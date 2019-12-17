 В центре Киева умер не фермер, а участник протестов под Нацбанком, трижды судимый Павел Боков

По информации источников Цензор.НЕТ в Нацполиции, на спецлинию 102 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков.

Мужчина скончался от инфаркта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК). В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Также читайте: На улице Институтской в Киеве умер мужчина, - Нацполиция