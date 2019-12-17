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 С начала суток 17 декабря враг дважды нарушал перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3165878
 
 
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Складывается впечатление что скоро слово враг заменят на противоборствующая сторона.
А там и ладушки с мацквабадом.
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