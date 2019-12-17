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 Политика Украины
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 На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги "старых элит", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что столкновения под зданием парламента в центре Киева - это проявление сопротивления реформам новой власти со стороны "старых элит".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский.

По словам президента, это не путь цивилизованной страны и если украинцы хотят лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждения с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - заявил Зеленский.

На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги старых элит, – Зеленский 01

Смотрите: "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. ФОТО (обновлено)

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165912
 
 
 Топ комментарии
 
Точно-точно! А опитування всіляких соціологів, де майже три чверті опитаних проти продажу землі - то "проіскі врагов"!

"Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги." Источник: https://censor.net.ua/n3165912
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Самое интересное, как он сначала обосрал мнение тех кто вышел, а потом заявил "мы должны уважать друг друга". Так ты же сам никого не уважаешь. Покажи своим примером уважение к кому-либо.
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Полнейший бред.Кажется эта власть из другого измерения:олигархов, корпораций и себе на уме. Такое впечатление что им похер жизнь 75% людей Украины.Сами скулят что 18000 гр. мало, а остальным предлагают прожить за 3-4 тысячи в месяц,я уже не говорю за тех кто получает миллионы ,за счет людей которые все это построили. А теперь им выдают нищенскую пенсию 1600-2300гр. И да! О Земле! Вам уже никто не верит!
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Для тих, хто не в темі, у Польщі, після того як сюди переїхала велика кількість українців, в банкоматах з'явилась українська мова. Це вже кілька років тому.
А я живу у Варшаві в міжнародному райончику, де лишився один з небагатьох у Варшаві ринок і на нього часто з'їжджаються мігранти з пострадянських країн.
Вчора там як раз був базарний день. Йду додому, проходжу повз банкомат і чую цей прекрасний діалог:
- Чтооо? Слышь, здесь украинский есть, прикинь, а нашего нет.
- Так бери украинский, хоть что-то поймёшь.
- да не буду я, б*ядь его брать. Таак, английский, немецкий и польский ещё. Ну возьму английский… Что б*ять? Ни одно слово непонятно. Назад.
- ну хоть польский тогда уже бери. Очередь же ждёт.
- да подождут. Взяла. «Справ-джь са-ль-до» Что? Как здесь понять где деньги снять? Ану глянь.
- ну что глянь? Я не читаю на польском. Что глянь? Говорила тебе украинский бери, а ты вые*ываешься. Стоим теперь как дуры, полчаса уже тыкаем.
Як кажуть поляки: «Nic dodać, nic ująć".
Наталка Панченко
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ЗАПАНУЄМО ми браття у СВОЇЙ сторонці

Душу й тіло ми положим за НАШУ СВОБОДУ.

Його закон наруга над гімном там пам'яттю предків і усіх хто клав душу й тіло, за те щоб ПАНУВАТИ на СВОЇЙ ЗЕМЛІ, а не бути рабом на чужій.

Закон стосується і держ земель, а це нац безпека!
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Наши Каломойские умнее тех которые в Израиле? - В Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности. Частными в стране являются 7% земель, однако, более чем три четверти этой земли приходится на недвижимость и производственные мощности в крупных городах. Государство строго регламентирует оборот земельных ресурсов. В Израиле, где хорошо знают цену земле, пахота предоставляется в аренду на разные сроки - 29, 49, 69 лет. Ее нельзя застраивать или использовать не по прямому назначению.
Нам рассказывают про 6 бедных стран у которых нет рынка земли и намекают, что мы станем тоже бедными если Каломойские не раскупят украинскую землю. Нас это не должно пугать, мы и так самые бедные в Европе. Про Израиль, Канаду, Голландию ни один слуга Каломойского ни разу не вспомнил.- Большая часть земель Канады- 90,3 % находится в государственной собственности.
В Голландии - 100 % земли находится в собственности государства.
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Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам.

Думка українців - 73% громадян проти продажу с/г землі за останнім опитуванням. Так-так, саме 73% - знайома цифра, правда?

Ми можемо по різному ставитися до "старих еліт", як сказав Зе, але на відміну від зелених, їх позиція все ж співпадає із позицією більшості українців. А Зе плює на позицію своїх виборців!
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ЗАРАЗ ЗЕМЛЯ В АРЕНДІ У ЛАТИФУНДИСТІВ НА 50 РОКІВ, а після цього закону вона вже буде у власності 10 людей НАЗАВЖДИ.
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у его хозяев есть, и они и дальше хотят её орендовать за мешок кукурудзы
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Це у вас є хозяєва і вони хочуть узаконити свою аренду на 50 років.

Давайте рейдернемотвашу хату, а потом перепродамо, щоб ви нічого не довели,, а вас бомживати.

Усі латифундист які володіють по 600000 гектарів типу мушака за продаж.
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Боти у вас на всіх одна методичка. В мене є земля, держ земля', не належить зелі та міловановим, вона належить усім.

