 Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: "Реализация медреформы - на моем контроле"

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - написал он.

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При этом премьер уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение", - подчеркнул Гончарук.