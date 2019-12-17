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 Политика Украины, Общество
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 Тимошенко: Под Радой устроили провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию аграриев

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что под Радой людей специально провоцировали, чтобы дискредитировать мирную акцию.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня нет никакого сомнения, что были устроены специально подготовленные провокации, для того, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, фермеров, профсоюзов. Никогда в жизни они не были агрессивными", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Также читайте: Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко

Источник: https://censor.net.ua/n3165881
 
   
 Топ комментарии
 
Юля освободітєльніца і защітніца. 70% українців виступає проти ринку землі, а 90% власників землі виступає за ринок землі. Хто від кого захищає?
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Згоден.Бєзобразіями усякими занімались.
Тимошенко: Под Радой устроили провокации, чтобы дискредитировать мирную акцию аграриев - Цензор.НЕТ 772
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Это ты товар , тебя ещё весной купили .
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Я не продаюсь ибо я представительница народа которого избрал великий Яхве.
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Землю продавати будуть олігархам з кріпаками. Ті 2 чи 3 га, що получили в якісті пая, ніхто вилучати не буде.
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Да,Да!
Именно мирных селян.
Землепашцев,аграриев.
Мииииирных аж жуть,все Махатмы Ганди!
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Судя по фото протестующих с банковой все только что от сохи.
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А режиму ЗЕбилов только и нужно шоб сидели тихо и не дёргались - не мешали Украину распродавать...
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Земля не есть товар, есть территории отведеные под выращивание продукции, по старому сельско-хозяйственные, но само понятие село и его продукция потеряло смысл в виду новой техники и технологий в общем. Давайте не играть с огнем, это опасно...
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земля - ЭТО ТОВАР!!!
А если земля не товар, как при сталине, то начинается голодомор... или начинается венэсуэлла с северной кореей...
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Народ так бунтует, как будто владеет землёй, а него её отбирают.
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Режим ЗЕсепаров по любому инструктируют из ФСБ, а уж гебня мастер провокаций.
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Бачу нещодавні Юлькіні обожнювачі невпинно поливають її брудом.
Дуже цікаво діє пропаганда зелених на незміцнілі мізки
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Это то и странно, перед выборами рвали жопу за Юлю, именно за Юлю..почти все месные ЗЕбилы на 90% это все бывшие Юльки..Ну тогда это было понятно...ведь сама баба Юля подержала кловуна, так что вполне закономерно что на тот момент все Жюльки топили за кловуна. Но теперь???! КОгда баба Юля плюнула ЗЕкловуну в морду..Жюльки вдруг многие уже за кловуна..вот предатели, пипец двуличные!....К порохоботам намного больше уважение те как были за Петрика так и остались..а эти подстилки никак не найдут место потеплее...Ну типа приспособленцы, лижут жопу действующей власти..Не удивлюсь если они так же и своего ЗЕкловуна потом прокинут
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Мені цікава з цього приводу думка нашого знайомого мента
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Для притомних людей гуру не існує. Є політики і їхні конкретні дії, які можна схвалювати або не схвалювати (ну, ще не народився такий політик, який би всім догодив). А гуру є хіба що у сектантів і порохоботів.
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Та ні. На питаннях землі я не знаюся. Мій дід з бабою колись мали багато землі, але потім її відібрали (родині ще пощастило, що до Сибіру не загнали) і більше жодного відношення до землі наша родина не мала. Отже, не знаю, чи ринок землі це добре, чи погано. Напевно, добре, але не можна, щоб було як колись з ваучерами. Я знаю одне: реформ такого масштабу (якщо таки проводити) не можна проводити похапцем, потрібно все добре продумати і, головне, добре пояснювати людям кожну статтю закону.
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Нічого цікавого, Ксеню. Цинізм не має межі, чим далі у нього, тим швидше розчарування у житті.
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судя по фоткам там сплошь одни аграрии и собрались))
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Все простіше - Аваков у прем'єри рветься.
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ага, все по накатанной - на "грушевского провокаторы!", "но мы всегда были за них!".
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Вот зараза, да наши предки за землю, с миллионной армией красноперых в 17-м воевали, партизанили вплоть до 56-го года, грубо говоря с того же 1917-го, а тут, потомки лейбы бронштейна и лазаря кагановича хотят снова нашу, общую, землю украсть и продать. Не может стратегический ресурс принадлежать частному лицу. Иначе частное лицо станет негласным диктатором. Вы что все, слепые? Да через четыре года Китай скупит наши земли у частников, временно выкупивших паи сейчас, а потом устроит нам Голодомор, не потому что нас ненавидит, а потому что ему плевать на нас. Причем голодомор позорный - воры и спекулянты смогут покупать импортированную еду с 1000% накруткой, или вообще в Милане питаться, а простой обыватель, тот на ком стоит национализм, на ком стоит украинская Идея - будет снова жрать кору, потому что не сможет себе позволить даже стельки из кожзама сварить. В то время как зерно сотнями тысяч тонн будет уезжать в Поднебесную. А потом макаки-коммуняки предложат соглашение - мы сдаемся россии, китай оставляет свои объедки нам, а россия гонит бесплатный лес, газ, руду, нефть - китаю, и зараза даже националисты согласятся, потому что иначе, от народа останутся только ендемики в канаде. Да, эта схема сложнее, чем "рука кремля опять шатает режим, титушки авакова, эс*кабл*ть!", но она так и работает. Благодаря законам о продаже земли скоро у нас как и в грузии будут депутаты госдуры РФ в Раде выступать. Но зато ска ни один "фашист" не прошел, все евреи могут гордится антифашизмом украинцев, а германия будет безутешно сочувствовать толерантно сдыхающим от голода холопам. Вы все заслужили пожить год в ЛДНР. Чтобы выжившие никогда не отдавали свой голос ни таким как Порошенко, ни таким как Зеленский, и уж точно держались за общие ресурсы мертвой хваткой.
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Побоююсь, що можновладці посіпаки нашої мафії спочатку оцінять землю в копійку, а потім розпродадуть за мільйони, точнісінько так як колись вони робили з ваучерами, що дозволило їм тоді за безцінь скупити і розорити майже всю нашу промисловість. Досвід як дурити у цих шахраїв вже є чималий.
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Та які там аграрії . Тітушня промосковська , проплачена , ото й усі аграрії .
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Методички ФСБ вечны... А у Зебила советники рыги - совпадение? Совпадение! Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв - Цензор.НЕТ 1258
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