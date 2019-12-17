 "Евросолидарность" инициировала создание следственной комиссии по делу об убийстве Шеремета, - Фриз

Об этом написала депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

"После создания ВСК мы выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы не допустить назначения виновных по политическим решениям", - подчеркнула Ирина Фриз.

Она напомнила, что 13 декабря был совершен арест трех общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: Яны Дугарь - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС; Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля и участницы ООС; Андрея Антоненко - музыканта, сержанта ВСУ, участника ООС.

"Очевидно в этом деле является тотальное нивелирование процессуальных норм, несанкционированное проведение следственных действий в разрез предписаниям КПК, определенная манипуляция доказательствами со стороны обвинения и нарушение принципа презумпции невиновности, гарантированного ст. 62-63 Конституции Украины, ст. 17 УПК Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ", - отметила депутат.

Ирина Фриз также добавила, что есть ряд сопутствующих вопросов, даже после эфиров и презентации в ходе совместного с Зеленским брифинге, остаются без ответа: почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов? Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Вовк, которого ВРУ в 2015 лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности? Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитались о якобы "раскрытую" дело Шеремета?

По ее словам, к полномочиям президента Украины явно не входит "уважать своим присутствием" отчет о работе правоохранительных органов. По мнению Ирины Фриз, это может свидетельствовать только об очередном давление на ход расследования и будущий суд.

"К сожалению, совершения противоправного давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 и ярким эхом "режима Януковича", - добавила она.

"Хочется верить, что господин Зеленский и "команда", которая ведет расследование, осознают личную ответственность, когда называют имена подозреваемых, и тем более отправляют их под суд "без суда и следствия"- простите за тавтологию, иначе никак", - резюмировала представитель "Европейской Солидарности".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".