 Россия расширила санкции против Украины

Соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
В частности, в список людей, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены еще девять украинцев, два человека из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек.
Кроме того, Кабмин РФ расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Теперь под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы, котлы центрального отопления и тому подобное.
Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).
Напомним, в апреле РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.
...Ну за исключением "маладой каманды новых лиц". С этими и так все понятно.
лишь бы накакать.
а тем временем....
Китайские товарищи ударили в подбрюшье
В Кремле, наверное, сегодня праздник.
Как же! Наше «союзное государство» в лице Беларуси получило от нашего союзника против Запада - Китая, кредит в 500 млн долларов. Сегодня договорились - в Шанхае. Переговоры Кремля с Лукашенко о выдаче кредита в 600 млн долларов (названным в Минске не нужным стране «политическим кредитом») были свернуты, но здесь Китай подоспел, выручил наших минских друзей. А Беларусь объявила о «новом уровне отношений» с Китаем. Нихао!
Это даже не «удар в спину» со стороны Китая. Это прямо, чисто конкретно, как в любимом путинском микс-файте, «в торец» или в другое место спереди, но больно, вынос с ринга нокаутом. И здесь - наглядное свидетельство, куда привела Россию правящая тупая корпорация коммерческих чекистов, что на самом деле происходит с влиянием России в мире.
Говоря на языке «понятий», который и есть единственный настоящий язык кремлевской и мидовской подворотни, происходит следующее - Китай нагло вторгся в сферу жизненных интересов России, в ближайшее зарубежье. Китай укрепил Беларусь экономически в тот самый момент, когда Кремль, используя экономический рычаг, добивается аншлюса, желая создать новое государство и тем самым продлить в 2024 году правление Путина на неограниченный срок.
Говорили об экономической эксплуатации Китаем России на востоке, о росте его влияния в Средней Азии и вытеснении России из этого региона, а Китай в это время вразвалочку, оправляя костюм, не торопясь подошел с Запада, деловито примерился и, плюнув Кремлю, в лицо, повернувшись толстой задницей к кремлевским звездам, начал. сосредоточенно сопя, делать свои дела в Беларуси. Показав властям России, что он им за союзник и кто в этой китайско-российской «дружбе» хозяин.
Ну, давайте теперь, кремлевские клоуны, великие государственные деятели из гэбухи, надуйтесь на Китай в программах у брилевых и соловьевых, побухтите возмущенно, что «партнеры так не поступают». Как вы с Украиной, так и Китай с вами - вставил вам реал-политик. И это еще не конец.
Ничего вы не сделаете. Проглотите это унижение. Промолчите. Нет у вас союзников на Западе, нет друзей на Востоке. Доказано. А изнутри ваш «островок стабильности», - запаянный котел с протестной жидкостью на огне, распирает по всем направлением народное недовольство обогатившейся заде-верхушкой. Вот и вся ваша «геополитика». Крымируйтесь и награждайте друг друга дальше!
-А мы с тобой на клизмы согласились. -Зря только водку перевели.
Ох, **** !!! А я што, в слух это сказал, да ???
или на шею шгут тоже дело
Помню несколько дней назад возмущение зебилов по этому поводу на Цензоре.... .