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Все про:залог (380) СИЗО (1122) Марченко Дмитрий (26)

 За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Арестованный по делу о закупках Минобороны военного имущества по завышенным ценам генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбук бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, залог за Марченко было внесен сегодня утром. Часть необходимой суммы (около 1 млн), как сообщалось ранее, удалось собрать волонтеров. Еще 19 млн гривен внесла семья бывшего президента Украины, лидера фракции "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Вчера таких хороших парней (и девушек) оказалось несколько тысяч. Немного более 3 тысяч тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петр Порошенко. Мы собрали 20 млн0 гривен на залог за Дмитрия Марченко сегодня в 12:00 деньги были перечислены", - написал Бирюков.

Позже он опубликовал фото генерала вышедшего из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко. ДОКУМЕНТ

За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165891
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то вытянули из лап орков боевого генерала!
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зебилам милее морды клоунов:
За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 4371
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Пока мародер не сядет, так ни чего и не изменится.
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не переживай. ваша моника УЖЕ все изменила...
правда не в ту сторону, как ты мечтал..
но это такая у дураков судьба
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У вас, кацапстане, мозги у всех в генах не предусмотрены? Ну, не могут на той территории все растениями быть.
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Ти вже сів на пляшку? З-під українського коктейля молотова?
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Один мародер внес залог за другого.
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Коротко о главном...
Генерал Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Эта структура была создана в 2015 году. Через ведомство Марченко проходила вся гуманитарка, которая шла на фронт...

По заявлению главы ГБР Романа Трубы, во время испытания из 110 бронежилетов "Корсар МИД-1-4", закупленных в 2019 году, были пробиты 79. То есть 70% оказались простреливаемыми при намокании.

В бронежилетах оказались необработанные пластины, которые не соответствовали техническим требованиям. По ним не проводились баллистические испытания, а на часть партии не было протоколов лабораторных испытаний.

На брифинге по поводу сложившейся ситуации Роман Труба сказал, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов, и, по предварительным данным, 3 из 5 простреливаются. Также было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и палатки, непригодные для использования. Точные суммы ущерба должны были выявить экспертизы. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, чиновники Минобороны дали указания производителю провести испытания бронежилетов, после чего новые испытания якобы показали, что новая партия бронежилетов уже была качественной.

Более месяца понадобилось, чтобы собрать залог для обвиняемого в коррупции генерала Дмитрия Марченко. Но вчера львиную долю - 19 миллионов - внес Петр Порошенко.

