 На должность нового посла США в Киеве претендуют генерал в отставке Дейтон и дипломат Рикер, - "Politico"

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Politico.
"Среди тех, кем предполагается заменить (посла США в Украине в 2016-2019 гг.) Йованович - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском", - говорится в статье, размещенной на сайте издания в понедельник.
В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу".
"Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Рикер - карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября. В мало кем замеченном моменте из его показаний за закрытыми дверями следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"... Рикер также сообщил, что первоначально он рассматривался в качестве замены Йованович зимой 2018г, но в конечном итоге все развалилось, и вместо этого Тейлор (временный поверенный по делам США в Украине - ИФ) был избран на временной основе", - поясняет Politico.
Кроме того, газета со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.
"Тем временем госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, будет первым визитом Помпео в страну в качестве топ-дипломата Америки, согласно журналу его поездок", - отмечается в материале.
Еще бы он с собой бригаду морских пехотинцев привез - вообще идеальный вариант.
Респект.
God bless USA !
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, my home sweet home
Привели ко мне в отряд
Трёх молоденьких девчат,
А за ними ихню мать.
Ихня мать -
Известна бл@дь!