 Сенат США, вслед за Конгрессом, одобрил законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".
Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.
Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока-2". Ограничения также предусмотрены и для "Турецкого потока".
"В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.
В США считают, что "Северный поток-2" сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России.
Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.
Как отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, после подписания документа Трампом "компании, задействованные на строительстве "Северного потока 2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США".
Лайк вам!
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АЛЕША приготовься платить в три раза больше!
Дед ХУтя на вас АЛЕНЯХ винторогих злость сгонит)))))
Как всегда....
Если у них перестанут заказывать и производить на их территории...короче НЕ ДАДУТ БАБЛА...
Сян Зе Пиця сами китайцы посадят на осиновый кол))))
Тем местом которое сейчас в мире Раися))))
А то что Сибирь и Дальний дед ХУтя отдал Китаю...тоже США виноваты?))))))))))))))
это ваши педики суворов с кутузовым пишутся с малой))))))
Ты ЧМО безродое постишь шо ты в Китае и тебе искренне по х на Раску Федераску...
но при этом яростно обижаешься на исторические факты шо Суворов е.. своих юнкеров а Кутузов т...л 13 девиц))))))
Китаец ты наш задрипаный))))
Поедешь китайцам лес валить в Сибирь)))
Иглавное не забывай...
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ОМЕРИГА!!!))))))
будете е...ь Рашу и истезать мокш!!!
Ты молодец русня))) Вовремя смекнул))))
АЛЕША!!! Не твоя бы мычала в нашу сторону....
знаток ты использованой туалетной бумаги)))))
Тётя Роза @Anakoyher
- Изя, как бы ты определил, что такое хуцпа?
- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.
- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
а преЗЕдентское шапито китчем скабрезным отблагодарило....
теперь еще выборы 2020 ждать нужно.Следующий президентом США будет Байден
кацапы,мыльте попки:}все только начинается