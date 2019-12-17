 Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".

Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.

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Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока-2". Ограничения также предусмотрены и для "Турецкого потока".

"В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

В США считают, что "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.

Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.

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Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, после подписания документа Трампом "компании, задействованные на строительстве "Северного потока 2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США".