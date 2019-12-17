 Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР

Об этом она сказала журналистам во время брифинга в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа", - заявила Тимошенко.

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Тимошенко считает, что открытие рынка земли навязали Зеленскому извне.

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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