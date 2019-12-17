 "Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопию письма опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - обращается она к Людмиле Шеремет.
Кузьменко называет "шоу" ситуацию вокруг расследования и просит прощения за то, что той приходится наблюдать за этим.
"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
А за наклеп стаття.....
Если и последуют теперь "чистосердечные признания" (а у товарища Сталина признавались все), то будет понятно, как они получены.
И вот после этого, Квартал, вам не помогут никакие молитвы.
И с того света вас достанут, и из могил выкопают.
Одной пустой фунтовой баночки из-под джема хватит на всю вашу, Квартал, развеселую компанию, причем соскребать в нее то, что останется от вас, будут чайной ложечкой.
Прежде чем приписывать потомку польского еврея убийство белоруса "с целью продемонстрировать арийское расовое превосходство", поинтересовались бы, ЗЕбуины, из кого состоит элита Израиля.
И это хорошо, что среди комментаторов столько желающих оказаться "в баночке из-под джема" вместо Квартала, в этом деле Кварталу очень нужны добровольцы.
Эйхмана нашли и отловили, а вас, плесень зеленую, и искать не требуется.
А "совесть" твоя, лахтинский, стоит 11.80.
Но бесценна не твоя "совесть", а паталогическая глупость твоих начальников, которые вместе с долбо*бами, начальниками Боширова и Петрова, состряпали это грязное дело.
Какое счастье, что вы столь глупы, если бы к вашему садизму еще и ум добавить, весь мир бы завоевали.
Но я рада, что ты такой "совестливый".
Иди, скажи об этом "бубочке", что ты, "совестливый", согласен: пусть Моссад (его тоже создали польские евреи ) к тебе придет вместо "бубочки".
Взять хотя бы эпизод с "забери зеленую сумку". Я не знаю за кого нас считает Аваков, чтобы мы поверили в это. То он утверждал, что их нашли по уникальному взрывному устройству, а тут оказалась обыкновенная противопехотная мина. И какой человек в здравом уме будет обращаться по смс к брату жены, зная что его слушают и ведут? Я вообще молчу чем занимались силовики, если брат зашел, забрал и перепрятал типа эту зеленую сумку? Если вы его вели, то и уже возьмите на горячем!
Прямых, 100% доказательств так и не было предоставлено!
Як ви гадаєте, у випадку подання підсудними позову до Європейського суду з прав людини, чи будуть прийняті такі непрямі і суперечливідокази, як однозначне свідчення вини?
Власне, цього ж і не сталося... Тупий мотив, як на мене. Про расизм Антоненка (який наполовину єврей) - ще тупіший мотив!
У спам, козломорде!
Пропагандировал поиска компромисса не с паРашей, но с паРашинцами.
Мне его не жаль.
А вот расправа с Патриотами - плевок в лицо всей Украине...
А политически активная часть общества знала.
Правда это госклиника, операции типа бесплатные, и откуда у нее дом и пр. - непонятно. Наверное в лотерею выиграла.