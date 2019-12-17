 Если контракт о транзите газа не подпишем сейчас, то переговоры с "Газпромом" могут возобновиться в апреле-мае, – Коболев

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал Коболев.
Он добавил, что если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.
Глава "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...
Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
Михаил Шнайдер
Оно и понятно - первый руководитель Нафтогаза
который не хочет идти на уступки *****...
Ещё и в Стокгольмском арбитраже опустил Газпрём на 4,6 миллиарда долларов...
Переживает ...
Так что забей, а эти сказочки маме в Америке рассказывать будешь. Как там старушка 8 лямов зелени уже потратила?
А вот, раша будет газ жечь... На миллиарды евро...
Насколько я знаю, добычу немного снизить можно, а полностью останавливать не получится.
Поэтому и горят часто факелы на севере рашки...
Факелы горят только над нефтяными скважинами - сжигается т.н. "попутный газ", который нельзя закачать в нефтепровод, а газопровод строить нерентабельно из-за мизерного объёма.
тем занятнее будет посмотреть, что грязьпром получит (или не получит), когда в одностороннем порядке закрутит вентиль . "ждать уже недолго, скоро будет ёлка"