EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  13618  140
Материалы по теме:
Все про:Киев (18324) Нацполиция (10576) правоохранительные органы (693) смерть (6296)

 В центре Киева умер не фермер, а участник протестов под Нацбанком, трижды судимый Павел Боков

Во время протестов под ВР за несколько кварталов от места, на улице Институтской, мужчине стало плохо.

По информации источников Цензор.НЕТ в Нацполиции, на спецлинию 102 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков.

Мужчина скончался от инфаркта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК). В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Также читайте: На улице Институтской в Киеве умер мужчина, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3165913
 
   
 Топ комментарии
 
Зеботы, у вас хер к роялю приклеился.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, у вас там зрада отклеилась
 показать весь комментарий
 
Чудовий контингент зібрав Іцик Клопомойський! Прелєстно, прелєстно!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
...ой, стырила комментарий и не заметила... У центрі Києва помер не фермер, а учасник протестів під Нацбанком, тричі судимий Павло Боков - Цензор.НЕТ 4436
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что не москали теперь виноваты.
 показать весь комментарий
 
Пипец. Трижды судимый - не аргумент. Менты, что сначала его по базе пробили, проверили, есть ли судимость, а потом убили? С судимостью можно? Это нормально? Зелебобики, вы реально идиоты!
 показать весь комментарий
 
 
Шура! Тобі більше підходить гирі пиляти як твій тезка в Ільфа і Петрова. А головою метикувати, мяко кажучи не твоє...
 показать весь комментарий
 
Короче, один из тех кого Коломойский нанял за двести гривен и который отплясывал там уже третий месяц. Как и предполагалась это был фейк.
 показать весь комментарий
 
 
А у главного вора страны пока ни одной судимости и он успел наворованное имущество перевести на сынка женатого на путинской имперке алихановой.
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский переписал состояние на сына?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не на ЗЕбила Donald Gillespie он его перепишет, в самом то деле))
 показать весь комментарий
 
 
Цинизм аваківської падалі зашкалює...при чому ту раніше судимий? Мусора просто забили да і все..
 показать весь комментарий
 
 
Вообщем сакральной жертвы и распятого иисусика не получилось. Мосийчук еще раз доказал, что он брехло.
 показать весь комментарий
 
По этой логике тогда и пашинский агнец божий.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
типичный порохобот и участник "протестов" помер
 показать весь комментарий
 
 
Он не порохобот. Он был против Нацбанка. Об этом в новости. Там митингуют люди уже не первый месяц.
 показать весь комментарий
 
Почему порохобот? Тебе ж сказали, что это один из протестующих под нацбанком. А там протестуют нанятые Коломойским титушки простив приватизации Привата. Так что это один из ваших.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, его менты вели в мариинского парка.
 показать весь комментарий
 
Точнее, протестующие против национализации Привата. Оговорка.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил даже тут обосрался. Это с ваших Бениных протестовальщиков с под нац банка...
 показать весь комментарий
 
А в чём срач?
Он имел какое то отношение к протестам?
На чьей стороне?
Или просто рядом проходил и ему схеровило?
Тогда вообще о чём речь?
 показать весь комментарий
 
Вопрос в том что его приволокли и *********.
После чего он и умер.
А откуда никто не знает.
Может и прохожий.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Одне радує,жодного порохобота сьогодні на мітингах в сакральну жертву не принесли.
Не ***********,ахмєтка з петром башлятимуть цілий тиждень,
як казав батяр,краще пересидіти вдома,щоб не випав "щасливий" білет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это такие у нас протесты с такими протестующими?
Человек умер - отпусти его. Но блин три судимости у патриота - это уже явно перебор.
Кого вы вообще патриотами себе набираете? Там же сплошная уголовщина! А уголовщина и патриотизм - это чуть-чуть разные понятия.
 показать весь комментарий
 
 
это вообще-то не патриоты, а титушня рейдеров бени коломойского, которую он уже несколько месяцев держит под НБУ.
 показать весь комментарий
 
Честно,не могу там фермера представить.Против чего бы он там протестовал?Землю разворуют олигархи?Оборжаться...косюкам.Так против чего ещё?Можно хоть какую-то аргументацию?
 показать весь комментарий
 
Против того что он не конкурент косюкам, на аукционах земельных. Фермерам не нужен рынок земли , они нормально работают на арендованной земле.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуація дивна, серед протестуючих бабье постійно "зайняте" на київських майданах та інше "військо" приблизно такого калібру. Цікаво фермери хоть знають що вони сьогодні протестували?!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это низко ,по сабаковсо-зебильному, измываться над смертью человека☝️☝️☝️
 показать весь комментарий
 
 
проклятия Гонторевой и Рожковой начали действовать на купленную массовку Каломойского!
 показать весь комментарий
 
 
Это какой то звиздец - какая разница сколько он раз был судимый - его вели менты с мариинского парка, он просил их что бы они его отпустили.
Нахер это вранье тут публиковать, убили человека.
 показать весь комментарий
 
 
Тяжёлая жизнь в тюрьмах, ИТК, чифирь, он шел к этому сам, не надо ни кого обвинять, каждый выбирает свой путь САМ, а не Бог.
 показать весь комментарий
 
 
накачали наркотой вот и не выдержало сердце патриота спи спокойно
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх