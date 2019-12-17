 Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко

Об этом он заявил во время брифинга под парламентом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ближе к 14 часам группы людей начали уже перфоратором в асфальте делать дыры, устанавливать палатки, и тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки удалить, чтобы не перекрывать улицу Грушевского. Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала, как вы видели, камни, наносили удары заготовленными предметами, палками и другим. Были задержаны 26 человек, они находятся в районном управлении. Анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей.

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Пострадало на текущий момент 17 полицейских. Обратились с различными, к счастью, легкими, травмами - перелом пальцев, ссадины лица, повреждения носа, ожоги глаз от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения. Сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить когда и при каких обстоятельствах они получили эти телесные повреждения", - рассказал Крищенко.

"Полицейские сейчас работают с 26 задержанными, изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже производство по части 2 статьи 345 - сопротивление работнику полиции", - добавил глава полиции Киева.

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Напомним, 16 дкабря под ВР митинговали против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.