Фермери у розвинутих країнах НЕ МОЖУТЬ РОЗПОРЯДЖАТИСЬ своєю землею бо це ДЕРЖ БЕЗПЕКА, ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА, БО ЗА НЕЇ ГТНУТЬ КОЛИ ЗАХИЧАЮТЬ, а тут без законів суда та слідства хочуть захопити теріторію
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Може є до пару гектарів. А от у латифундистів вже є сотні. У тої ж "набожної" гниди новінського їх сотні вже. І хто їх перший легалізує? І прийде за ними з вічливими чоловічками.
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"Я поважаю думку українців" - що це було, полізло очікуване хабальство?!
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рекомендую почитать интервью папаши зеленского.
По крайней мере, мне стало ясно, в кого он такой тупой и ограниченный.
Очередное пробитое дно.

https://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.

во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
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он в том интервью такого намолол, что можно на цитаты разобрать....
Лучше б молчал - сошел бы за умного...
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Таня Адамс
С чего начинается рассея?

Нет, не та, которая с берёзками, заливными лугами и бескрайними просторами.
Другая, настоящая. Безысходная и вязкая как болото. Пропитанная безнадёгой и бессилием. Где пакуют детей в автозаки, а люди вокруг просто стоят и снимают видео. И в них нет даже мысли воспротивиться, порвать беспредельщиков руками, спасти своих же детей.
рассеян много, каждый из них, наверное, что-то может. Но все вместе - это просто безмолвное нечто, одинаково серое, исконно послушное, не способное ни на что прогрессивное.
Каждый сверчок знай свой шесток. Знай кошка своё лукошко. Не высовывайся, не отсвечивай, жуй тихо, размножайся впопыхах, умирай молча. Жираф большой, ему видней. А ты маленький, тебе видеть не положено.
Нравится доктрина?
Мне нихера не нравится. Она меня просто убивает.
И эта рассея начинается у нас прямо сейчас. Начинается прессингом СМИ, блогеров, любых медийно-известных людей, которые не хотят считать себя сраным сверчком. Травлей Софии и Маруси. Обысками у Владимира Макаенко, основателя телеканала «Прямий».

Знаете, все предыдущие пять лет на Пороха лился сплошной поток откровенного говна и трэша, в режиме 24 на 7, не брезгуя никакими методами и не утруждая себя никакими доказательствами. Антирейтинг накачали такой, что Пиночет заплачет. И ни разу Порох не поддался искушению заткнуть поток в тупую, мануально, с помощью силовиков.
Меня это даже бесило.
Мне казалось, что в нашей ситуации цель оправдывает средства. Я прекрасно видела, какого масштаба грядет ******. Но нет. Власть кровавых барыг не польстилась стать на тропу пуйла, что значительно облегчило бы им жизнь. Все эти медиа-***** типа Мосийчук своими руками мастерили гроб для страны, не намазывали мову на хлеб, плодили фейки. Они выросли почти до уровня Киселёва с Соловьёвым, но их, гандонов пользованых, НИКТО не трогал.
А вот слугам народа все эти реверансы до жопы. И практически единственный оппозиционный коллаборантам канал надо вырубить под корень. Ибо нехер!
Позакрывали *******!
Знай свой шесток.
Пой, ****, хором и ходи строем.
Да, до масштабов ***** им, конечно, пока далеко. Но ведь и у русских был момент времени, когда они просто решили, что так- правильно. Что цель оправдывает. Что насильно закрывать рты можно. Взращённые на ****** поговорках придумали термин «пятая колонна» и начали привыкать не отсвечивать.
Сейчас их детей пакуют в автозаки. Сейчас там ЛЮБОЕ инакомыслие либо сидит, либо убито. Безнадёга. Безмолвие. Серая слизь.
Я не хочу упустить этот момент.
Я не хочу выращивать своими руками рассейску ********* у себя под окнами.

Вольтеру приписывают одну фразу, максимально описывающую то, против чего сейчас вышли фронтом зелёные упыри:
«Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Рабство начинается с потери права свободно мыслить и свободно говорить. И хрен вы заберёте у нас это право.
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Ваш "порох" відверта агентура *****, засновник разом з кумом Мертвечуком СДПУ(о) та ПР - обох політичних проектів Кремля по захопленню політичної влади в Україні, що, нарешті, кацапам і вдалось в 2010 році. Це, зрозуміло, ніяк не заважає Зеленському бути ватою і кретином.
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И какая разница между этими и папередниками?Да никакой!Все ищут выгоду для себя,а держава-то такэ.
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Такие сегодня молодые фермеры с железными трубами были,мирные
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Ну фермери можуть прийти і зі зброєю... я, в принципі, підтримую.
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Ты видел тех спортивных аграриев,махатся на кукурузном поле наверное учились,да и подкачаные,наверное мешки с картошкой тягали
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Я взагалі слабих аграрієв ніколи не бачив. Кремезні або сухі, але одночасно сильні. Це відмінність сільської праці від сидіння товстунів біля монітору, що наїдають дупу та мордяки.
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"Нелох" так нічого і не зрозумів. І не зрозуміє, бо розуму не має.
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І це говорить чоловік який де-факто вертає країну в середньовіччя, і пропонує узаконити стан коли кілька сотень латифундистів будуть офіційно володіти більшою половиною землі країни.
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