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 Политика Украины
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 Если контракт о транзите газа не подпишем сейчас, то переговоры с "Газпромом" могут возобновиться в апреле-мае, – Коболев

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается большой, дискуссия на может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал Коболев.

Он добавил, что если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Глава "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Смотрите: "Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165923
 
   
 Топ комментарии
 
В апреле-мае не о чем будет уже договариваться. Отопительный сезон пройдет, северный поток-2 достроят.
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
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В Европе всё забито под завязку, как и у нас. Год - продержится от остальных поставщиков.
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
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Давно маме ничего не отсылал .
Переживает ...
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Треба розвивати добуток, та класти газопроводи... бізнес.
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Виявляється , щоб продовжити будівництво потоку 2 необхідний дозвіл німецьких екологів. Тому що на побережжі зимують уткі. І їх будівництво може турбувати. А для німців дикі утки-святиня.
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Якась туфта, там до десятка інвесторів, навіть канада, гидко.
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Да пусть хоть котов защищают. Лишь бы расию разоряли!
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Котов обижать нельзя. А кацапы по-жизни обиженные.
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Давайте поздравим Андрюшу Коболева
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...

Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...

Михаил Шнайдер
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Во как козломордого плющит...
Оно и понятно - первый руководитель Нафтогаза
который не хочет идти на уступки *****...
Ещё и в Стокгольмском арбитраже опустил Газпрём на 4,6 миллиарда долларов...
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штраф, от стокгольмского суда грязьпрому с лихвой перекрыл его зарплату. как по мне - то эту зарплату он заслужил
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эту мразь коболева давно пора подвесить за яйца на фонарном столбе вместо светильника )))). только кто ж его подвесит? видать чувака кто то не хило крышует, вопрос, кто?))))
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Сказал бы короче, пока мы, вас ожидает ЗВИЗДЕЦ.
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походу, это грязьпром ожидает звездец в виде исков от европейских стран за непоставку газа.
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а с чего ты взял, что будут непоставки? Они газом всю европу на зиму забили, сп-1 и турецкий поток еще есть, 3 месяца им хватит, а там сп-2 запустят
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ну, пусть это будет предположением. поп-корн закуплен - будем поглядеть. "ждать уже недолго, скоро будет елка"
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Давно маме ничего не отсылал .
Переживает ...
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В апреле-мае не о чем будет уже договариваться. Отопительный сезон пройдет, северный поток-2 достроят.
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
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если мы не подпишем контракт, на каком основании мы обеспечиваем транзит газа в Европу??
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В Европе всё забито под завязку, как и у нас. Год - продержится от остальных поставщиков.
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
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ПлюсГазпрёму придёт куча исков за недоставку газа...
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Это нелепый миф, добычу газа можно остановить и возобновить в любой момент.
Факелы горят только над нефтяными скважинами - сжигается т.н. "попутный газ", который нельзя закачать в нефтепровод, а газопровод строить нерентабельно из-за мизерного объёма.
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хм. так транзита может и не быть. а грязьпром может нарваться на иски в связи с непоставкой газа.
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Грязьпром уже не раз останавливал транзит зимой. Вряд ли испугается в этот раз.
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одно дело - закручивать вентиль при наличии договора о транзите, обвиняя во фсех грехах Украину, другое дело - не заключить договор о транзите и нарушить, имеющиеся обязательства перед потребителями.
тем занятнее будет посмотреть, что грязьпром получит (или не получит), когда в одностороннем порядке закрутит вентиль . "ждать уже недолго, скоро будет ёлка"
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Как раз наоборот, закрутить вентиль при наличии действующего договора стрёмно, а нет договора - форс-мажор. Именно так и было в прошлый раз.
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Доставити газ в пункт передачі - обов'язок постачальника перед покупцем за договором, а обставини форсмажору прописані у відповідному розділі і навряд там є "законні дії транзитерів".
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Ты тварь поделись с пенсионерами и инвалидами своей зарплатой.
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А где в апреле - мае будет СОЕВЫЙ УБЛЮДОК КОБЕЛЁВ ? На зоне или у мамашки под юбкой ?
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Кому еще не ясно, что Коболев и Витренко будут саботировать снабжение газом столько, сколько будут при власти?
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Коболев уже прямым текстом говорит - когда закончится в газохранилищах газ, тогда и подпишем договор на транзит! Только одно он упустил, что Европе это будет уже до лампочки! И не только Европе!
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в данном случае мы водители автобуса, пусть пассажиры купят билет, тогда поедем. А як шо воно їм не треба, то на шо воно їм
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т.е. грязьпром готов пойти на возможные нарушение договорных обязательств перед европейскими странами о поставках газа.
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есть только маленький ньюанс -- контракты на поставку газа в европу незаканчиваются 31 декабря и наличие газа в резервах европы их тоже не отменяет так что штрафи за непоставку газа газпрому светят уже с первого числа
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