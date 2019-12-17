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 Происшествия, Киевские новости
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 На улице Институтской в Киеве умер мужчина, - Нацполиция

В Киеве на улице Институтской умер мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций возле Верховной Рады) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался.

"По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3165852
 
 
 Топ комментарии
 
Піліція в свойом рєпєртуарє! Ви сдєлалі ето вмєстє!
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Я не вірю мусорам. Мусора не люди.(с)
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Что то как то подозрительно.
А зебобики притихли.
Ждут методичек.
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Піліція в свойом рєпєртуарє! Ви сдєлалі ето вмєстє!
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на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций возле Верховной Рады)
Источник:https://censor.net.ua/n3165852
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Я не вірю мусорам. Мусора не люди.(с)
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и этим мужчиной оказался переодетый петрлексеич
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Что то как то подозрительно.
А зебобики притихли.
Ждут методичек.
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Умер, а не убили ? Зедебилы намеренно провоцируют на протест, чтоб Путлер имел повод забрать новые области Украины.

https://patrioty.org.ua/society/pobyly-do-neprytomnosti-oopublikovano-video-z-zhertvoiu-kryvavykh-sutychok-z-politsiieiu-bilia-rady-307876.html
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Полиция кричит: ***** ******* их.

Вот так зебобики за обещание халявы продали все.
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Ходят слухи в финансовой заинтересованности представителей аграрного комитета ВР, каждый из которых в случае благоприятного решения вопроса о дерибане земли, 150 тысяч долларов, одним махом. То-то же они стоят на своём-"ни шагу назад" -продадим всю землю!
К ногтю вошей!
Зеля, объявляй референдум и иди в .....
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Ну и зачем привязывать смерть человека к расстоянию до акции протеста? Пресс-службе больше нечем поделиться?
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Они хотят доказать, что это очень СЕРЬЕЗНЫЕ процессы, а не нанятая Аваковым за сорок гривен массовка.
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Потому что институтская 16 это не за несколько кварталов.
Это там же.
Возле ВР.
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да потому, что есть свидетели, что его убили менты! если это правда то люди снимали и скоро будет видео!
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Сижу я... чищу апельсин.
Проходит мимо Гиви. Спотыкается, падает и прямо на нож..... И так 25 раз.
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Цензор медлэний ! Я писав про це 30 хв тому !
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Шо ви брешете ? Ви думаєте всі такі тупі як ви мусара ? Гостра коронарна смерть ? - тільки судмедексперт може поставити діагноз!
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Так забитым в тюряге такие диагнозы и ставят.
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Так то в тюрмі а не на вулиці ! Щоб зробити розтин потрібен час ! е подобається мені вся ця ситуація !
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Ага ,умер от сердечного приступа На улице Институтской в Киеве умер мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 280так же как Кенеди от гриппа ...
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Особенно "за несколько кварталов" от места избиения и время 11:30.
Это просто совпадэниэ.
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аваківськи садисти довели до смерті, закатували...
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Информацию об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале, пишет Диалог.UA. Мосийчук сообщил, что информацию о смерти активиста сообщили источники в "Национальном корпусе". Бывший депутат отметил, что информация о смерти проверяется, имя и фамилию вероятно погибшего также пытаются уточнить. "Как сообщают источники из "Нацкорпуса", один из протестующих, избитый правоохранителями, умер. Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятно погибшего!" - написал Мосийчук. Никаких официальных заявлений по этому поводу до сих пор не прозвучало.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/197075_1576593182
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Мосийчук еще одна продажная душонка.
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шел бастовать за землю а сейчас получит бесплатно 1х2 метра
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Все события указывают на то, что нынешние полицаи, как и их предшественники, являются цепными псами режима, хотя фактически жируют на деньги простых налогоплательщиков, а никак не на личные деньги тех, кто сегодня у власти, тех, кто весной обещал защитить интересы народа. Похоже, что зима 2013-2014 годов ничему не научила эту шайку! Рояльный паганини (не путать с new american piano paganini !) шутит с огнем! Каждый его шаг в направлении вдаль от интересов народа приближает новый Майдан! Но теперь, после получения боевого опыта сотнями тысяч людей, февральским расстрелом дело не закончится! Или расчет на развал Украины? Не дай Бог! Последствия будут ужасными!
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Странно, что никто внимание не обратил - у аваковских псов на шлемах один и тот же номер 127. Лихо придумано, чтобы нельзя было концов найти.
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Инфаркты и инсульты остаются главными причинами смерти в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.



Вот "проклятые" зебилы,менты,и все,кто ненавидит порохоботов-вы ежегодно убиваете 17 млн граждан мира.
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