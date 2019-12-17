EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1457  21
Все про:Кабмин (11433) карта (117) Гончарук_Алексей (388)

 Создана карта существующих и необходимых социальных объектов, - Гончарук

Правительство создало карту, на которой смоделированы существующие и необходимые объекты предоставления публичных услуг: детские сады, школы, медицинские учреждения, кинотеатры, библиотеки. На карте собраны данные о 150 тыс. объектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сначала мы собрали на карте информацию о том, что сейчас у нас физически уже есть. Параллельно министерства разработали собственные стандарты обеспечения предоставления (доступности) к публичным сервисам и услугам для людей. Мы проанализировали, что у нас есть, сопоставили их со стандартами, которые дали министерства. На основе этого моделируем идеальную сеть социальных и инфраструктурных объектов, которая должна существовать в стране", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с руководителями областных администраций.

Например, сейчас в стране есть 856 опорных школ, а нужно - более 2,1 тыс.

Читайте: До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук

"Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую ​​инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а совпадать с реальными потребностями людей. Это касается медицины, образования, безопасности, услуг. Сейчас у нас реформа децентрализации не совсем эффективна в том числе и из-за отсутствия четких измеримых критериев, что и для чего сделала местная власть", - подчеркнул Гончарук.

Именно поэтому со следующего года правительство вводит системную оценку показателей работы руководителей ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: "Реализация медреформы - на моем контроле"

Источник: https://censor.net.ua/n3165926
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы все заняты разработкой презентаций, иммитация бурной деятельности
 показать весь комментарий
 
слуги знают толк в публичных услугах...

Создана карата наявных и необходимых социальных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1843
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
социальные объекты от моники зе!лоха и гончарука:
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
https://zakarpattya.net.ua/News/197985-Kabmin-u-chotyry-razy-zmenshyv-mistsevym-biudzhetam-Zakarpattia-subventsiiu-na-sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok-terytorii
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків.
Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим.
Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
 показать весь комментарий
 
 
п.с.
интересно, а личная дорога для моники - по какому критерию проходит?)
ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш"

https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы все заняты разработкой презентаций, иммитация бурной деятельности
 показать весь комментарий
 
 
слуги знают толк в публичных услугах...

Создана карата наявных и необходимых социальных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1843
 показать весь комментарий
 
 
Имитация бурной деятельности... в турбо режиме...
 показать весь комментарий
 
ну в принципе это правильная идея, но не пойдет никуда потому что на эти все инфраструктурные проекты нужно пару сотен миллиардов долларов. а откуда мы их возмем - когда государство банкрот?
 показать весь комментарий
 
Вранье, Гонтарева 200 млрд. грн. вообще нарисовала.
 показать весь комментарий
 
хорошая прибавка к колоде таро. а из каких арканов карта будет? старших или младших?
 показать весь комментарий
 
"Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую ​​инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а совпадать с реальными потребностями людей. Это касается медицины, образования, безопасности, услуг. Сейчас у нас реформа децентрализации не совсем эффективна в том числе и из-за отсутствия четких измеримых критериев, что и для чего сделала местная власть"Источник: https://censor.net.ua/n3165926
Мдя.. С точки зрения глобального мышления... Да! Но Нет!!!
 показать весь комментарий
 
Я уже как-то писала, послушав несколько раз этого гения, что у него в голове своя собственная реальность, которая к действительности отношения не имеет, вот поэтому и ДА! Но НЕТ!!!
Ему вообще место не в кабмине, а в совсем в другом учреждении и другого профиля.
 показать весь комментарий
 
«Залишатися на посаді - компроміс із совістю» - заступниця Скалецької пояснила рішення про відставку

...вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс, щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків, ігнорувалися або блокувалися...
 показать весь комментарий
 
"Наявных"?! Это что за язык такой? Если пишете по-русски - пишите по-русски, пожалуйста. Нет в русском такого слова и не может быть.
 показать весь комментарий
 
Зараз порозпродають школи та лікарні. Зебілам соціальна сфера не потрібна.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх