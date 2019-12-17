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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (24163) Киев (18324) правоохранительные органы (693) столкновения (459) Крищенко (295)

 Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что из-за столкновений под Верховной Радой открыто производство по статье о сопротивлении правоохранителям.

Об этом он заявил во время брифинга под парламентом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ближе к 14 часам группы людей начали уже перфоратором в асфальте делать дыры, устанавливать палатки, и тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки удалить, чтобы не перекрывать улицу Грушевского. Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала, как вы видели, камни, наносили удары заготовленными предметами, палками и другим. Были задержаны 26 человек, они находятся в районном управлении. Анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей.

Смотрите: Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пострадало на текущий момент 17 полицейских. Обратились с различными, к счастью, легкими, травмами - перелом пальцев, ссадины лица, повреждения носа, ожоги глаз от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения. Сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить когда и при каких обстоятельствах они получили эти телесные повреждения", - рассказал Крищенко.

"Полицейские сейчас работают с 26 задержанными, изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже производство по части 2 статьи 345 - сопротивление работнику полиции", - добавил глава полиции Киева.

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Напомним, 16 дкабря под ВР митинговали против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов.  Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165867
 
 
 Топ комментарии
 
Убили таки человека полицианты. Бабушка на коленях просила отпустить парня,а его убили и отволокли от места событий.Все есть уже в интернете.
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нихр..на с мусорами не будет, а вот они убили человека и будут скрывать это и свернут на митингующих
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хлопци харчуваться пришли а вы уголовные справи
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Убили таки человека полицианты. Бабушка на коленях просила отпустить парня,а его убили и отволокли от места событий.Все есть уже в интернете.
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нихр..на с мусорами не будет, а вот они убили человека и будут скрывать это и свернут на митингующих
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так уже сообщили острая коронарная недостаточность.....
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сказать можно что угодно, а то что на него мусора набросились на безоружного это не следствие?
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Перелами пальців - це вже легкі ушкодження?
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Отец Зеленского назвал критиков сына "биомассой
17 декабря 2019
Критиков политики президента Украины Владимира Зеленского его отец, Александр Семенович, назвал "биомассой", объяснив, что якобы только "тупые" люди могут обвинять главу государства, который находится на посту менее года.
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр сделал несколько откровенных признаний в интервью изданию "Страна", комментируя деятельность своего сына на посту главы государства, Отвечая на вопрос о падении рейтинга Зеленского в последнее время, отец главы государства раскритиковал растущее в обществе недовольство рядом противоречивых решений президента. "Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых.
Умный человек поймет, что Вова - честный человек и желание он продемонстрировал", - отметил он. Кроме того, Александр Зеленский подчеркнул, умные люди, по его мнению, должны понимать, что "страну уже довели до бешенства".
"Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять", - очень резко и даже оскорбительно в адрес критиков решений Зеленского высказался его отец.
https://www.dialog.ua/ukraine/197057_1576587029
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А чому так сором'язливо? Старий хрін вже увімкнув би максимальну хуцпу - "хохлятина, свиньи необрезанньіе - должньі лежать ниц перед богоизбранньіми!"
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так вбиомассе и тонут ************** отдельные отшметки..типа Зедебила и его папаньки...
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Любовь к стране и уважение к народу прямо так и ... прет
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71-річний Олександр Семенович Зеленський вважає, що екс-військову і депутатку потрібно судити та позбавити волі.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.

