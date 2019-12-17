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 Политика Украины
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 Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев снова прийти на акцию протеста под Верховную Раду завтра, 18 декабря, на 9 утра.

Об этом она сказала журналистам во время брифинга в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа", - заявила Тимошенко.

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Тимошенко считает, что открытие рынка земли навязали Зеленскому извне.

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Также читайте: Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3165875
 
 
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Может Коломойша сделает хоть одно хорошее дело
вернёт бабу Йулю в Качановку?
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Беня ей платит немаленькие деньги
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Та де.Вана вже під гітлера зачесалась.Ще трохи і вусики перестане брити.***** міняє ЗЄ на косату.
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Раньше сколько врала ,что когда начала говорить правду уже ни кто не верит .
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туда никто из нормальных и сегодня не приходили))
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Ваучеризація позбавила зубожілих народ промислових підприємств, які за ваучери скупили кримінальні структури, з яких івийшли потім Ахметови . Пінчуки , і Коломойські. Тоді такі ж зубожілі продавали їм ваучери за копійки і пляшку горілки. Тепер олігархи проведуть другу частину грабежу - через ринок землі за безцінь скуплять у зубожілого народу землю.
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Продать всё к херам и уехать в Тель Авив Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР - Цензор.НЕТ 9200
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Порохоботка грьобана! Майданить удумала? Працювати йди!

Правильно, зєлєбіли?😉
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забавно сейчас будет смотреть на тех йулькиных зебилов, что полгода орали на Цензоре "моника ссыкло - наш бох!"
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п.с. хотя знаю одну такую зебилку - она и за йульку топила, потом за монику, попутно авакову подмазывала.. а сейчас - не знает к кому примкнуться Тимошенко анонсувала продовження акції протесту під ВР - Цензор.НЕТ 2884
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Гарний сайт. Хай почитають кого хочуть легалізувати.
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судя по активности жули, платить нормальные деньги про сп...ные тысячи гектаров земли она не собирается
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Де відео сказаного? Думаю, Тимошенко ще більше різко висловилась.
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за бабой Жулькой киевляне не пойдут. А без Киева Жулька "ноль"
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Не РИНОК, а цивілізований ОБІГ. Коли власник паю може за ринковою ціною продати землю ДЕРЖАВІ, яка потім буде розглядати чи дати тобі землю в користування, хоч в довгострокову оренду з правом наслідування. Це світова практика васіх цивілізованих країн. Землею торгують тільки в Зімбвабве.
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У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...

...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.

Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.

Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.

А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.

Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
😛
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