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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Правительство РФ (94) Россия (74575) санкции (7549)

 Россия расширила санкции против Украины

Правительство Российской Федерации расширило список украинцев, которые подпадают под ограничительные меры, а также ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров.

Соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

В частности, в список людей, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены еще девять украинцев, два человека из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек.

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Кроме того, Кабмин РФ расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Теперь под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы, котлы центрального отопления и тому подобное.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Напомним, в апреле РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165859
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь макулатуру не будут ввозить... как дальше жить то...ппц Россия расширила санкции в отношении Украины - Цензор.НЕТ 1834
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Котлы центрального отопления.... В этом вся рашка....
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вся рашка не в котлах, а в унитазах )) унитазы межпрочим в перечень не вошли ))
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)) это в случае если сервант удалось спереть и переправить раньше унитаза.
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єто в стучае, если природная черепная коробка лопнет от пропагандьі, то будет куда сложить русскохромосомньій мозг.
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от катлов не растут фекальньіе сталагмитьі. как же без них.
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Теперь макулатуру не будут ввозить... как дальше жить то...ппц
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Верно, зачем нам макулатура из РФ, у нас еще в Карпатах леса дохрена Росія розширила санкції проти України - Цензор.НЕТ 5990
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Вот, ну что продолжите диалог с паРашкой дальше? Некоторым чтобы понять что Ху"ло дебил надо съездить в Париж. Но посколько урок не усвоен то Ху"ло закрепляет его санкциями
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Шо, хто-то еще с кацапами торгует?!
...Ну за исключением "маладой каманды новых лиц". С этими и так все понятно.
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Ну что кому еще хочется торговать с кацапами...
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Война, а они фруктозами-глюкозами торгуют. Трындец.
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Тут явное лобирование бизнес интересов определенных лиц под видом "политики" и ничего более!
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Вот Зеленский гад, так сдаёт страну касабам, что те санкции аж принимают))))
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поставки калорадских ленточек пререкрыли?
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вальожнік ,украінскій борщ, балалайкі Бєрдічєвского балалаєчного завода...
Россия расширила санкции в отношении Украины - Цензор.НЕТ 6290
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Продукцию Мотор-Січ не забыли добавить, клоуны чертовы?
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Порох ушел, а росиянские санкции против Украины все усиливаются.
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а шо ей остаётся, как самой себя высечь? ещё и этот "кузя" снова сёдня отличился. опять с удалённого доступа ту-22 под астраханью уходокал )) тут уже хочь воронеж бомбить немедля начинай, не говоря уже про санкции. ))
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моЩЩный список запрещенки)))
лишь бы накакать.
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меньше дружбы с козломордыми - лучше будем жить! ...
а тем временем....

