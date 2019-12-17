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 Украина рассчитывает, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ на Донбассе будет расширен, - Разумков встретился с президентом ПА ОБСЕ Церетели

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Разумков отметил, что перед Украиной и странами-членами ОБСЕ стоят большие вызовы относительно окончания войны на Донбассе.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи", - отметил председатель Верховной Рады.

Он также добавил, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

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В свою очередь Церетели высоко оценил результаты усилий со стороны украинской власти в деле установления мира на Донбассе, эффективную коммуникацию между всеми институтами и заверил украинских парламентариев во всесторонней поддержке со стороны ПА ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3165916
 
   
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На місці Разумкова зараз мене б цікавило інше питання. Як після розгляду законів про землю і особливий статус дамбвабве вийти з Ради непомітним і непоміченим.
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как будто эта пара клоунов что то решает по даунбасу...))
решает пукин, а эти на подтанцовке
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Вести из-за поребрика.



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Украина рассчитывает, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ на Донбассе будет расширен, - Разумков встретился с президентом ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 9162
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Надо прежде всего стоять на украинских национальных интересах. Украинский интерес в том,чтобы везде в Украине была украинская власть без всяких вопросов и оговорок. В Лугандоне должна быть полная украинская власть без бандитов,террористов и граждан России,которых вообще там не должно быть. Если не получается, то надо блокировать Лугандон так,чтобы там ни одна мышь не проскочила и требовать выполнения украинских условий и санкций в отношении России. По другому ни у кого сделать не получится, а кто попытается, того просто сметут. Это тоже реальность и если Путин с Зеленским не будут ее признавать,ничего хорошего у них не будет.
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Много хуже! Эти твари ещё Грузию агрессором выставили!
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Обто мандат з формату А4 перепишуть неа ватман формату А1?
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Кучма всех помирил 5 сентября 2014 года в Минске вместе с Мишей Зурабовым подписав типа соглашения браццкие
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Подписав формулу Штайнмайера Кучма подтвердил,братство продолжено на 500 лет
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Я знаю,во всем виноват Порошенко нацыст и Бандера
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