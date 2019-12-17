EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 За рубежом
  454  11
Все про:посол (1342) США (15923) Дейтон (2) Рикер Филипп (1)

 На должность нового посла США в Киеве претендуют генерал в отставке Дейтон и дипломат Рикер, - "Politico"

В качестве претендентов на пост посла США в Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Politico.

"Среди тех, кем предполагается заменить (посла США в Украине в 2016-2019 гг.) Йованович - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском", - говорится в статье, размещенной на сайте издания в понедельник.

В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу".

"Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Рикер - карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября. В мало кем замеченном моменте из его показаний за закрытыми дверями следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"... Рикер также сообщил, что первоначально он рассматривался в качестве замены Йованович зимой 2018г, но в конечном итоге все развалилось, и вместо этого Тейлор (временный поверенный по делам США в Украине - ИФ) был избран на временной основе", - поясняет Politico.

Кроме того, газета со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.

"Тем временем госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, будет первым визитом Помпео в страну в качестве топ-дипломата Америки, согласно журналу его поездок", - отмечается в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3165904
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы выбрал генерала.
Еще бы он с собой бригаду морских пехотинцев привез - вообще идеальный вариант.
 показать весь комментарий
 
лучче генерала давайте, тот х**ла х**лом назовет когда то На должность нового посла США в Киеве претендуют генерал в отставке Дейтон и дипломат Рикер, - "Politico" - Цензор.НЕТ 678
 показать весь комментарий
 
О. Генерал Армії США, це діло.

Респект.
God bless USA !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
лучче генерала давайте, тот х**ла х**лом назовет когда то
 показать весь комментарий
 
 
Я бы выбрал генерала.
Еще бы он с собой бригаду морских пехотинцев привез - вообще идеальный вариант.
 показать весь комментарий
 
 
О. Генерал Армії США, це діло.

Респект.
God bless USA !
 показать весь комментарий
 
 
God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, my home sweet home
 показать весь комментарий
 
Таке враження, що бувша випускніца інстітута ім А.С. Пушкіна, мааааскічька-посольша Маша Іванова, добре таки підісрала Україні. Довго ще після неї прийдеться гімно прибирати.
 показать весь комментарий
 
 
Генерала хорошо...но генерал дуб...лучший вариант генерал, а под ним дипломат...дипломат будет получать волшебный пендель и подсказывать как правильно генералу говорить, вместо "путин *****" чтобы ***** оказалось *****м вдвойне и не сразу это поняло
 показать весь комментарий
 
Лучше генерал - пиндосы по Киеву под кричалку строем маршировать будут:
Привели ко мне в отряд
Трёх молоденьких девчат,
А за ними ихню мать.
Ихня мать -
Известна бл@дь!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх