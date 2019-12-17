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Все про:НАБУ (2995) законопроект (2279) Зеленский (4033) КС (1395) ГБР (787)

 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ

Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал вывод по законопроекту №1014, внесенному ранее на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.

Согласно опубликованному во вторник, 17 декабря, выводу судей КС, законопроект № 1014 о расширении полномочий президента для назначения руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) признан частично неконституционным, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

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Напомним, Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165925
 
 
 Топ комментарии
 
А тем временем- Сингапур конфисковал российское судно "Севастополь". США наложили санкции на судовладельца, он обанкротился и не смог собрать денег даже на адвокатов. После этого судебные приставы с диким хохотом вломились на судно и вышвырнули на берег гордых российских моряков Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 4970
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по моему, только что Бубочке прищемили "инструмент" крышкой рояля.. Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 2357
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Это как "частичное убийство".. на полшишечки...
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А тем временем- Сингапур конфисковал российское судно "Севастополь". США наложили санкции на судовладельца, он обанкротился и не смог собрать денег даже на адвокатов. После этого судебные приставы с диким хохотом вломились на судно и вышвырнули на берег гордых российских моряков Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438 Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 7438
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 4970
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гыгыгы Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 6425 сюрпрааайз, мазафака!.. скрепное судно отжали у кацапов...
Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 9307
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Суд какой то на пол шишечки, Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ - Цензор.НЕТ 6927 Такой Суд должен ясно изъясняться,а не дрожать
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Судьи прекрасно знают что власть в стране очень скоро поменяется
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В годы войны сравнивать военного генерала с сепаром как то ... хотя двоих в годы войны нужно ставить к стенке.
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по моему, только что Бубочке прищемили "инструмент" крышкой рояля..
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Це приблизно як Моніка наполовину вагітна, а Констційний суд наполовину адекватний.
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Как его хазяева скажут тогда и решат, стакан наполовину пуст или наполовину полон.
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ой какой дипломатичный суд... чтоб да..так нет! ))))
частично ))))
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Та цей Зе сам неконституційний. У нього ж подвійне громадянство. Так що все, що він робить - це мартишкіна праця.
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