 Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР

Свой взгляд на события этого дня в интервью "Цензор.НЕТ" изложил лидер "Нацкорпуса", полковник Нацгвардии Украины Андрей Билецкий.

"Сегодня собрался многочисленный митинг против продажи земли под Верховной Радой. Наверное, самый большой из всех по "земельной теме". И сегодня утром стало известно, что в четверг планируют вынести законопроект на голосование, во втором чтении. Причем заметьте, вынести его, не учтя ни единой правки из 6 тысяч. То есть они его выносят - даже с 210 тысячами гектаров в одни руки и продажей земли иностранцам! Даже в этих пунктах Зеленский всем наврал! Обещал же референдум!

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Поэтому сегодня вышел большой митинг. И, поскольку аграрии узнали сегодня утром, что голосование, возможно, будет в четверг, они попросили, они решили оставаться здесь ночевать. И попросили помощи, в том числе и у Национального корпуса, в организации установки палаток", - рассказал он.

По словам Билецкого, палатки принадлежали фермерам. Первые две палатки занесли абсолютно спокойно, мирно. На третью - "полиция бросилась". "Была драка с людьми. То есть третью пронесли. Четвертую - полицейские били, порвали и утащили куда-то. То есть была собственно говоря, стычка вокруг того, что полиция фактически запрещала проносить палатки.

Потом в общем-то все было тихо и мирно. Все остались при своих позициях. Несколько палаток поставили. Все, вроде бы, успокоилось.

Дальше все развивалось так. Полиция дождалась перерыва в Верховной Раде. И понятно, что большинство людей, которые стояли с 8 утра, разошлись по уборным, перекусить, поесть, выпить кофе и так далее", - уведомил лидер "Нацкорпуса".

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По его словам, когда осталось около трети людей, полицейские без предупреждения выбежали с двух сторон - с Грушевского и Липской - "просто дико забив людей".

По информации Билецкого, в этом участвовали ТОР и частично бывший "Беркут", который сейчас переформирован в спецподразделения. Силовики "снесли палатки и разбежались".

"Снимали все видеокамеры страны. То есть никто к этому не готовился… Как ни странно, первыми брусчатку (с парламентской площади. - Ред.) стали разбирать женщины, еще в первой стычке", - отметил лидер "Нацкорпуса".

Он также сообщил, что старшие офицеры объясняли свое поведение необходимостью уважать людей и расчистить проезжую часть улице Грушевского, хотя сама полиция ее и перекрыла.

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Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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