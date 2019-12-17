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 Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР

Сегодняшние столкновения под стенами Верховной Рады начались с попыток участников протеста против открытия рынка земли установить палатки возле отеля "Киев" неподалеку от здания парламента.

Свой взгляд на события этого дня в интервью "Цензор.НЕТ" изложил лидер "Нацкорпуса", полковник Нацгвардии Украины Андрей Билецкий.

"Сегодня собрался многочисленный митинг против продажи земли под Верховной Радой. Наверное, самый большой из всех по "земельной теме". И сегодня утром стало известно, что в четверг планируют вынести законопроект на голосование, во втором чтении. Причем заметьте, вынести его, не учтя ни единой правки из 6 тысяч. То есть они его выносят - даже с 210 тысячами гектаров в одни руки и продажей земли иностранцам! Даже в этих пунктах Зеленский всем наврал! Обещал же референдум!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей, 2 из них госпитализированы, задержаны 26 правонарушителей, - Шкиряк

Поэтому сегодня вышел большой митинг. И, поскольку аграрии узнали сегодня утром, что голосование, возможно, будет в четверг, они попросили, они решили оставаться здесь ночевать. И попросили помощи, в том числе и у Национального корпуса, в организации установки палаток", - рассказал он.

По словам Билецкого, палатки принадлежали фермерам. Первые две палатки занесли абсолютно спокойно, мирно. На третью - "полиция бросилась". "Была драка с людьми. То есть третью пронесли. Четвертую - полицейские били, порвали и утащили куда-то. То есть была собственно говоря, стычка вокруг того, что полиция фактически запрещала проносить палатки.

Потом в общем-то все было тихо и мирно. Все остались при своих позициях. Несколько палаток поставили. Все, вроде бы, успокоилось.

Дальше все развивалось так. Полиция дождалась перерыва в Верховной Раде. И понятно, что большинство людей, которые стояли с 8 утра, разошлись по уборным, перекусить, поесть, выпить кофе и так далее", - уведомил лидер "Нацкорпуса".

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По его словам, когда осталось около трети людей, полицейские без предупреждения выбежали с двух сторон - с Грушевского и Липской - "просто дико забив людей".

По информации Билецкого, в этом участвовали ТОР и частично бывший "Беркут", который сейчас переформирован в спецподразделения. Силовики "снесли палатки и разбежались".

"Снимали все видеокамеры страны. То есть никто к этому не готовился… Как ни странно, первыми брусчатку (с парламентской площади. - Ред.) стали разбирать женщины, еще в первой стычке", - отметил лидер "Нацкорпуса".

Он также сообщил, что старшие офицеры объясняли свое поведение необходимостью уважать людей и расчистить проезжую часть улице Грушевского, хотя сама полиция ее и перекрыла.

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Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Читайте полное интервью: Андрей Билецкий о стычках под Радой: "Очередная сволочь у власти, которая использует полицию, министерство как своих цепных собак"

Источник: https://censor.net.ua/n3165892
 
   
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- Коли в країні «...усе вирішує Аваков»:

Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР - Цензор.НЕТ 8804

Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР - Цензор.НЕТ 2822
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Женщин пустили вперед и закрылись их спинами, чтобы их избили и можно было говорить про кровавый полицейский режим?
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Да,а папа нелоха назвал украинцев еще и биомассой.
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ВИнторогая подстилка вали на сру весну гниль кацапская...
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Билецкий оказывается палковник милиции. Я худею. Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР - Цензор.НЕТ 929
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та-а-а-к, тема "************" студентів закрита.... вичерпана
вдруге піпл цю брехню не зхаває
дайош тему "************" жінок!!!
цікаво, а вагітні були?
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Народ на самом деле требует от власти одного -ЧЕСТНОСТИ,ОТКРЫТОСТИ, а зеленая власть предлагает народу -ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЛОЖЬ ПОЧТИ НА КАЖДОМ СЛОВЕ. Перестать врать власть не может, потому что считает,что тогда она эту власть потеряет. но если это и будет,то это произойдет почти без последствий. Но вот если власть будет продолжать врать и мошенничать, то это может закончится уличными боями,что означает для Украины просто катастрофу. Надо власти всего лишь научиться слушать украинцев.
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може це помила перекладу і він про "дружин" казав Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР - Цензор.НЕТ 3807
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович заявил, что противники действующего главы государства выступают против него за деньги и вместо дестабилизации ситуации в стране должны отправиться на фронт.
Об этом он заявил в ходе интервью изданию "Страна".
Также он несколько раз оскорбил противников политики своего сына.
"Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете", - заявил отец президента.
Александр Семенович также высказался об актуальных политических событиях и работе своего сына на парижской встрече в Нормандском формате. Также он оскорбил президента РФ Владимира Путина.
"Если говорить о "нормандском формате", то, что мог мальчишка, то и сделал. Осуждать его невозможно… А тот сидит, зверюга, который не любит и своих людей, и детей... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Так эта ж сволочь не дала", - заметил он.
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