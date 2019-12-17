 ГБР проверяет на коррупцию 28 СБУшников, в том числе руководство двух главков СБУ и трех заместителей Грицака. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда в ЕРДР.
Как отмечает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Facebook, "дело касается выдачи квартир 28 руководящим сотрудникам СБУ в незаконно построенном жилом комплексе "Джек-хаус" в центре Киева"
"Известный жилой комплекс "Джек-хаус" на бульваре Леси Украинки в центре Киева был построен по договору на земле, выделенной для СБУ компанией "Познякижилбуд" в обмен на жилье. Однако в нарушение согласованного городскими властями проекта Мхитаряны построили пять дополнительных этажей. Чтобы избежать претензий, квартиры в комплексе были выделены жилищной комиссией СБУ в основном высшему командному составу", - пишет он.
В тексте решения суда отмечается, что первым следственным отделом Второго управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения сотрудниками Службы безопасности Украины уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.
В ходе досудебного расследования сотрудники ГБР проверяют факты и обстоятельства возможного функционирования в отдельных подразделениях Центрального управления СБУ коррупционных схем, направленных на систематическое получение должностными лицами этих подразделений неправомерной выгоды.
Как следует из текста решения, эти проверка проходит в отношении руководства и чиновников так называемого главка "К" - Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.
Проверяются возможные факты "получения должностными лицами указанных подразделений неправомерной выгоды от руководства министерств/ведомств, прикрытия незаконной деятельности, связанной с контрабандой товаров, игровым бизнесом, конвертационными центрами, незаконным получением сотрудниками права на получение жилья в элитных жилых комплексах, незаконное лоббирование интересов отдельных бизнес-групп, юридических и физических лиц и т.п."
Как отмечается в тексте решения суда, у следствия возникла необходимость в получении временного доступа к оригиналам деклараций отдельных сотрудников СБУ, с возможностью изъятия их копий, поскольку информация, содержащиеся в декларациях чиновников "имеет существенное значение для установления обстоятельств в уголовном производстве".
Согласно тексту решения суда, ГБР заявило в суд ходатайство для получения временного доступа к декларациям 28 сотрудников СБУ (поданных в период с 1 января 2014 года по 1 октября 2019 года).
По данным источников Цензор.НЕТ, на коррупцию и злоупотребления проверяются:
- Павел Демчина, генерал-полковник, бывший первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУ БКОП) Службы безопасности Украины;
- Иван Дралюк, генерал-майор, заместитель Демчины;
- Тамара Момотенко, заместитель начальника главка "К" СБУ;
- Алексей Кошин, следователь СБУ;
- Олег Фролов, генерал-полковник, экс-заместитель председателя СБУ;
- Андрей Балашов, первый заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;
- Игорь Гуськов, руководитель аппарата председателя СБУ;
- Андрей Киптенко, следователь по особо важным делам ГУ СБУ Украины в г.. Киеве и Киевской области (сын начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимира Киптенко)
- Игорь Мейдич, помощник начальника ДХО СБУ;
- Андрей Негляд, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины;
- Николай Беззубенко, полковник, начальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;
- Сергей Коваленко, генерал-майор, заместитель начальника ГУ БКОП СБУ;
- Александр Устименко, начальник Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины;
- Виктор Кононенко, генерал-лейтенант, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Андрей Олейник, бывший начальник Управления СБУ в Днепропетровской области;
- Григорий Галаган, генерал-майор, первый заместитель начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ;
- Александр Климчук, генерал-майор, экс-начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ
- Павел Лаврик, начальник 2-го управления ДКИБ Службы безопасности Украины;
- Дмитрий Неведров, начальник управления ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;
- Виктор Демьяненко;
- Орест Михайлецкий, начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ;
- Даниил Доценко, генерал-майор, бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины;
- Иван Рудницкий, начальник управления СБУ в Закарпатской области;
- Роман Червинский, начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ;
- Владимир Билык;
- Дмитрий Бузницкий, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ;
- Олег Сычев.
"Определить срок действия постановления продолжительностью тридцать дней, который считать со дня вынесения постановления следственным судьей. В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства … вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска", - сказано в решении суда.
"Что ж, теперь посмотрим, каковы будут результаты расследования.
Ответственность должны понести не те, кто заселился, а руководство СБУ и жилищная комиссия, которые приняли решение о такой сомнительной сделке.
Самое интригующее, посмеет ли новая власть предъявить какие-либо претензии к компании "Познякижилбуд", которая надстроила этажи в нарушение проекта, и будут ли привлечены чиновники Государственной строительно-архитектурной инспекции, которые незаконно согласовали сдачу в эксплуатацию жилого комплекса. За СБУшников сейчас никто не заступится, но большинство из них к этому делу не пришьешь. А вот посмеют ли в ГБР замахнуться на тех, кто в реальности стоял за проектом?
Пока никто не трогает ни чиновников, ни "смотрящих" братьев Горовых, ни Мхитарянов. Ну что, как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив, или что-то поменяется?", - написал Бутусов.
