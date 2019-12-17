 Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: "Реализация медреформы - на моем контроле"

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - написал он.
При этом премьер уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.
"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение", - подчеркнул Гончарук.
Там объявили конкурс на главврача райбольницы.
Главное требование - высшее юридическое образование.
Таким образом мимо конкурса, аки фанера, пролетели главврач санатория и начальник станции скорой помощи.
как-то интересно... что вскинулись только в декабре...чтоб уже точно не отдать ни одной копейки тем , не захотевшим ползти на поклон (и дарить откаты)...
Аппарат Верховной Рады закупил сенсорные планшеты на 13 миллионов 800 тысяч гривен. Речь идет о 528 планшетах Lenovo Miix 520-12IKB. Вместе с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой - стоимость одного составляла 26 130 грн.
Ну как, как долбо..ы могут руководить страной?