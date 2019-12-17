 Суд дал пять лет тюрьмы мужчине за подготовку теракта на объекте водоканала на Харьковщине, - СБУ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что взрывчатку злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды. В ходе спецоперации контрразведка СБУ предупредила приведение в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника.

Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Как информируют в Пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во время судебного разбирательства обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта. 11 декабря 2019 суд вынес приговор, которым мужчину осудили на пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, по данным следствия, житель Харьковщины с февраля занимался подготовкой к подрыву резервуаров с хлором на комплексе водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал", расположенном в Краснопавловке Лозовского района. В случае повреждения емкости она бы не подлежала восстановлению. Мощность взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

К подготовке уроженец Краснограда привлек своего знакомого и показал ему место, где хранит взрывное устройство. Однако мужчина обратился в СБУ. Силовики нашли тайник и заменили прибор на имитацию. Ночью 12 июня злоумышленник взял устройство, заложил его возле емкостей с хлором и установил время взрыва в 03:40. Однако на месте происшествия его задержали правоохранители.

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