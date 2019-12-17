 Создана карта наявных и необходимых социальных объектов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сначала мы собрали на карте информацию о том, что сейчас у нас физически уже есть. Параллельно министерства разработали собственные стандарты обеспечения предоставления (доступности) к публичным сервисам и услугам для людей. Мы проанализировали, что у нас есть, сопоставили их со стандартами, которые дали министерства. На основе этого моделируем идеальную сеть социальных и инфраструктурных объектов, которая должна существовать в стране", - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с руководителями областных администраций.
Например, сейчас в стране есть 856 опорных школ, а нужно - более 2,1 тыс.
"Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а совпадать с реальными потребностями людей. Это касается медицины, образования, безопасности, услуг. Сейчас у нас реформа децентрализации не совсем эффективна в том числе и из-за отсутствия четких измеримых критериев, что и для чего сделала местная власть", - подчеркнул Гончарук.
Именно поэтому со следующего года правительство вводит системную оценку показателей работы руководителей ОГА.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
https://zakarpattya.net.ua/News/197985-Kabmin-u-chotyry-razy-zmenshyv-mistsevym-biudzhetam-Zakarpattia-subventsiiu-na-sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok-terytorii
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків.
Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим.
Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
интересно, а личная дорога для моники - по какому критерию проходит?)
ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш"
https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y