...
"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
(с) Яків Григорович Гольдін, секретар Відділу по боротьбі з контрреволюцією ВЧК при РНК РРФСР, заступник голови ЧК Східного фронту.
(що характерно, сам "соснул свинца" у 1937 р.)
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Дык зеленая биомасса голосовала за сынулю-бубочку.
Такого еще не было,что бы папаня вставал на защиту сыночка преза или презвати..
Или контрацептив был наколотый? Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1497
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А я вот, к примеру, считаю биомассой те два организма, слияние которых исторгло то существо, которое телевизороголовое большинство избрало в президенты.
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Дурики, мобилы нужно изымать и интернет запрещать.
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Эту акцию организовали Нацжоны, которые часть полиции сами. Тоесть, это левая голова Авакова побила правую голову Авакова. Это чисто внутренние разборки и народ к этому не имеет отношения.
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Почему нацжоны выгодны всем.
- Белецкий получает денюжку на содержание, а его массовка копеечку на пивко вечерком
- Аваков доказывает какой он бравый защитник государства от националистов
- власть канализирует недовольство во что-то мерзкое, как эти бесполезные стычки и выглядит как жертва анархического шабаша, который она пытается не допустить.
- идеальная картинка для Кремля
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только не надо
сАбаковских выкормышей
называть правохранителями
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Порохососам дали люлей-это классно,может поумнеют
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Порохососы за рынок земли. Они же барыги.
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там были выборци зедебила , которые устали от всего
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Как не плохо все это, но Шут идет дорожкой янучары. ********** и его зе-шобла, как и в 14 году опять спрятались за спинами силовиков. А как же 73% поддержки?
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Пиз.....ть этих "правоохранитей" нужно каждый день.
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По уточненным данным во время столкновений под ВРУ ни одного националиста не пострадало, только нацжены.
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У нас за Конституцією є недоторканне право висловлювати свою позицію. А те що мусора перешкоджають волі громадян, так хто до кого наймався? Питання йде про Землю. Почитайте українських класиків.
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А ну приведи приклад де Конституція дозволяє бандитам кидати цеглою в поліцію, бити арматурою!! Номер статті?!!
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Не будь вы соплежуями - расстреляли бы не задумываясь всех этих п*даров которые под Раду приползли пускать под откос Украину. И хрен бы их кто добрым словом вспомнил мудил конченых...
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Так это прикормленные. Это те же ребята, которые гонялись за Порошенко по всей стране со Свинарчуками.
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Вони, видно, думали що поліція їм по букету квітів! Різігнати потрібно було цих тунеядців, а хто замахнувся на правоохоронців судити під саму зав'язку.Всяка мразь лізе на майдани-тунеядці, бомжі, кримінал... Навіть саме хороше в багнюку втоптують!! Чому київська влада мовчить, перетрощили все, асфальт понівічили, за... ли все. Тепер за кошт добросовісних налоплатникі потрібно ремонтувати побите бандитами...
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Вот вам и сакральная жертва, да - порохнявые?!
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Всем похрен на авковских шутов. С них смеются. Я вот выше дал пару мемов. Их никто не воспринимает серьезно.
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Это анальная жертва а не сакральная...
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Що ти зробиш? Півроку вже уЗЄлєнскіє при владі, а ямайкам все порохоботи в труси серуть.
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Это ты про забитого полицией?
Точно.
Это запасной вариант если версия с сердечной недостаточностью не пройдет _ это петя виноват.
Ну или это пашинский?
А чего?
Вам врать как с горы катиться.
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Це вам не при боризі-узурпаторі хороводи півроку по Києву з грузином водить та бомдувать під ВР.

Наш Народний Президент і підопічні його Нового міністра ВС швидко навчать господарів слуг народу де їх місце.
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В отличие от простого яныка, барыга и шмаркля гадость рафинированная.
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У Зеленского рассказали, кому в "Л/ДНР" амнистия "не светит", да за 5 лет под оккупантами может там быть только ватная Биомасса ,которая в рублёвом пространстве и московском эфире. или отгородиться ,или пусть идут в глубь Московии и там создают свои автономии Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8225
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Ялинка наближаеться.Скоро в кацапії буде поповнення в рядах поліцаїв. Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1414
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Андрей Крищенко и его подчиненные молодцы,навели порядок.А без порядка в стране толку не будет,а будет анархия и хаос.Не нравится власть,выводите на улицы сотни тысяч,а лучше миллион людей(как в Южной Корее или Испании) и мирным,цивилизованным протестом добивайтесь от власти уступок,или досрочных выборов.А не так как сейчас.Сотня проплаченных отморозков с камнями и палками на ментов кидаются.
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Ты не понимаешь что происходит. Есть фермеры - они там недовольны этим законом. Может какие-то партии тоже. Но тут приходят нацжоны и устраивают драку, в итоге милиция гасит всех. Кто нацжоны? Провокаторы.
Вот я не очень силен в этом, но я в 2010 году смотрел выборы Беларуси. И там после выборов была огромная толпа - митинг. И вот как Лукашенко решил эту ситуацию. Он внедрил в толпу своих ментов в штатском - они там кинули в милицию чем-то тяжелым, начали разбивать витрины и милиция в ответ начала "охранять порядок". В итоге все шесть кандидатов в президенты оказались в СИЗО, а люди разогнаны, хотя они ничего не делали. Некоторые стали калеками на жизнь. Короче, провокации выгодны власти. Они могут наводить порядок и избавляться от оппозиции, игнорировать её.
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Да да.
Отводит человека в сторону через парк и там забивает до смерти.
Какая доблестная у нас полиция.
Так и надо поступать со всякой биомассой...
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Ну вот Крищенко до сих пор не только в тюрьме не сидит, но его даже не люстрировали. А кто-нибудь знает сколько он наворовал? Вот такая гадость будет рассказывать народу кого за что посадили.
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Сборище дебилов - это не значит собрание патиотов.
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Такой будет земля Украины после каденции Зеленского.
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Дежа вю. Такое уже было. В 2013-ом.
Не учит история этих скотов у кормушки НИЧЕМУ...
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