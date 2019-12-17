 Рада закрыла заседание и продолжила работу в режиме консультаций

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, председатель парламента Дмитрий Разумков открыл вечернее пленарное заседание в 16 часов и затем его закрыл.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, что после закрытия заседания каждая фракция проведет заседание, после чего парламентарии договорятся, каким образом парламент будет работать завтра, 18 декабря.
"Для того, чтобы потом вечером провести консультации между фракциями относительно того, каким образом завтра начать нормальную работу парламента", - пояснил Арахамия необходимость проведения заседаний фракций.
И не включайте больше этот принтер.
Может пора начинать с народом консультироваться
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Зеленский обещал подать первый законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
То, что происходит сегодня под ВР и есть форма прямой демократии
А теперь у народа ничего не спросивши, хотят протолкнуть, то что выгодно им самим.
Вот вам и народовластие...
Офис президента спешит пропихнуть закон о земле до нового года потому, что боится, что депутаты на праздники разъедутся домой и их там разагитируют до телесных повреждений средней тяжести.
И потом уже №уй соберешь голоса.
Так что пиз№ите нас сейчас. Не затягивайте до нового года.