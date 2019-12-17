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 Политика Украины
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Все про:закон (2698) Княжицкий (162) Пласт (33)

 Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий

Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины". Законопроект, который отстаивала команда Порошенко, поддержали все фракции парламента.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий во время брифинга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

"Этот законопроект объединил сессионный зал и за него проголосовали представители всех фракций парламента. Пласту удалось объединить народных депутатов с разными политическими взглядами Сегодня Украинское государство начало отдавать свой долг Пласту - украинской скаутской организации, среди основателей которой был сын Ивана Франко", - отметил политик.

Парламентарий отметил, что Пласт имеет длительную историю и занимается национально-патриотическим воспитанием еще со времен Австро-Венгерской империи.

"Это организации признавалась в Австро-Венгерской империи, в УНР, во времена Скоропадского. Организация, объединяющая тысячи взрослых и детей в Украине, воспитывая настоящие ценности. Это организация не партийная и внеконфессиональны", - подчеркнул Николай Княжицкий.

Кроме этого, он отметил, что пластуны есть почти во всех парламентских фракциях и его идеи и ценности объединяют украинцев.

"Мне очень приятно, что среди представителей почти всех парламентских фракций сегодня пластуны. Пласт - это действительно организация, которая объединяет", - отметил народный депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3165887
 
   
 Топ комментарии
 
Хєра Вам навсю морду... Вибачте за образу, але ненавиджу комуняк і все, що з ними пов"язано...
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У мене син був у пласті - там вчили виживати в лісі,полі і.д. і ніякої старої політики...
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И где-то в крывом рогу тихо загрустила мамо Римма...((( Вспомнилось, как гладила бубочкин красный галстук и учила с ним стихотворение: "Как повяжешь галстук, береги его! Он жеж с красным знаменем цвета одного!" Фу, зачем я такое помню?!
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Ещё надо закон о поддержке пионеров....
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Хєра Вам навсю морду... Вибачте за образу, але ненавиджу комуняк і все, що з ними пов"язано...
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Не вижу разницы, пионеры==пласт политические проекты оболванивания молодёжи....
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У мене син був у пласті - там вчили виживати в лісі,полі і.д. і ніякої старої політики...
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просто ты зебил, посему разницы и не видишь...
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пианеры-это маленькие монголоиды намасковии каторых приучают к ваеншине и взращивают в них ненависть ко всем кто в лаптях не ходит и щи не хлебает. Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7712
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мне казалось шо княжицкий уже взрослый...
объединять рабиновичей с медведчукчами должны баландёры...
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Алексей Арестович
9 ч. ·

- Проектом децентрализации удовлетворён.
Так ещё Украину не разваливали, это нечто новое и интересное.)
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Діти то святе. За Землю і особливий статус дамбвабве як будете голосувати? Це ж ваші наробки.
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Лучше всего объединяют ВР такие кадры:Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2172
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Майже цілий МЛЯТЬ. Він як гівно - не тоне і не горить.
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И где-то в крывом рогу тихо загрустила мамо Римма...((( Вспомнилось, как гладила бубочкин красный галстук и учила с ним стихотворение: "Как повяжешь галстук, береги его! Он жеж с красным знаменем цвета одного!" Фу, зачем я такое помню?!
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