 Тимошенко: Под Радой устроили провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию аграриев

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня нет никакого сомнения, что были устроены специально подготовленные провокации, для того, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, фермеров, профсоюзов. Никогда в жизни они не были агрессивными", - заявила Тимошенко.
Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
Именно мирных селян.
Землепашцев,аграриев.
Мииииирных аж жуть,все Махатмы Ганди!
А если земля не товар, как при сталине, то начинается голодомор... или начинается венэсуэлла с северной кореей...
Дуже цікаво діє пропаганда зелених на незміцнілі мізки
можновладціпосіпаки нашої мафії спочатку оцінять землю в копійку, а потім розпродадуть за мільйони, точнісінько так як колись вони робили з ваучерами, що дозволило їм тоді за безцінь скупити і розорити майже всю нашу промисловість. Досвід як дурити у цих шахраїв вже є чималий.