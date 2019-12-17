 Верующие добились снятия с повестки дня "дискриминационного законопроекта 0931", - заявление

Законопроект 0931, в котором нивелируются основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания, сняли с повестки дня, сообщили во "Всеукраинском Соборе".
Как отмечалось ранее, в повестке дня Верховной Рады на 17 декабря было запланировано голосование за проект закона №0931, в котором говорится об усилении ответственности за так называемую дискриминацию. В случае принятия законопроект несет значительную угрозу для свободы вероисповедания и свободы слова. Это одна из самых опасных законодательных инициатив, говорится в сообщении "Всеукраинского Собора".
Эти резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации подняли религиозное сообщество и неравнодушных граждан, собравшихся сегодня выразить свой протест и опасения относительно указанного законопроекта.
Однако 16 декабря, во время заседания Согласительного совета Председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Председателя Верховной Рады снять законопроект №0931 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на Комитете, в связи с тем, что поступило множество обращений от церквей и общественных организаций. Однако пока неизвестно, будет ли Комитет создавать рабочую группу с участием представителей религиозных организаций, медиа и других профессиональных сообществ с целью учета их замечаний.
Цель пикета - обратить внимание депутатов на опасность законопроекта №0931 и весь перечень требований граждан, защищающих семейные и христианские ценности.
- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
Тем более, что ты фауст!
Какое дело этим бабкам и дубоголовым мракобесам кто с кем спит?
Законопроект против дискриминации полюбому признаку-, в том числе гендерному, сексуальной ориентации,и возрасттному (бабки- прогадали!).
Тьма мокшанская в Украине.
Мы выгадали еще пару лет, за которые вырастет еще пару поколений без ЛГБТ и толерастного срача в мозгах. А уже эти поколения, благодаря нашей активной позиции, наверняка смогут предоставить Украине нового Бенито Муссолини, который в связке с религиозными лидерами выкинет полностью эту гадость из нашей страны и сделает "Украину снова Великой". А там глядишь, в Германии победит АдГ, Трамп пройдет на второй срок, Эрдоган и так давно с нами, и всю эту мерзость опять признают болезнью, требующей принудительного лечения. У человечества, ска, есть еще шанс, есть еще надежда.