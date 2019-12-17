 За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбук бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, залог за Марченко было внесен сегодня утром. Часть необходимой суммы (около 1 млн), как сообщалось ранее, удалось собрать волонтеров. Еще 19 млн гривен внесла семья бывшего президента Украины, лидера фракции "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Вчера таких хороших парней (и девушек) оказалось несколько тысяч. Немного более 3 тысяч тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петр Порошенко. Мы собрали 20 млн0 гривен на залог за Дмитрия Марченко сегодня в 12:00 деньги были перечислены", - написал Бирюков.

Позже он опубликовал фото генерала вышедшего из СИЗО.

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