Сдаётся мы на грани грандиозного шухера, Где то в сизо тихо загрустили подрывники Шеремета.
Молодые аграрии против деребана земли! https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/3849169991775943/
в сбу одни проститутки работають
Кажи вже, щоб туди повернули ті тисячі СБУшників, які у 2014 повтікали в Мацкву.
17.12.2019 г.
По не подтвержденным пока данным Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Это второй удар от группы Суркисы - Баканов- Сытник уже сегодня в КСУ.
Милованов и Малюсько хором заявили, что ничего не писали, не уходят и все их вопросы уже решены.
События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой.
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное следствие против в отношении экс-замглавы администрации беглого экс-президента Януковича Андрея Портнова
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..(с)
Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport 2015 году выпуска, автомобиле MERCEDES-BENZ V250 2016 выпуска, земельных участках в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартире, рядом с указанными земельными участками.
"Вместе с тем официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 миллиона гривен, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD", - говорится в сообщении.
Поэтому, по версии следствия, Демчина, не имея предварительно полученных доходов, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 миллиона гривен, "законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами".
Заголовки мировой прессы пестрят фамилиями топовых руководителей украинских правоохранительных органов: директором ГБР Трубой в ручном режиме руководит Андрей Богдан, директор НАБУ Сытник официально признан судом коррупционером, Рябошапка на 100% свой прокурор…
Постепенно на наших глазах формируется абсолютно антиконституционная модель: в этой парадигме руководитель Офиса Президента Андрей Богдан совмещает в себе и следователя, и прокурора, и судью, обладая по сути неограниченной властью в стране.
Об этом говорится в публикации на сайте sobesednik.com.ua.
В кулуарах Андрея Иосифовича уже стали называть новым «Сашей-стоматологом».
Внешняя сторона процесса узурпации Андреем Богданом власти более-менее понятна: он использует свою близость к Президенту, пугает «до смерти» не совсем опытных силовиков, заставляет их принимать нужные Богдану решения, а потом выкидывает отработанный материал за ненадобностью.
Так произошло с Директором ДБР Романом Трубой, который выполнял все прихоти серого кардинала Богдана, а теперь со скандалами готовиться к отставке и безвестности.
Схожая ситуация и с Директором НАБУ Артемом Сытником, которого Андрей Богдан «пользует» давно и интенсивно, но если до прихода Владимира Зеленского к власти, Артем Сытник хотя б получал денежную компенсацию за свои труды (об этом неоднократно писал журналист Владимир Бойко), то теперь Артем Сергеевич выполняет указания Андрея Иосифовича только за возможность сохраниться.
Но главным вопросом для общества является мотив таких действий главного клерка страны.
Он жаждет власти, мести или денег?
Мы конечно не владеем пока всей картиной того, что творится на Банковой, но отдельные фрагменты говорят о чисто меркантильных интересах Андрея Богдана, который видимо решил за свою каденцию стать миллиардером.
Как известно, одним из приоритетных дел, которое ведётся НАБУ по указанию А.Богдана, является уголовное преследование Олега Бахматюка, который руководит довольно крупным аграрным бизнесом.
Мы не будем вдаваться в подробности уголовных производств, отметим лишь один важный факт: активная фаза преследования Бахматюка началась ровно на следующий день после его встречи с Андреем Богданом.
На данной встрече Андрей Богдан потребовал у Олега Бахматюка половину всего земельного банка, а именно - передать подконтрольным Богдану структурам более 250 тысяч гектаров пахотных земель. И… два элеватора.
Это, как говориться в народе, «на огірочки».
В тот вечер Андрей Богдан получил отказ, Олег Бахматюк - уголовное преследование, а Артем Сытник - еще одни шанс доказать свою преданность и нужность новому «Саше-стоматологу», особенно на фоне решения Ровенского апелляционного суда.
Построение коррупционной вертикали Богдан-ГПУ-НАБУ-ДБР продолжается ускоренными темпами. Понимает ли это Владимир Зеленский?
Зато теперь донецкие снова в тренде, поможете алкашу Сивухе с собратьями своими "на той стороне" диалог наладить и "ментально сближаться".
Повторюсь: ничто из вас, донецких, людей не сделает. Снова убедился в этом после общения с твоими земляками, типа, беженцами.
А де зубожілі вчителя з мільйонними квитанціями за ЖКХ ?
Зараз з «Радіо 1», та інших ЗМІ, ллється такий сироп, що можна пити чай без цукру.
Порошенко за 3 месяца создал очень боеспособную армию.фактически голыми руками от грыз независимость Украины
Феликс Дзержинский.1925 год.Быдло ТУПОЕ блин сдало само себя почти 100 лет назад
3 липня 2019 19:05:08
Дмитрий Чекалкин
18 год ·
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
А можно уточнить у Юрия Бутусова его выражение "как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив". Как обычно при какой власти?И входят ли в этот временной лаг пять лет соевого кучерявого рехформатора?