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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Египет (679) Нафтогаз (2819) СБУ (14150) Коболев (358)

 СБУ считает нецелесообразным продажу "Нафтогазом" активов в Египте, - Коболев

Служба безопасности Украины (СБУ) выступает против продажи НАК "Нафтогаз Украины" ее активов в Египте

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил глава правления НАК Андрей Коболев во вторник на гала-вечере журнала "НВ".

По его словам, такие рекомендации СБУ ставят под угрозу получение НАК около $100 млн доходов, а также не дают выполнить поставленную правительством перед компанией задачу по достижению KPI (ключевой показатель эффективности) в части рентабельности активов.

Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в конце 2016 года сообщил, что группа рассматривает возможность продажи активов компании в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением цен на нефть.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El – Wadi Holding Petroleum Company), с другой. Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

В части географии доходов "Нафтогаза" на Египет в 2018 пришлось 0,505 млрд грн, в 2017 – 0,457 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3165919
 
 
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пока не запретите чиновникам и их детям ошиваться в Европе (вклады, недвижимость и др.) - ДІЛА НЕ БУДЕ СБУ считает нецелесообразным продажу "Нафтогазом" активов в Египте, - Коболев - Цензор.НЕТ 9528
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у нас с Египтом старые добрососедские отношения. Египет сидит на наше пшенице
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Вопрос не правильный, доля сбу, вот правильно.
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Народ Украины! Запрещает что либо продавать дебилами активов Украины!
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Зебобикам плевать, им главное бабло распилить
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Щось взагалі незрозуміло! А СБУ має такі повноваження як "вважати нецелесообразым" та давати такі рекомендації державному підприємству?! Може варто було б тьаким СБшнікам чуть перерватись від кришуваннь та власний закон про СБУ почитати...
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