 Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР

Об этом она сказала журналистам во время брифинга в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа", - заявила Тимошенко.
Тимошенко считает, что открытие рынка земли навязали Зеленскому извне.
Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
вернёт бабу Йулю в Качановку?
Правильно, зєлєбіли?😉
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3849169991775943/
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.
Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.
Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.
А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.
Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
😛