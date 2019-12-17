 Украине удалось добиться, чтобы РФ не отчитывалась о Крыме как своей территории на климатической конференции ООН, - замминистра энергетики Савчук

Об этом в эфире программы "Турборанок.Донбас" на Громадському радіо рассказала заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В принципе, мы отстояли, чтобы оно было учтено, и мы отстояли позицию, чтобы эти документы просто не были размещены на сайте секретариата без ссылок", - сказала Ставчук.
Напомним, в Мадриде 2-15 декабря проходил климатический саммит. По его итогам государства ООН достигли компромиссного соглашения по борьбе с изменением климата.
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