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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2279) митинг (2337) Совет церквей (9)

 Верующие добились снятия с повестки дня "дискриминационного законопроекта 0931", - заявление

17 декабря 2019 года возле Верховной Рады Украины и под Офисом Президента Украины состоялась мирная акция против принятия законопроекта №0931, объединившая более 2000 верующих и неравнодушных граждан со всей Украины.

Законопроект 0931, в котором нивелируются основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания, сняли с повестки дня, сообщили во "Всеукраинском Соборе".

Верующие добились снятия с повестки дня дискриминационного законопроекта 0931, - заявление 01

Как отмечалось ранее, в повестке дня Верховной Рады на 17 декабря было запланировано голосование за проект закона №0931, в котором говорится об усилении ответственности за так называемую дискриминацию. В случае принятия законопроект несет значительную угрозу для свободы вероисповедания и свободы слова. Это одна из самых опасных законодательных инициатив, говорится в сообщении "Всеукраинского Собора".
 Эти резонансные изменения в сфере противодействия дискриминации подняли религиозное сообщество и неравнодушных граждан, собравшихся сегодня выразить свой протест и опасения относительно указанного законопроекта.

Однако 16 декабря, во время заседания Согласительного совета Председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Председателя Верховной Рады снять законопроект №0931 с повестки дня ближайшего заседания парламента для повторного обсуждения на Комитете, в связи с тем, что поступило множество обращений от церквей и общественных организаций. Однако пока неизвестно, будет ли Комитет создавать рабочую группу с участием представителей религиозных организаций, медиа и других профессиональных сообществ с целью учета их замечаний.

Цель пикета - обратить внимание депутатов на опасность законопроекта №0931 и весь перечень требований граждан, защищающих семейные и христианские ценности.


Источник: https://censor.net.ua/n3165879
 
   
 Топ комментарии
 
Так это план такой еврейский.

- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
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Горіти в пеклі всім "слугам урода" разом зі їхнім Бєнєю .
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ппц ..... дно.... шо в наРосии скрепонутые беснуются
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Так это план такой еврейский.

- Мы заберём у вас землю и свободу слова. А, Вы против? Вы добились своего, мы забираем только землю.
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Нормально Потрох подготовился, и с этой стороны нанёс удар. Главное, чтоб больше вышло людей, может что то получится.
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Слушай свинорылый, а почему "зеленодебильный " у меня был другой кандидат )))
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У меня ещё вопрос, правда что 8% кто проголосовал за Порошенко это Элита Украины?
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слыш ублюдок пойди потрахай свою маму и зх-адай ей пару вопросов про ее первый секскак и где и с кем и отесь пиндос.. полуумный еврейский чмо... сдохни уже падло достал дегенерат вы все такое евреии долбодятлы что в черз 1 минуту хзочется удавить взровать отравить порезать безопилой растрелять повесить сварить в котле с маслом и сждечь на костре...
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ппц ..... дно.... шо в наРосии скрепонутые беснуются
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Горіти в пеклі всім "слугам урода" разом зі їхнім Бєнєю .
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Сперва ШАКАЛАдам промежбулочным!
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Твой быловысер. Говорит об убогости твоего мозга зебланин😉😉впрочем как и алконик☝️☝️☝️
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За то твой моцк богат на всякого рода говна....
Тем более, что ты фауст!
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В очередной раз доказал, что обделаться при мышлении, - обычное дело для тебя. ☝️☝️☝️
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Ти диви. А зняття законопроекту про розпродаж українських земель ніхто не добився... Віруючі домоглися зняття з порядку денного "дискримінаційного законопроекту 0931", - заява - Цензор.НЕТ 9156
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Это пока. Они сделали свой ход разогнав нас жестко, скоро будет наш ход. Готовьтесь и поддержите, если не нравится то, что вы видите в политике.
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Церковь ОТДЕЛЕНА от государства, скрепонутых нафиг!
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Зато здравый смысл и национализм еще не отделен от здорового общества. Церковь пусть сидит во тьме с иконами и ладаном. А вот Идея Нации стальным сапогом раздавит эту мерзость в нашей стране.
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зато метить гундяевских прихожан бубочка запретил...пэрэмога,блеать.
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А не ШАКАЛАдный ли рехВОРмированный суд?
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Мракобесы победили. Они хоть законопроект читали? - Нет.Попы сказали, что закон за "пида"ов". что православным мужикам запретят спать с православными бабами, и всех заставят "нарушать христианские ценности. И " Православные - против.
Какое дело этим бабкам и дубоголовым мракобесам кто с кем спит?
Законопроект против дискриминации полюбому признаку-, в том числе гендерному, сексуальной ориентации,и возрасттному (бабки- прогадали!).
Тьма мокшанская в Украине.
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Нет б*ять, там закон, по которому если пи*ора назвать пи*ором - то сядешь в тюрьму. Если скажешь, что гей-марши тебе не нравятся - в тюрьму, если посмеешь ляпнуть что радфемки - жирные коровы, которые от недот*аха пытаются стать доминатрикс в обществе - сядешь. По этому закону, ты должен врать языком о том, что видят твои глаза.
Мы выгадали еще пару лет, за которые вырастет еще пару поколений без ЛГБТ и толерастного срача в мозгах. А уже эти поколения, благодаря нашей активной позиции, наверняка смогут предоставить Украине нового Бенито Муссолини, который в связке с религиозными лидерами выкинет полностью эту гадость из нашей страны и сделает "Украину снова Великой". А там глядишь, в Германии победит АдГ, Трамп пройдет на второй срок, Эрдоган и так давно с нами, и всю эту мерзость опять признают болезнью, требующей принудительного лечения. У человечества, ска, есть еще шанс, есть еще надежда.
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