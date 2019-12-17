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 Политика Украины, Происшествия
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 Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа, - Нацполиция

Из-за стычки возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Напомним результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).

Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи схватки для установления всех правонарушителей.

В настоящее время следователи готовят объявления подозрения трем активным участникам события".

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165924
 
 
 Топ комментарии
 
Как бы авакову не выйти на самого себя 🤔🤔🤔.
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Угу... Тільки от кіпіш влаштували люди Авакова (нацдружини), а він цілковито на всі 100% відданий (на даний момент) Зєлі (Коломойському). Так до чого тут Порох? Ці нацжони перед виборами ганяли за ним хвостиком, зривали зустрічі, а зараз ти їх до нього в союзники записуєш? Пфффф
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Вы ошибаетесь. Только когда протестующие начнут отстреливаться. Только, боюсь, в этот раз уже будет поздно. Спираль начала закручиваться....
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А-то Янелох не знает, что Аваков финансирует Нацкорпус? Зеленкину выгодно быть лохом, чтобы устраивать этот цирк... Клоуны...
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ликуйтесь выздравливайте наша служба и опасна и трудна и.т .д
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Ветераны АТО тоже разные бывают. Да?
Одним можно убивать, а других можно убивать.
Все должно быть по Закону!
Других способов цивилизованного сосуществования не существует.
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Ни хрена не будет по закону! Это уже просто очевидно! Будет- как всегда, по беспределу.
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Да, но с одной оговоркой. Надо и по закону для всех включая чиновников, и по справедливости. Тк они для себя сделаю что хотят, а мы будем рабами по закону...
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Нацжоны-провокаторы, заробитчани рыгокремлевской власти.
Где нацжоны там не протесты, а "протесты" и провокации.
Они это уже не раз доказали, как находятся те, кто им верит, не понятно.
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Порохоботы тут целый вечер зека-рецидивита оплакивали.А на правоохранителей атовцев им нахезать с высокой колокольни.
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Була така здогадка, що в охорону поставлять нацгварійців із фронтовиків, а юні аваковці будуть їх лушпенить
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Плохой вариант выпал, в этом случае. У кого-то всё получилось. Я даже догадываюсь- у кого!
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Наверное, специализируется на уборке кукурузы ногами...
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соевый и его подельники пришли к власти на крови майдана, правили на крови и не остановятся перед новой кровью в своих корысных интересах.
Если власть не проявит твердост, и не накажет их за грехи то наверняка будет еще кровь
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ребят мочим липецких, которые за пороха...А взагалі нашо ви таке зробили?
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Як на мене, то національно-свідомий зек, безробітний або "бомж" більш цінний для українського суспільства ніж мєнт на захисті інтересів "яценюків". Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2440
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Украинцы, зачем вы бьете друг друга палками и камнями?
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фанаты.. ибо одни за динамо, другие за шахтер Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 47
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Така у нас традиція. Ще можемо автозаки спалювать на Миколайчика.
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Как это- зачем??? Это- необходимая прелюдия. К выстрелам. Вас ведь именно это удивило, что имея совершенно огромное количество оружия- таки палки и камни пока.
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Молодий аграрій з Чернігівщини демонструє іноваційний спосіб розпилювання мінеральних добрив:
Під Радою постраждало 17 правоохоронців, одному з них, ветерану АТО підполковнику Кулінку планують робити трепанацію черепа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5123
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Это точно - "гербіцид від бурьяна у синiй куртцi".
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А якого кольору ще спецодяг? Я, звісно, доволі ліберальна і лояльна людина. Тільки коли справа стосується Землі - клята біндерівщина прямо зростає на очах. Нічого не можу з собою поробити. І не буду.
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Не особо, но ход истории, похоже, уже не остановить.... Я бы сказал немного страшно, но и интересно.
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После 2014- го года никого не посадили . поэтому и есть чувство безнаканости .
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Протидіяти воєнізованим формуванням можуть лише організовані групи осіб. Українці! Обєднуйтесь в парамілітарні структури і озброюйтесь. Ніколи в історії етнічна меншина не відмовлялась від визискування аборигенів до тих пір поки не отримувала реальний спротив. Апеляція до совісті безсовісних і аморальних осіб марна. Лише фізична сила спрямована на їх тіла та фізичне майно змушує їх тікати рятуючи своє життя.
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аваковские псы против авакоских мусоров
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Мухи отдельно, котлеты отдельно. На Грушевского - чисто провокации от любителей "брусчатки"( кто их нанял?), разгоняли просто полицейские, а на площади перед парламентом "запланированный" разгон от СПЕЦОВ- показать, кто в "доме хозяин". Столкнулись РАЗНЫЕ миллиардные интересы. И ЖЕСТОКОСТЬ разная.
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не можу зрозуміть якщо він воїн, і захищав землю на війні,чому бьє людей які проти продажу землі.
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Читаю комменты. Зебелизм преобладает во всех сферах. Никто ничего не знает, но все в курсе что делать.
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Все митинги за деньги .Если бы сажали за организацию платных сборищ , то анархия прекратилась бы .
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Може уже пора прекращать уличные бои и уличный беспредел?
Если бы вы так на фронте сражались, как воюете с киевскими мусорами на киевских улицах - цены бы вам не было.
А так...Всё это выглядит слишком театрально и напыщенно.
Власть нужно чмырить, но уже не вам. Не осталось к вам былого доверия и уважения.
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пффф, да ветерана АТО подполковника Кулинко не так уж и жалко!! Другое дело генерала Марченко, который бронежилетики бумажные впаривал армии- сколько пацанов погибло из-за этой с..ки! До пети был майором,а потом "поехали"....- поэтому петя и вкинул за него деньги, ибо генерал рассказал бы следствию с кем он делился, когда зарабатывал на смертях пацанов.
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Работа на бандюка Авакова здоровья не добавляет даже участнику АТО.
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