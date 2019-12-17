 Вакарчук и Потураев зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект 2612 зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.
Законопроект 2612 называется "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства агрессора".
Согласно пояснительной записке, законопроект подан в ВР 17 декабря и передан на рассмотрение руководству.
Текст законопроекта на сайте отсутствует.
И на что он теперь надеется, кидая в информационную атаку свою ботоферму?
Виталий Портников
17 декабря 2017 г. · Киев ·
В мене є величезна проблема. Коли людина виглядає, як ідіот, говорить як ідіот і поводиться як ідіот, я вважаю її ідіотом і мені дуже важко знайти для неї правильні інтелігенті епітети в своїх статтях і телевиступах. Але це ще не вся проблема. Набагато більшою є проблема мого сприйняття прихильників таких людей як ідіотів. І коли ці люди «прозрівають» «по указанію партії» чи тому, що обіцяний рай не настав - я в їхнє прозріння не вірю, а вірю виключно в гонитву за черговим ідіотом, який обов'язково з'явиться й ошукає їх.
Зеленський в Нормандії розбудив Вія,походу портянка не тільки за путіна вболівав в Парижі,але й у захопленні від нього,може просто як від альфа-самця
Наш Народный Президент не сможет как обычно просто так позвонить В.Путину и обсудить дела и планы по Украине, да?
Енто провокация я считаю....
Провокация против нашего Президента...
А сегодня наконец выдал КАК!
Короче никаких переговоров - "я не здамся без бою"!
Зелинский.президент а не какой то там кгбист с питерской помойки