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Все про:санкции (7549) Северный поток (551) Коболев (358) Сенат США (139)

 Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. Для вступления закона в силу осталось дождаться лишь подписи Дональда Трампа. "За" проголосовало 84 сенатора, против 8.

Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".

Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока-2". Ограничения также предусмотрены и для "Турецкого потока".

"В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

В США считают, что "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.

Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина благодарит Конгресс США за утверждение санкции против "Северного потока-2", - ОП

Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, после подписания документа Трампом "компании, задействованные на строительстве "Северного потока 2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США".

Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против Северного потока-2 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165909
 
 
 Топ комментарии
 
Хороші американські русофоби! Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 694
Лайк вам!
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Насрать на санкции США?
АЛЕША приготовься платить в три раза больше!
Дед ХУтя на вас АЛЕНЯХ винторогих злость сгонит)))))
Как всегда....
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#санкции_северному_потоку #санкции_на_пользу
Сенат США, вслід за Конгресом, схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7659

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Хороші американські русофоби! Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 694
Лайк вам!
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От кляті американькі порохоботи! Путлєр тільки відчув "потєплєніє", а на нього бочку крижаної води! Він же так не доведе розвал московії до фіналу за своє життя! А мєдвєдка все проспить... Що ж ви робите! Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7338
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Добре, мля. Тепер главгівнюк одобрить і все, надіюсь.

..
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"Ольгинские" ! Выходите на протесты !
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У них в кацапії без санкції виходити на протести заборонено.
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Мокшанским газовым стратегам это пригодится!)))))
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Предупреждать надо!Я чуть было спам не нажал, профилактически
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Кто-то еще сомневается что и на них нас рать мацкве? Ну тот просто дЫбил...
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Насрать на санкции США?
АЛЕША приготовься платить в три раза больше!
Дед ХУтя на вас АЛЕНЯХ винторогих злость сгонит)))))
Как всегда....
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Великий Китай это все, остальные- говно под ногами и путины и зеленские
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Великий Китай СМОКЧЕ ЗДОРОВЕННЫЙ ПРУТЕНЬ!!!)))))
Если у них перестанут заказывать и производить на их территории...короче НЕ ДАДУТ БАБЛА...
Сян Зе Пиця сами китайцы посадят на осиновый кол))))
Тем местом которое сейчас в мире Раися))))
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))))АЛЕША...
А то что Сибирь и Дальний дед ХУтя отдал Китаю...тоже США виноваты?))))))))))))))
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Когда уже за Аляской пойдете? Ваители))))))))))))))))
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Когда золото полуботка у шумеров заберем и купим ее для Великого Китая. Все остальные- говно и планктон!
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Полуботка пишеться с большой буквы пес ты смердящий!!!
это ваши педики суворов с кутузовым пишутся с малой))))))
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И те тоже педики как и ты чмо меньшовартисне и ущербное...
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видать тайные ньюансы о великой руской педо истории так тебя зацепили!?)))))))))))
Ты ЧМО безродое постишь шо ты в Китае и тебе искренне по х на Раску Федераску...
но при этом яростно обижаешься на исторические факты шо Суворов е.. своих юнкеров а Кутузов т...л 13 девиц))))))
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Ты либо трусы одень либо крестик сними!)))))))))))))
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Ты сам с собой уже споришь? Тебе к доктору. И меньше вот этих лепи))) придурок...
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ИДИ УЧИ ИЕРОГЛИФЫ!!!!))))
Китаец ты наш задрипаный))))
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Китай это заслужил как и Украину под свою плантацию. Слабые должны уйти и так будет.
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По на Рассейскаму законодательству ты уже напостил лет так на 100))))))
Поедешь китайцам лес валить в Сибирь)))
Иглавное не забывай...
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ОМЕРИГА!!!))))))
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Я уже в Китае и никуда отсюда не собираюсь!
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через поколение твой род будет китайцами))))
будете е...ь Рашу и истезать мокш!!!
Ты молодец русня))) Вовремя смекнул))))
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Китай это заслужил как великая держава и Украинцу заслужил как свою плантацию.
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Геракл Платонович, Геракл Платонович! Просыпайтесь. Это был сон.
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Похоже что настоящие патриоты Украины остались только в США ..... но ничего Моника над этим плотно работает в обратном направлении......
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Говнюки на сытом пайке издалека всегда лучшие патриоты у идиотов...Там туалетная бумага нежнее и лишаться такого удовольствия ради какой-то Украины...
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Это как ты лишился Раши уехав в Китай???))))))))))))))
АЛЕША!!! Не твоя бы мычала в нашу сторону....
знаток ты использованой туалетной бумаги)))))
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У вас нет стороны, не вы а вас как и роисю и не обольщайтесь сраным величием придуманным вашим ущербным умишком...
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У этих ватанов под Прокси всегда тема опускаеться до уровня ихней говняшки-********* ..... что не ворованые б/у туалеты - то проблема с бумагой ..... грязножопые такие уморительные ..... сРусня ************)))))))))))
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А як відреагує фрау?Ці кляті амеробандерівці всі карти сплутали.
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Vsio verno amerikansy zdelali.Drugyje kompaniji teper xoroso podumajet stojit li s rosijanami rabotat
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https://pbs.twimg.com/profile_images/1204448952080310273/dy1iD-Eh_400x400.jpg

Тётя Роза‏ @Anakoyher

- Изя, как бы ты определил, что такое хуцпа?
- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.
- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
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Таки да. Впендюрили Засрашке и продажным меркельшам по самое не балуй. Трамп ранее уже сказал, что этот закон подпишет. Так что, лаптеногие, вазелиньте попку...
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_Не торопись поперед дела казать гоп! Шоб смешно не выглядело. По результатам видно будет. А пока кто его знает? Учитывая что сообщник путлера - презик юэсэй.
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спасибо...
а преЗЕдентское шапито китчем скабрезным отблагодарило....
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Замечательно, еще и турецкий поток😅
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Годится. Пока. Погляжу на дела, а не слова.
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Кацапам как соль-на-мозоль . И трампненаш оказалось и северный поток похерят , и помощь Украине ракетами дадут .... . Шото у ***...ла пошло не так .
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Видать не зря в Париже на нормандской встрече перед макроном ноги волочил . А на прессконференции ножками перебирал как копытами перед скачкой .
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Під йолку путіну насра,ой,санкції поклали.
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Враховуючи кількість новин про США на ресурсі - редакторам не завадить лікнеп про назви їх органів влади.
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very good.
теперь еще выборы 2020 ждать нужно.Следующий президентом США будет Байден
кацапы,мыльте попки:}все только начинается Сенат США, вслід за Конгресом, схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8154
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Трамп обещал после победы над русскими,всех наташек продать в рабство сомалийским пиратам и бангладешским рисоводам, остальных кацапсинов сдать в аренду на свинофермы китайских **********! Сенат США, вслід за Конгресом, схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4479
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