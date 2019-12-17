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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Азербайджан (290) Зеленский (4033)

 Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину 01

Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах.

Министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций.

Также смотрите: "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку. ФОТО

"Стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3165856
 
 
 Топ комментарии
 
Главное, азербайджанцам не показывать, как идут дела у инвестора из ...Латвии?..в Затоке.
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ГлавЗебил, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Даже МВФ.
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Это как в анекдоте.... Мужики, вопрос с баней решили - бани не будет!
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Главное, азербайджанцам не показывать, как идут дела у инвестора из ...Латвии?..в Затоке.
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Колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа засудили до смертної кари.
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ГлавЗебил, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Даже МВФ.
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Ох уж цей наш бубочка! Так носика морщить як їжачок. Лапуля!
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Инвестиции гранатами и ***********. Инвесторы готовят фуры ))
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Oooo!! Рояль стоял за кадром..

Владимир Зеленский со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что поддерживает идею Южного газотранспортного коридора
Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 9038
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Може , хоче домовитись купувати азербайджанський газ ? Було б непогано .
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А ведь при Порошенко газопровод из Грузии мог быть проложен по дну моря до Одессы. Строительство оценивалось в 9 млрд.$. МВФ такую сумму давало. Но почему барыга отказался?
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Мабуть тому , що барига . Барижник не може щось будувати з нуля . Він може заробляти тільки на перепродажу . Навіть особисті маєтки в Україні та за кордоном теж купував , а не будував з нуля . Так шо які там нах газопроводи ... . Краще ж створити ротердам плюс і качати гроші з Українців за російський газ через паперове повітря .
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"апсуштать" вони, кловани і зебіли, можуть що завгодно. Навіть з Трампом - як на Байдена вийти.
Але щось втнути (окрім, як ****** на роялі) - нездатні
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Похоже многих давит жаба, потому что на рояле играть НЕЧЕМ.
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Непонятно, а причем здесь инвестиции и Зеленский?.... Он в экономике разбирается, как свинья в апельсинах.... Хотя, и в Кабмине не лучше .... Не Милованову же вести переговоры.....
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ну, так в умовах монобільшості і диктатури (нехай: поки що авторитаризму) - КМУ є його пдлеглим органом. Навітть не оргАном.
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19 Ноября 2018Беларусь обсуждает возможность инвестиций Азербайджана в модернизацию «Гродно Азот» - Лукашенко

https://primepress.by/news/kompanii/belarus_obsuzhdaet_vozmozhnost_investitsiy_azerbaydzhana_v_modernizatsiyu_grodno_azot_lukashenko-6165/
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Понастроят фермы по выращиванию шаурмы.
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Так уже есть - азербайджанский оператор Bakcell покупает Vodafone. Цена вопроса - около 750 млн. долларов.
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