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 Политика Украины
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 Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора

Народные депутаты Украины Святослав Вакарчук, Андрей Осадчук (Голос) и Никита Потураев (Слуга народа) зарегистрировали законопроект о о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект 2612 зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады. 

Законопроект 2612  называется "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства агрессора".

Согласно пояснительной записке, законопроект подан в ВР 17 декабря и передан на рассмотрение руководству. 

Текст законопроекта на сайте отсутствует.  

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Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165921
 
   
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ЭТО ПЯТЬ!

Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·

В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
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А Рошенко з ху@лом мовою жестів спілкувався? Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 4856
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А Зєлєпутя думав брати їх до себе в компашку. Прорахувався корєш. НЕ зрадники, не підходять зєбілам.
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Это ж как Петя накерувався за 5 лет, что 73% населения страны его органически не переваривают.
И на что он теперь надеется, кидая в информационную атаку свою ботоферму?
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И сжечь фабрику в Липецке
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В Киеве все будки Рашен
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ЭТО ПЯТЬ!

Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·

В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
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Очень самокритично. Я от него такого не ожидал. Обычно он только идиотизмы вроде: "коррупция это основа государства" выдавал.
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Не кизди, кремлевский ушлепок. Ты лучше смотри за своим честным-пречетсным, ни разу не вором и убийцей ******. Вали отсюда, дрянь
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Всем честно говоря нас....рать чей вы ушлёпок. Но что дебил это сразу видно. Без заглядывания в жопу )(уйла вы у же не можете и фразы произнести. Лижите что хотите, но зачем тогда в диалог лезите? Или обьяснение одно: дибил.
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Не створи собі кумира. Зебіли забули про це, якщо тільки знали.
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Це портніков @portnikov так каже про путіна
Зеленський в Нормандії розбудив Вія,походу портянка не тільки за путіна вболівав в Парижі,але й у захопленні від нього,може просто як від альфа-самця
Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 2603
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Потужно, дуже потужно . Все зелёное бенино большинство на коленях😬😬😬
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ЗЕ пагаваріл з ****** і став сеператистом.
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А Рошенко з ху@лом мовою жестів спілкувався? Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора - Цензор.НЕТ 4856
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Нет по ночам через Метверчука приветы передавал.
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Пеца пожимал ручку Путину ещё в 14-м,было дело
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А у нас в квартире газ,а у нас украли Крым и чуть чуть Донбасс...,и зачем то Унитаз.а у вас?
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А у нас в квартире газ, а у Bас украли Крым и чуть чуть Донбасс...,и зачем то Унитаз...
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это что значит?
Наш Народный Президент не сможет как обычно просто так позвонить В.Путину и обсудить дела и планы по Украине, да?
Енто провокация я считаю....
Провокация против нашего Президента...
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Вчера Славко рассказал что знает как вернуть Крым.
А сегодня наконец выдал КАК!
Короче никаких переговоров - "я не здамся без бою"!
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я попросил Леонид Данилыча сделать вторую попытку по переговорам и мирном плане.
Зелинский.президент а не какой то там кгбист с питерской помойки
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Если кто-то думает,что можно Лугандон, этот разбойничий рай, каким-то образом включить в Украину на законных основаниях по требованию Кремля, то они ошибаются,скорее копчик у них обломается,чем это произойдет. Нам нужна там только полная украинская власть,без бандитов, террористов и российских граждан и закрытая полностью ВСУ граница с Россией.
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Тем временем Московская мерия закупила траурных похоронных венков на 7 миллионов,сообщила депутат Черемукшкинского района Москвы Елена Селькова.Информацию нашел в Фейсбуке.
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Тільки Порошенко і його кум має право общаться зі своїми торговими партньорами!!
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