П.С. Пазл замкнулся! Снабженец сделал селфи с Порошенком. На них есть и Маруся Зверобой.
За генерала Марченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 2467
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Ты конченный баран или осел? После слов "По заявлению главы ГБР Романа Трубы..." нормальные люди дальше не читают.
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Вы хотя бы мозг включили бы. Слушать трубу и портнова, себя не уважать.
А на счет бронежелетов сами немного разберитесь, если мозг есть.
Когда в кевларовый бронежилет попадает пуля, она как бы вязнет в высокопрочных волокнах, разрывая верхние слои, она теряет энергию и, в конце концов, останавливается, на долю секунды проминая материал в сторону своего движения. Это проминание мягкой бронепанели наносит так называемую заброневую (запреградную) травму, поэтому попадание пули, несущей в себе слишком большой импульс для данного класса защиты, может оказаться смертельным даже в случае непробития бронежилета. Тем более если вынуть бронепластины и намочить, как это сделали труба с портновым.
Кевлар при толщине примерно в 20 слоев способен защитить от многих пистолетных пуль, но при этом он не рассматривается как защита от автомата Калашникова или аналогичного оружия, поскольку остановить пулю промежуточного патрона, используемого в т. н. автомате, способно только огромное количество слоев.
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Спасибо, что подробно ознакомил, но ты упустил маленькую, но важную деталь - на часть партии бронежилетов не было протоколов лабораторных испытаний, плюс покупка по завышенным ценам военной формы и палаток, непригодные для использования! Убыток - 100 млн! Звиняй, но за это надо садить и садить надолго! Пускай теперь гешефты и откаты этому снабженцу приходят в ночных кошмарах!
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Ты не знал, что триждыпоцы трубы подменили вещдоки?
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Был понятым или у бабулек на лавочке любишь тусоваться?
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Там бабла неміряно, за все мо і генштаб можна заставу внести. Подібний випадок був у Мексиці, але там проблему вирішили по-простому, без застави.
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/el-chapo-violence-breaks-out-in-mexican-city-amid-rumours-of-sons-arrest
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Не ошиблись,этот типчик больше похож на бандита из девяностых,упаси бог армию от таких генералов,
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Когда тебя в армии увидим, тогда всех уберем. Когда тебя ждать телка?
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Вітаемо,пане Генерала на свободі!!! Слава Героям України!!!
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Офшорам слава!!!
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ваЗЕлина офшорам? Он их еще и в кацапии держит, не знал?
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доремидоредо! Лахта, смени методичку, абырвалги даже зебилы не воспринимают
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Ну и морда,билет на засрашку ему потрох уже купил?
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То есть по сути Порошенко потратил очень большую сумму денег, чтобы освободить подозреваемого в коррупции чиновника. Который в теории мог дать показания против команды экс-президента.
Потому что мало верится в то, что возможные махинации с бронежелетами и не только он мог проворачивать на свой страх и риск. Без высокого "прикрытия".
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"мало вєрітса" , що Марченко щось мутив на бронежилетах, а ще менше "вєрітса" , що у тебе є мізки. а , якщо щось і залишилося, то і те засране пропагандонами з Г+Г...
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Как вычислить тупого порохобота - ты ему факты, а он тебе оскорбления
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фактами ты считаешь высеры портнова с трубой, да, лахта?
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Факты? Не смеши. ЗЕбилы только шоу 95 помойки смотрят и комиксы "читают".
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Все дещо простіше. Порох крав і давав красти своїй челяді. Так виникла українська державна корупція. А далі все дуже просто. Крадуть, крали і будуть красти... Без кінця... Це стало суттю української влади. І цю суть побороти майже не можливо.
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Так виникла українська державна корупція. ))))))))))))))) ты дураком родился или брал уроки? 25 лет назад Л.Кучма и кучка пархатых днепропетровских уродов разделили между собой всю экономику, не сдались только донецкие. Называлось-приватизация внутренними инвесторами-завод вместо того что бы продать за реальные бабки$ иностранцам, отдали за "приватизационные чеки"-бумажки, ваучеры, которые скупили обрезанные пархатые за пол стакана водки и бутерброд. Поняло смысл? Нарисовали бумаги, назвали их ваучерами, раздали лохам типа тебя, сказали что эта бумажка стоит мУлиярд, ты радовался, а потом откупили за 3 копейки. За 10 мУлиярдов нарисованной бумаги Кало,мойский купил 10 металлургических комбинатов, потратив реально 10 тыс$ на водку лохам. Дальше -ноль развития, ноль инвестирования, а вся прибыль в офшоры, все 25 лет. Откуда развитие, откуда прогресс, если эксплуатируется созданное в 50х.
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Кто мешает "подозревать" когда он дома? Вызывай на допрос, предъявляй, доказывай. Тебя хоть раз вызывали, опрашивали, допрашивали, судили? Разницы никакой, за 2 месяца следователь закинет куда то пару запросов, сделает одну экспертизу, три раза побеседует, а ты 60 дней валяешься на шконке, на содержании у государства. Запомни-такие дела не имеют судебной перспективы.
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И за 2 месяца он уже куда то за бугор свинтил
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Ну и морда,билет на засрашку ему потрох уже купил?
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Сьогодні корупція святкує "визволення" свого гене-рала. Прийде час, коли цього покидька вдягнуть в "бронік", який він приймав на озброєння і випустять його в ньому в чисте поле де буде тільки один експерт - КУЛЯ і гене-рал в його "броні". Мрію про такі випробування. Іншого разу цього паскудника не в Лук"янівку потрібно відправляти. Там у них вже малина організувалася. Його потрібно в броніку на місяць відправити на передову в бліндаж до рядових, які викинуть гене-рала з бліндажу і пошлють його за обідом для всього розрахунку. Нехай **** пострибає в своєму броніку.
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Не думаю,что он пролил много крови у врагов- но крови у своих из-за его бумажных броников он вылил много! Мразь, без какой-либо совести!!
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Звідки ви беретесь, мразото? "Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (з вересня 2015). Учасник війни на сході України.Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів»
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Я тут уже писал про бронежилеты и кевлар. И как вас труба с портновым имеют.
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если ты в курсе- ты поддерживаешь его? Если "да", то как это возможно,как его не ненавидеть?
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Это лахта на дежурство вывалилась, честно уже задрали дурью, безмозглостью и сранью. вот список уродов: дмит дмит, эдгар дегас (?), уксмай, майк паул и придурок викторниколаевич, но это не точно.
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Ну и гнида ты зебил. Таких как ты там не было, вы уставали от войны бухая и нюхая.
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твой ник тебе не соответствует- так себе из тебя- "ревизор"
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Слава Богу...Повиздихайте, ботало зєлєбєнівське -парашинське! курви, і вас, мерзото, захищав цей бойовий генерал! Що не в штабі сраку грів, а в окопах!!! Кіборг! Чесна людина, який навіть просто не приймав пропозицію вийти під заставу, поки не вийшли з буцигарні його підлеглі!!! Вам, ушльопкам, цього навіть не вкурити, не зрозуміти, що таке справжній чоловік і справжній побратим! Штабні б генерали в такий ситуації вже давно накрадені гроші внесли, або під клітчатими ковдрами на ношах лежали...на лікарняних...
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и статью не читал(заголовка хватило)украинцы не перестают удивлять(думаю не меня лиш одного)сначала СМС-ками собирали на защиту и защитников!!а сейчас собирают на защиту своих защитников!!(нонсенс)остаётся только ,,восхищаться" как вы СДЕЛАЛИ РАЗОМ!!(как по мне!! шло бы это всё ,,творчество"к каким либо ЗЕ БЕням!! За генерала Марченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 2585 За генерала Марченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 5184
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Петя заметает следы ! но не получится так как если решили посадить то посадят или Испания ......
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Вчера стало известно о том, что Порох внес недостающие 18 с чем-то миллионов гривен залога за генерала Марченко. В свою очередь, Марченко сам отказался выходить под залог, пока арестованы его побратимы.

