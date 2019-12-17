 На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги "старых элит", – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский.
По словам президента, это не путь цивилизованной страны и если украинцы хотят лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе.
"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждения с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - заявил Зеленский.
Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
А я живу у Варшаві в міжнародному райончику, де лишився один з небагатьох у Варшаві ринок і на нього часто з'їжджаються мігранти з пострадянських країн.
Вчора там як раз був базарний день. Йду додому, проходжу повз банкомат і чую цей прекрасний діалог:
- Чтооо? Слышь, здесь украинский есть, прикинь, а нашего нет.
- Так бери украинский, хоть что-то поймёшь.
- да не буду я, б*ядь его брать. Таак, английский, немецкий и польский ещё. Ну возьму английский… Что б*ять? Ни одно слово непонятно. Назад.
- ну хоть польский тогда уже бери. Очередь же ждёт.
- да подождут. Взяла. «Справ-джь са-ль-до» Что? Как здесь понять где деньги снять? Ану глянь.
- ну что глянь? Я не читаю на польском. Что глянь? Говорила тебе украинский бери, а ты вые*ываешься. Стоим теперь как дуры, полчаса уже тыкаем.
Як кажуть поляки: «Nic dodać, nic ująć".
Наталка Панченко
Душу й тіло ми положим за НАШУ СВОБОДУ.
Його закон наруга над гімном там пам'яттю предків і усіх хто клав душу й тіло, за те щоб ПАНУВАТИ на СВОЇЙ ЗЕМЛІ, а не бути рабом на чужій.
Закон стосується і держ земель, а це нац безпека!
Нам рассказывают про 6 бедных стран у которых нет рынка земли и намекают, что мы станем тоже бедными если Каломойские не раскупят украинскую землю. Нас это не должно пугать, мы и так самые бедные в Европе. Про Израиль, Канаду, Голландию ни один слуга Каломойского ни разу не вспомнил.- Большая часть земель Канады- 90,3 % находится в государственной собственности.
В Голландии - 100 % земли находится в собственности государства.
Думка українців - 73% громадян проти продажу с/г землі за останнім опитуванням. Так-так, саме 73% - знайома цифра, правда?
Ми можемо по різному ставитися до "старих еліт", як сказав Зе, але на відміну від зелених, їх позиція все ж співпадає із позицією більшості українців. А Зе плює на позицію своїх виборців!
Давайте рейдернемотвашу хату, а потом перепродамо, щоб ви нічого не довели,, а вас бомживати.
Усі латифундист які володіють по 600000 гектарів типу мушака за продаж.
Фермери у розвинутих країнах НЕ МОЖУТЬ РОЗПОРЯДЖАТИСЬ своєю землею бо це ДЕРЖ БЕЗПЕКА, ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА, БО ЗА НЕЇ ГТНУТЬ КОЛИ ЗАХИЧАЮТЬ, а тут без законів суда та слідства хочуть захопити теріторію
По крайней мере, мне стало ясно, в кого он такой тупой и ограниченный.
Очередное пробитое дно.
https://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
Лучше б молчал - сошел бы за умного...
С чего начинается рассея?
Нет, не та, которая с берёзками, заливными лугами и бескрайними просторами.
Другая, настоящая. Безысходная и вязкая как болото. Пропитанная безнадёгой и бессилием. Где пакуют детей в автозаки, а люди вокруг просто стоят и снимают видео. И в них нет даже мысли воспротивиться, порвать беспредельщиков руками, спасти своих же детей.
рассеян много, каждый из них, наверное, что-то может. Но все вместе - это просто безмолвное нечто, одинаково серое, исконно послушное, не способное ни на что прогрессивное.
Каждый сверчок знай свой шесток. Знай кошка своё лукошко. Не высовывайся, не отсвечивай, жуй тихо, размножайся впопыхах, умирай молча. Жираф большой, ему видней. А ты маленький, тебе видеть не положено.
Нравится доктрина?
Мне нихера не нравится. Она меня просто убивает.
И эта рассея начинается у нас прямо сейчас. Начинается прессингом СМИ, блогеров, любых медийно-известных людей, которые не хотят считать себя сраным сверчком. Травлей Софии и Маруси. Обысками у Владимира Макаенко, основателя телеканала «Прямий».
Знаете, все предыдущие пять лет на Пороха лился сплошной поток откровенного говна и трэша, в режиме 24 на 7, не брезгуя никакими методами и не утруждая себя никакими доказательствами. Антирейтинг накачали такой, что Пиночет заплачет. И ни разу Порох не поддался искушению заткнуть поток в тупую, мануально, с помощью силовиков.
Меня это даже бесило.
Мне казалось, что в нашей ситуации цель оправдывает средства. Я прекрасно видела, какого масштаба грядет ******. Но нет. Власть кровавых барыг не польстилась стать на тропу пуйла, что значительно облегчило бы им жизнь. Все эти медиа-***** типа Мосийчук своими руками мастерили гроб для страны, не намазывали мову на хлеб, плодили фейки. Они выросли почти до уровня Киселёва с Соловьёвым, но их, гандонов пользованых, НИКТО не трогал.
А вот слугам народа все эти реверансы до жопы. И практически единственный оппозиционный коллаборантам канал надо вырубить под корень. Ибо нехер!
Позакрывали *******!
Знай свой шесток.
Пой, ****, хором и ходи строем.
Да, до масштабов ***** им, конечно, пока далеко. Но ведь и у русских был момент времени, когда они просто решили, что так- правильно. Что цель оправдывает. Что насильно закрывать рты можно. Взращённые на ****** поговорках придумали термин «пятая колонна» и начали привыкать не отсвечивать.
Сейчас их детей пакуют в автозаки. Сейчас там ЛЮБОЕ инакомыслие либо сидит, либо убито. Безнадёга. Безмолвие. Серая слизь.
Я не хочу упустить этот момент.
Я не хочу выращивать своими руками рассейску ********* у себя под окнами.
Вольтеру приписывают одну фразу, максимально описывающую то, против чего сейчас вышли фронтом зелёные упыри:
«Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».
Рабство начинается с потери права свободно мыслить и свободно говорить. И хрен вы заберёте у нас это право.