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 Политика Украины
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Все про:ВР (24163) задержание (5570) митинг (2337) Нацполиция (10576) Шкиряк (555)

 В стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей, 2 из них госпитализированы, задержаны 26 правонарушителей, - Шкиряк

Под Верховной Радой во время митинга против принятия закона о рынке земли правоохранители задержали 26 участников пикета.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Кому-то захотелось установить палатки, не имея никаких разрешений, на проезжей части ул. Грушевского. Мы должны осозновать, что демократия - это не означает анархия. Полиция действовала в рамках своих полномочий. Полиция неоднократно, призывала не совершать противоправных действий. Полиция не дейстовала, пока не начали применять перфораторы", - отметил Шкиряк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей ", - отметил Шкиряк.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165844
 
 
 Топ комментарии
 
Та і @уй з цими кривоохоронцями. Дебіли ще не зрозуміли, що незабаром захист цієі влади стане дуже небезпечним.
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Беркути які лишились на службі майже всі пройшли АТО , але лишились тим ким і були . Жлобами і биками . Для них настав момент реваншу і солодкої помсти . Першого загиблого не воскресити ..
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А при Порошенко и Зорян и Шкиряк воевали с врагами Украины на востоке. А теперь только верховну зраду сторожат оба?
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Где этот Шкиряк "воевал" в Непале я помню прекрасно! Очередная вошь на теле Украины.
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Во, спасибо что напомнили об этом эпическом событии: переход Зоряна и Шкиряка через Гималаи. Простите запамятовал.
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Та і @уй з цими кривоохоронцями. Дебіли ще не зрозуміли, що незабаром захист цієі влади стане дуже небезпечним.
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Один загиблий !! Ну-ну а ви і дальше називайте ветеранів аваківськими псами !
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Беркути які лишились на службі майже всі пройшли АТО , але лишились тим ким і були . Жлобами і биками . Для них настав момент реваншу і солодкої помсти . Першого загиблого не воскресити ..
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А че ты про пострадавших с другой стороны не говоришь?
И какой тяжести увечия нанесли птенцы авакяна (бывшие Беркут) протестующим?

Раз поднял этот вопрос - озвучь всю информацию. Что бы народ мог беспристрастно сам все оценить.
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щось протестувальники не подібні на фермерів чи землеробів.
Агрохолденги відправили під Раду заказуху
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А чому мають протестувати тільки фермери. Кожен громадянин нашої держави має право отримати від держави землю 2 га. Ви це знаєте? То ж кожен має захищпти свої права. А там незрозумілі правила по продажі землі.
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Не слушайте Зоряна.
Шкиряк к вечеру скажет, что 200
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Чуть какая то толкотня и сразу же бедненькие менты пострадали, а сколько пострадавших среди протестующих? Эту статистику последователи беркутни не ведут
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И наверняка там не было ни одного фермера или селянина,титушня одна.. В стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей, 2 из них госпитализированы, задержаны 26 правонарушителей, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5434
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Короч, якщо хочеш щоб твоє весілля "вдалося", погукай на нього НД, Білєцкого і Авакова...
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Шось нічого не розумію. Це шо, голови колгоспів мітінгували проти того ринку землі? Я так мислю, що у кожного голови колгоспу повинна бути земля. 3 квадратних метри на цвинтарі. Чо не?
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чем больше мусаров здохнить., тем лучше. имею полное право это желать.
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Почем нынче, братва, стать "фермером" и сходить на митинг?
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Всыпали этим "фермерам" слава богу.Мало не покажется.
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Два удара "демократизатором" по спине и один раз в зубьі Отлата по фейсу и сразу Пойдешь ?
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История украинцев ничему не учит. Я рад что Авакян вместе с жидкими и нацженами надавал ******** дурным хохлам 73%. Они по одиночке Вас придушат и запрягут в ярмо, для Вас сук Порошенко был херовый, и вы избрали тупорилое чмо-Зедебила. Вот и получайте это Вам по заслугам. А кто не получил ******** того по надуманным обвинениям посадят в тюрьму (Как посадили атошкиков и врача) . Набираю попкорн и буду на Вас смотреть как Вас запрягают .
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ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ МИТИНГУЮЩИХ - ОНИЖЕБЕРЕМЕННЫЕДЕТИ )))))
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мусара тупо пишет: правонарушитель.Остается вопрос : где?
меня мусара до сих пор забавляють, клоуны.
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мусора все в доспехах с ног до головы, а народ виноват
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Йуля,Петро і хворий Тягнибок вивели людей протестувати і перекривати шляхи проти ринку землі, проти того, що сами трохи раніше бажали запровадити і у кожного був свій план,як треба продавати землю.
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Кацап, ты б хоть немного ориентировался в тех реалиях, о которых пытаешься писать!
Пропускаешь политинформации?
А прапорщик докладал намедни.
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Ой-мой! Старые друзья обозвались - Зорин со Шкиряком. Давненько-давненько не слыхать было. А может послать всё к чёртовой матери, выхлопотать у Сабакова-Авакова руководящую должность одну на двоих, зацепить тёлу, оседлать самолёт и фестивалить в парадайз на островах?
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Скинемося на лікування беркутятам, малороси?
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Бєркут - бєркут
Ре - фе - рендум.
Украины больше нет.
Украины больше нет.
Сайф донбаспипл.

У вас то же де жа вю?
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На Грушевского "низзззя", а на Крещатике было можно ?!
Это и есть двойные стандарты как от Зоряна , так и от его брата Шкиряка У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 8133 !
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Завтра другие патриоты приползут с палатками и будут требовать выпустить сегодняшних.
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бугага ..Шкиряк еще на окладе в мусарке работает ..афигеть других у нас нет ..где же кадрі поискать в 36 лямном госсударстве ???
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С утра Баба Юля с трибуны ВРУ верещала про "всэукраинську акцию" и причем безстрокову. Как начали фермерам-лернерам триндюлей давать, дэсь подилась. Может коляску расконсервирует и прямиком в Шарите?
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у нас полиция отбили почки /это они умеют/
это лёгкие телесные повреждения
поставили фингал полицию /сотрясение мозгов с последствиями /
это все для пенсии потом /находят болезни /
чтобы сотрясти мозги в каске нужно минимум молотком
грамм 200 хорошо оприходовать кулаком не получиться
больше половины ,,травмированых,,это театр
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Молодой фермер, протестующий против рынка земли.

У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2475
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Почалося. Зеленський став на шлях Януковича. Думає: той був тупий, а я як дам тим мітингарям і майданівцям. Та за підтримки кремлівського тхора.
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ти хочеш сьогодняшне збіговисько порівнянти з майданом?
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Опять шкиряк !!! Еще на свободе ? Повылазили шкиряки-шариковы с рвением защищать свою кормушку или кормильца.
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Неймется Юли и Пеце,никак не успокоятся но решительные действия власти их остудят
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А тут молодий аграрій показує яку висоту стебла кукурудзи він виростив у цьому сезоні.

У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 934
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