В общем, когда военных удалось освободить, начался сбор средств на залог Марченко. Он длился три дня и люди успели собрать около двух миллионов гривен. Думаю, что до конца недели собрали бы всю сумму, но семья Порошенко внесла недостающую сумму.
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Миллиард гривен на президентский фонд Петра Порошенко - такой пункт в Государственном бюджете на 2019 год.

Эти средства предусмотрены, чтобы "решить вопрос о расходах на поддержку образовательных и научных программ, на создание подключения интернета в сельских школах, приобретение школьных автобусов, строительство спортивных сооружений, а также проработать вопрос о введении механизма частичной компенсации населению расходов, связанных с повышением тарифов на газ, путем предоставления налоговых льгот".
Найди здесь пункт, где разрешено из этого фонда вносить залог за коррупционеров?
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Всім хто пожертвував, від реальних українців велике дякою ...
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Ті хто в 14 ховав голову в пісок, даючи вид що нема ніякої агресії ..., або від страху пісяв в памперси , боячись спровокувати .., нагло тепер стараються очорнити тих хто зупинив агресора .., зберіг Україну ...
...
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Зеленський пожертвував разом з кварталом 30 000 гривнів..., Петро 30 ,0000000 $ .., кидати каміння не доречно ..зе публіці...
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Dmitruk Vadim
Порошенко звільнив Марченко.
Зеленський Єфремова.
От, як тут не бути порохоботом?😂😂😂
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