит- или идиот, или умышленно подставлял Украину.
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