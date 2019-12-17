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Все про:Крым (22187) ООН (2899) Россия (74575) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (8)

 Украине удалось добиться, чтобы РФ не отчитывалась о Крыме как своей территории на климатической конференции ООН, - замминистра энергетики Савчук

На климатической конференции ООН в Мадриде Украина требовала, чтобы Россия не отчитывалась о Крыме как части своих территорий.

Об этом в эфире программы "Турборанок.Донбас" на Громадському радіо рассказала заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В принципе, мы отстояли, чтобы оно было учтено, и мы отстояли позицию, чтобы эти документы просто не были размещены на сайте секретариата без ссылок", - сказала Ставчук.

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Напомним, в Мадриде 2-15 декабря проходил климатический саммит. По его итогам государства ООН достигли компромиссного соглашения по борьбе с изменением климата.

Источник: https://censor.net.ua/n3165905
 
   
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Это потужный шаг к дальнейшей деоккупации Крыма.
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А ведь петяботы пророссийские так и будут визжать!
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Українські порохоботи ЗА !
Свинорашок знову мокнули в те, що вони нагидили.
Страдай лахтинська лушпайка !
Украине удалось добиться, чтобы РФ не отчитывалась о Крыме как своей территории на климатической конференции ООН, - замминистра энергетики Савчук - Цензор.НЕТ 4203
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все вірно, сруть кацапи, а відповідаємо ми - українці, шось це не однозначно... але Крим - це Україна.
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