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 Политика Украины
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Все про:контрразведка (188) СБУ (14150) реформы (3454) Баканов Иван (94)

 СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов

Служба безопасности Украины будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям, предупреждать их, но не расследовать.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований", - сказал глава украинской спецслужбы.

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При этом он подчеркнул, что Служба в целом в своей работе сосредоточится на контрразведке. "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить", - отметил глава СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3165849
 
 
 Топ комментарии
 
Эт праильно.
Контрразведка це канєшно харашо, но Рейндж Ровер щирим коханням бо Батьківщини , как говорится, не заправишь.
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значит все останеться как и было...будут комерсов щемить и наркоту крышевать
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мы будем работать по профилю предприятия, но также будем немножко подшивать на дому СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 6333
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как же они будут жить на одну зарплату - нет не будут - так шо меняться?
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- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом".

- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Бабок с семечками гонять да киоски чмурить! СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 9193
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заниматься предупреждением экономических преступлений, $ надо где то брать
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мы будем работать по профилю предприятия, но также будем немножко подшивать на дому СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 6333
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Эт праильно.
Контрразведка це канєшно харашо, но Рейндж Ровер щирим коханням бо Батьківщини , как говорится, не заправишь.
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Он еще там немного посидит,на этой должности и реформирования вообще ни какого не будет!
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Подключите Павликов Морозовых,они лучше СБУ справятся с экономическими преступлениями за вознаграждение,а контрразведчики могут больше быть материально вознаграждены, если будут подорваны грузы с России, идущие на оккупированную украинскую территорию,а также с мостом пусть разберутся над о. Тузла СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов - Цензор.НЕТ 35
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значит все останеться как и было...будут комерсов щемить и наркоту крышевать
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Шось я сбушникам не верю и вообще никому не верю
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Ну що Зебілушки, що там із обіцянками?
Звісно що контора буде "также заниматься предупреждением экономических преступлений" а за що вони жити будуть? Хто їм хабарі буде давати за контрозвідувальну діяльність?
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Ну дайте хочь ларьки и шлюх крышевать! Это какой то ****** а не государство.
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От насмішив рехварматар "...сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений" Правильно треба ставити пріорітети, може краще їм взагалі заборонити діяльність в середині країни, як ЦРУ. ЦРУ заборонено проводити оперативну діяльність в кордонах США, для цього, як і у нас там повно інших органів.
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