 Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко

Об этом он заявил во время брифинга под парламентом, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ближе к 14 часам группы людей начали уже перфоратором в асфальте делать дыры, устанавливать палатки, и тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки удалить, чтобы не перекрывать улицу Грушевского. Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала, как вы видели, камни, наносили удары заготовленными предметами, палками и другим. Были задержаны 26 человек, они находятся в районном управлении. Анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей.
Пострадало на текущий момент 17 полицейских. Обратились с различными, к счастью, легкими, травмами - перелом пальцев, ссадины лица, повреждения носа, ожоги глаз от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения. Сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить когда и при каких обстоятельствах они получили эти телесные повреждения", - рассказал Крищенко.
"Полицейские сейчас работают с 26 задержанными, изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже производство по части 2 статьи 345 - сопротивление работнику полиции", - добавил глава полиции Киева.
Напомним, 16 дкабря под ВР митинговали против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3849169991775943/
17 декабря 2019
Критиков политики президента Украины Владимира Зеленского его отец, Александр Семенович, назвал "биомассой", объяснив, что якобы только "тупые" люди могут обвинять главу государства, который находится на посту менее года.
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр сделал несколько откровенных признаний в интервью изданию "Страна", комментируя деятельность своего сына на посту главы государства, Отвечая на вопрос о падении рейтинга Зеленского в последнее время, отец главы государства раскритиковал растущее в обществе недовольство рядом противоречивых решений президента. "Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых.
Умный человек поймет, что Вова - честный человек и желание он продемонстрировал", - отметил он. Кроме того, Александр Зеленский подчеркнул, умные люди, по его мнению, должны понимать, что "страну уже довели до бешенства".
"Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять", - очень резко и даже оскорбительно в адрес критиков решений Зеленского высказался его отец.
https://www.dialog.ua/ukraine/197057_1576587029
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.
...
"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
(с) Яків Григорович Гольдін, секретар Відділу по боротьбі з контрреволюцією ВЧК при РНК РРФСР, заступник голови ЧК Східного фронту.
(що характерно, сам "соснул свинца" у 1937 р.)
Такого еще не было,что бы папаня вставал на защиту сыночка преза или презвати..
Или контрацептив был наколотый?
- Белецкий получает денюжку на содержание, а его массовка копеечку на пивко вечерком
- Аваков доказывает какой он бравый защитник государства от националистов
- власть канализирует недовольство во что-то мерзкое, как эти бесполезные стычки и выглядит как жертва анархического шабаша, который она пытается не допустить.
- идеальная картинка для Кремля
сАбаковских выкормышей
называть правохранителями
Точно.
Это запасной вариант если версия с сердечной недостаточностью не пройдет _ это петя виноват.
Ну или это пашинский?
А чего?
Вам врать как с горы катиться.
Наш Народний Президент і підопічні його Нового міністра ВС швидко навчать господарів слуг народу де їх місце.
Вот я не очень силен в этом, но я в 2010 году смотрел выборы Беларуси. И там после выборов была огромная толпа - митинг. И вот как Лукашенко решил эту ситуацию. Он внедрил в толпу своих ментов в штатском - они там кинули в милицию чем-то тяжелым, начали разбивать витрины и милиция в ответ начала "охранять порядок". В итоге все шесть кандидатов в президенты оказались в СИЗО, а люди разогнаны, хотя они ничего не делали. Некоторые стали калеками на жизнь. Короче, провокации выгодны власти. Они могут наводить порядок и избавляться от оппозиции, игнорировать её.
Отводит человека в сторону через парк и там забивает до смерти.
Какая доблестная у нас полиция.
Так и надо поступать со всякой биомассой...
Не учит история этих скотов у кормушки НИЧЕМУ...