Китайские товарищи ударили в подбрюшье

В Кремле, наверное, сегодня праздник.
Как же! Наше «союзное государство» в лице Беларуси получило от нашего союзника против Запада - Китая, кредит в 500 млн долларов. Сегодня договорились - в Шанхае. Переговоры Кремля с Лукашенко о выдаче кредита в 600 млн долларов (названным в Минске не нужным стране «политическим кредитом») были свернуты, но здесь Китай подоспел, выручил наших минских друзей. А Беларусь объявила о «новом уровне отношений» с Китаем. Нихао!
Это даже не «удар в спину» со стороны Китая. Это прямо, чисто конкретно, как в любимом путинском микс-файте, «в торец» или в другое место спереди, но больно, вынос с ринга нокаутом. И здесь - наглядное свидетельство, куда привела Россию правящая тупая корпорация коммерческих чекистов, что на самом деле происходит с влиянием России в мире.
Говоря на языке «понятий», который и есть единственный настоящий язык кремлевской и мидовской подворотни, происходит следующее - Китай нагло вторгся в сферу жизненных интересов России, в ближайшее зарубежье. Китай укрепил Беларусь экономически в тот самый момент, когда Кремль, используя экономический рычаг, добивается аншлюса, желая создать новое государство и тем самым продлить в 2024 году правление Путина на неограниченный срок.
Говорили об экономической эксплуатации Китаем России на востоке, о росте его влияния в Средней Азии и вытеснении России из этого региона, а Китай в это время вразвалочку, оправляя костюм, не торопясь подошел с Запада, деловито примерился и, плюнув Кремлю, в лицо, повернувшись толстой задницей к кремлевским звездам, начал. сосредоточенно сопя, делать свои дела в Беларуси. Показав властям России, что он им за союзник и кто в этой китайско-российской «дружбе» хозяин.
Ну, давайте теперь, кремлевские клоуны, великие государственные деятели из гэбухи, надуйтесь на Китай в программах у брилевых и соловьевых, побухтите возмущенно, что «партнеры так не поступают». Как вы с Украиной, так и Китай с вами - вставил вам реал-политик. И это еще не конец.
Ничего вы не сделаете. Проглотите это унижение. Промолчите. Нет у вас союзников на Западе, нет друзей на Востоке. Доказано. А изнутри ваш «островок стабильности», - запаянный котел с протестной жидкостью на огне, распирает по всем направлением народное недовольство обогатившейся заде-верхушкой. Вот и вся ваша «геополитика». Крымируйтесь и награждайте друг друга дальше!
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мы не торгуем со страной агрессором. только чуть ли не каждый день через пункт пропуска Катериновка проходит по 2 - 3 автовоза с машинами с автоваза..... сегодня 17,12,2019 проехало 2 автовоза... простой смертный не сможет их затянуть в украину а вот какой нибудь продажный депутат без проблем...
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Так что, Зеленский не удобный для Путина?
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"...под запрет попадают ... медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения."
-А мы с тобой на клизмы согласились. -Зря только водку перевели.
Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 9676
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... котлы отопления . Видать разрешат валежник собирать или угольком с данбаса печки топить . Сибирский газ теперь стратегический товар , его беречь нужно , для Европы и для Китая , штоб не опозориться перед Американцами
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а шо там с позором перед юсней, не понял... Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 9403 чи это просто придуманный тобой словесный оборот без смысловой нагрузки... видать интилехт у тебя не очень, в голову думаешь мало...
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Ну если кацапская русня Американцев не " п...досами " , а юснёй называет , значит уже какой-то прогресс в санкциях есть . Значит ***...ло на своём месте " и Пыней быть не собирается " . Всё дело , опять таки в санкциях . Все миллиарды , зарытые ( утопленные ) в трубах , могут оказаться металлоломом если ( не дай гундяй ) Трамп не победит на выборах через год . ))
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А ты про уголек с Кузбасса не забывай,одна шахта Распадская в год добывает почти как весь Домбасс .Так что в сибири и своих ресурсов на растопку с лихвой
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Так зачем вам ещё один кузбас - дамбас , шоб и его дотировать ? Росія розширила санкції проти України - Цензор.НЕТ 6322
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Вова, слаще надо было ху@ла в сраку целовать, слаще!!! Оно дурное надеялось, что если войска с наших позиций отвоеванных отведет, добровольцев с ветеранами АТО начнет сажать, поставит под сомнение "закон об использовании украинского языка", то ху@ло тут же пригласит его на кремлевский корпоратив выступать Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 6389 Да ху@ло только во вкус вошло, Вован... Он ждет, когда уже ты федерализацию (расчлеление) Украины под видом "децентрализации" устроишь, когда уже двойное гражданство введешь, чтобы кто-угодно (включая лаптеногих скрепаносцев) могли украинскую землицу за бесценок скупить под видом "украинских" граждан, но без потери своего гражданства ... Зеленый шашель жрет страну изнутри, на радость кремлевской твари...и зеленым недоумкам...
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Украина должна полностью прекратить торговлю с РФ!
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А бубочка им за это -- Севастополь в подарок (из Конституции вычеркнул). "Где-то посередине" и сойдутся...
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Вот интересно бы узнать причину и ФИО тех двух лиц, которых раиссянцв исключили из санкционного списка.
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соевые. подскажите. а кто этот потужный реформист, который мыролюбно с русней приторговывал?
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Как же мне теперь жить без бабаевских конфет,тульских пряников,одеколона "русский лес", и самое главное, где же мне теперь купить струны на балалайку!?
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Супер, я радий що Україецям заборонили ввозити на росію мукалатуру.... Це збереже не одне українське дерево + впаде ціна на папір. Було б круто якби всі країни світу ввели проти нас санкції на ввіз необробленої сировини. Хай купують виключно перероблену сировину це дасть нові робочі місця...
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рік тому, мукалатуру приймали по 2 грн/кг, а зараз по 50 копійок. вся мукалатура йшла на експорт, в нас її, мабуть не переробляє ніхто.
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Показ Скотов в Раше запретили? А приключений Голомойского?
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Ну пацаки кроме соответствующих отходов ничего не производят ,поэтому больше и нечего запрещать .
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Фу-ух !!! Аж небо развиднелось: на самый стратигичиский тавар, на БАЛАЙКИ, санкций нету !!! Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 7277
Ох, **** !!! А я што, в слух это сказал, да ??? Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 7485
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Найкращою відповідю булоб наложити санкції на заборону кацапських попів в Україні. Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 6861
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А Милованов в курсе? А то как двиглы вертолетные продавать в паРашу, так он горой стоял!
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фсьо прапала,сльози атчаянія не дают мне гаваріть...
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И такие тарелочки запретите к вывозу
Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 8186
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Это Запорожье, зима, 15 декабря, поход в магазин.

Росія розширила санкції щодо України - Цензор.НЕТ 8968
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Еще несколько лет правления пейсатых и все украинцы будут так ходить круглый год Росія розширила санкції проти України - Цензор.НЕТ 2764
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им кровь пускать надо а не останавливать
или на шею шгут тоже дело
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Снова неясно, это пэрэмогу или зрада. Одни обрадовались, другие огорчились.
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дороги перекопать, рельсы разобрать на Рачку никто не едет и не звонит.
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Коли бачу на фото той невеликий розкол, то виникає бажання узяти багора до рук і відштовхнутися на всі сили, які є
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Тре відвести війська від лінії фронту, приїхати у Парижик, де пообіцяти відвести ще далі, аж до Дніпра... А після до Дунаю...
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До Дуная не трэба, оттуда мадьяры будут наступать Росія розширила санкції проти України - Цензор.НЕТ 4099
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ага, в Израиле же так ужасно, намного хуже, чем в Сызрани 100%
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Чем дальше от кацапе*долочей-тем лучше.
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Не было газового шантажа говорите?... Ближайшие потенциальные партнеры говорите?...
Помню несколько дней назад возмущение зебилов по этому поводу на Цензоре.... Росія розширила санкції проти України - Цензор.НЕТ 7954 .
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Так я не понял, это признак капитуляции или все еще заслуга Парашенки? Порохоботы, как вы думаете?
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