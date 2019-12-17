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Все про:залог (380) СИЗО (1122) Марченко Дмитрий (26)

 За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО. ФОТО

Арестованный по делу о закупках Минобороны военного имущества по завышенным ценам генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбук бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, залог за Марченко было внесен сегодня утром. Часть необходимой суммы (около 1 млн), как сообщалось ранее, удалось собрать волонтеров. Еще 19 млн гривен внесла семья бывшего президента Украины, лидера фракции "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Вчера таких хороших парней (и девушек) оказалось несколько тысяч. Немного более 3 тысяч тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петр Порошенко. Мы собрали 20 млн0 гривен на залог за Дмитрия Марченко сегодня в 12:00 деньги были перечислены", - написал Бирюков.

Позже он опубликовал фото генерала вышедшего из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко. ДОКУМЕНТ

За генерала Марченко внесли залог и он вышел из СИЗО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165891
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то вытянули из лап орков боевого генерала!
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Так. Гетьман витяг свого генерала.
А вашу шмарклю в подібній ситуації жаба задусила б насмерть.
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ну да.. куди мені... теє тілько хитропоскубані розуміють.
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Как бы тебя послать по-корректнее, что б ты поняла?
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мечеть в донецке построил. сепаров подкармливает
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Если нашлись за него такие большие деньги - значит мутный организм.
У честных людей нет таких денег и таких друзей, шобы можно было так просто откупиться от украинского правосудия.
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Гриша!.. ты час назад вышел из комы, и не знаешь, что 1,5 млн собрали волонтеры, а остальную сумму около 19 млн заплатил Порошенко..
так какие у тебя предъявы к Марченко?!
и кто "мутный организм"после этого?!
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Насчёт украинского правосудия - это ты мощно задвинул. Уважаю.
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Ну и морда,билет на засрашку ему потрох уже купил?
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Тронула меня коротенькая речь ГЕНЕРАЛА после выхода из СИЗО. На вопрос, почему не вышел под залог ранее, он ответил, что пока сидели в тюрьме его соратники и подчиненные, он не имел на это морального права. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! РЕСПЕКТ КИБОРГУ!!!
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СЛАВА УКРАИНЕ!

Пороху респект!за заставу!
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Ну и морда,билет на засрашку ему потрох уже купил?
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Освободили из плена режима ЗЕсепарни!!
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Порох сам скоро сядет! И никто не внесёт залог! Всё сам, всё сам.....
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Читай і далі цю мантру, а своє бажання навіщо всім розказав? Воно ж тепер не збудеться.
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обожнюю БЕЗСИЛЬНІ верески ватних макак на шоновного Петра Олексійовича ))))
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Реванш зенаймитов )(уйла работающих по команде портнова к добру не приведет ☝️☝️☝️
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В книгу рекордов ( гиннеса ) Украины внесли за максимальный денежный взнос за выкуп подельника ?
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