 Зеленский обсудил с премьер-министром Азербайджана Асадовым инвестиции в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах.
Министр инфраструктуры Украины - председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций.
"Стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что поддерживает идею Южного газотранспортного коридора
Але щось втнути (окрім, як ****** на роялі) - нездатні
https://primepress.by/news/kompanii/belarus_obsuzhdaet_vozmozhnost_investitsiy_azerbaydzhana_v_modernizatsiyu_grodno_azot_lukashenko-6165/