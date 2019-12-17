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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:больница (629) Гончарук_Алексей (384) медреформа (4)

 Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: "Реализация медреформы - на моем контроле"

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам областных госадминистраций до 31 января 2020 года обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений в регионах.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - написал он.

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При этом премьер уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение", - подчеркнул Гончарук.

Гончарук дал главам ОГА две недели для компьютеризации всех медучреждений в областях: Реализация медреформы - на моем контроле 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165866
 
 
 Топ комментарии
 
Такое даже Нью-Васюкам не снилось...
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Телемедецина рулить. Ви ще віртуальні вакцини закупіть.
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Оказывается и деньги есть. И возможности. А то все, нету у бедных ,нищих чиновников.
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Возможности пообещать? Или возможности дать указания?
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Гончарук какой-то наивный.. Наверное каждой больнице из 60% оставшихся по компу приобретут и отчитаются. Следующим этапом будет смартфонизация.
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Телемедецина рулить. Ви ще віртуальні вакцини закупіть.
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А как же вертолеты и вертолетные площадки! да и космодромы в каждый район то же не помешают, чтобы принимать межзвездные делегации!!
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Ну хоршо,компьютеры ещё возможно как-то купят.А программное обеспечение и обслуживание,обеспечение функционирования единой сети? Это всё за месяц и для каждой захудалой больнички? А подготовка персонала для работы? Главное,поставить нереальную задачу,а потом расправиться с "нерадивыми",читай неугодными.
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лучше бы он про гиперлуп рассказал и звучит круче и более интересная тема!!
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Слушал в отпуске брехунец в Черновицкой области.
Там объявили конкурс на главврача райбольницы.
Главное требование - высшее юридическое образование.
Таким образом мимо конкурса, аки фанера, пролетели главврач санатория и начальник станции скорой помощи.
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дороги до ноября европейскими уже сделали. теперь сделают больницы.
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так самое странное...что по словам чиновников.. области чего-то не выбрали положенные им миллионы грн на дороги .... чуть ли не пол всей суммы дорожного бюджета осталось на 1 декабря не затребованной! ???
как-то интересно... что вскинулись только в декабре...чтоб уже точно не отдать ни одной копейки тем , не захотевшим ползти на поклон (и дарить откаты)...
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Вы когда свинарчука и потроха посадите с конфискацией,кому нужна эта медкомпьютеризированность,клоуны зеленые.
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Тупая азаровщина. Номенклатурщик с совдеповской логикой приказывает провести реформу с помощью надлежащей, по его мнению, компьютеризацией "заведений". Ага. Ну цирк.
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Аппарат Верховной Рады закупил сенсорные планшеты на 13 миллионов 800 тысяч гривен. Речь идет о 528 планшетах Lenovo Miix 520-12IKB. Вместе с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой - стоимость одного составляла 26 130 грн.
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Боже, ну что за поцик.
Ну как, как долбо..ы могут руководить страной?
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