 Рада закрыла заседание и продолжила работу в режиме консультаций

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, председатель парламента Дмитрий Разумков открыл вечернее пленарное заседание в 16 часов и затем его закрыл.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, что после закрытия заседания каждая фракция проведет заседание, после чего парламентарии договорятся, каким образом парламент будет работать завтра, 18 декабря.

"Для того, чтобы потом вечером провести консультации между фракциями относительно того, каким образом завтра начать нормальную работу парламента", - пояснил Арахамия необходимость проведения заседаний фракций.

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