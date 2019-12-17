 Украина рассчитывает, что в ближайшее время мандат СММ ОБСЕ на Донбассе будет расширен, - Разумков встретился с президентом ПА ОБСЕ Церетели

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Разумков отметил, что перед Украиной и странами-членами ОБСЕ стоят большие вызовы относительно окончания войны на Донбассе.
"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи", - отметил председатель Верховной Рады.
Он также добавил, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.
В свою очередь Церетели высоко оценил результаты усилий со стороны украинской власти в деле установления мира на Донбассе, эффективную коммуникацию между всеми институтами и заверил украинских парламентариев во всесторонней поддержке со стороны ПА ОБСЕ.
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