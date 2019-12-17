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Все про:ВР (24163) Арахамия (185) Слуга народа (573)

 Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодняшние события в Верховной Раде и под ней были спектаклем для срыва работы парламента.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сегодня не было в повестке дня ничего о земле. Но было что-то другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видели, кто вышел и заблокировал трибуну. Все понятно для людей, что происходит. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность.

Во-вторых, люди говорят офф рекорд (не под запись. - Ред.), у нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря, и доходы от этого уже заложены в доходную часть бюджета. И нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря на этой неделе, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы это не случилось.

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В-третьих, есть на этой неделе законопроект, где все одинокие пенсионеры старше 80 лет получат специальные выплаты. Говорят, что от этого получим много политических баллов, так это в этом году тоже не надо делать. Четвертое - 80 тыс. сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь - тоже этого не надо, потому что это улучшает политические позиции партии Слуга народа", - сказал Арахамия.

"Вот что сегодня происходит. Это никак не связано с землей. То, что сейчас там происходит, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады ", - добавил он

Также смотрите: "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3165842
 
   
 Топ комментарии
 
спектакль це ваші засідання в ВР.
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Вы ж партия артиста. У вас всё спектакль!
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А отмена неприкосновенности отменяет неприкосновенность?
Насчёт сирот ты очень проникновенно сказал, прям как Лукашенко, после того, как что-то сморозит - "Это всё будет детям"...
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и рожа арахамии в статье - шикарна Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5066...
картину можно назвать - " В предчувствии большой поБойки"
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а что вы думали шобла вам все будет сходить с рукк и по беспределу...
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Ти вже півроку це пишеш,а вони,кляті,живі та здорові,та ще й множаться з кожним днем.
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Ну судя по нацжонам под радой агония зеленой вши нации началась)
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Ты кто такой чтоб так рассуждать? Сын апостола???
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А отмена неприкосновенности отменяет неприкосновенность?
Насчёт сирот ты очень проникновенно сказал, прям как Лукашенко, после того, как что-то сморозит - "Это всё будет детям"...
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И нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря на этой неделе, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы это не случилось.Источник: https://censor.net.ua/n3165842

А кто конкретно это "говорит", полиция сказать запрещает?
Так же, как показывать свидетеля взяток "слугам народа"?
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Неужели ещё чуть чуть и вспомнят о "шатуне"?
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Йуля с Петей не хотят в тюрьму, а надо....
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У нас зозуля кремлевская одна - моника зеленски) так шо ты не по адресу
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Сдаётся мне, джентльмены, это был спектакль...

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янтарь , неприкосновенность , земля ... такие жирные темы , что без сопротивления заинтересованных особ не будет , а у тех кто голосует за таких как юля , в голове помои
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раньше были войны, отвоевывали земли, теперь - покупают, а предатели продают
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Тобто протести проти продажу останнього стратегічного національного багатства України - спектакль? Ви вже аудит провели, Кадастр узгодили, Державний Земельний банк запустили, контролюєте якість використання земель сільгосппризначення? У судах і прокуратурах нові люди? А земельне питання при закритому комітеті всуперечь регламенту розглядати можна? Приберіть це чмо.
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Хотелось бы узнать под кем этот Арахамия лежит???
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Це було норм дійство, яке ви перетворили на спектакль за допомогою тітушні і мєнтовських, ряжених під національний рух і поліцю.
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А дальше будет больше. Ты еще не понял этого? Беги, дядя Митя!
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""Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сегодня не было в повестке дня ничего о земле. Но было что-то другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видели, кто вышел и заблокировал трибуну."

Я!
Я не видел! Так кто блокировал трибуну?
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Когда подавишься хорошим куском земли Украинской, не забудь - это продолжение спектакля и в мусарню жаловаться не беги, спектакль так спектакль
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"...есть на этой неделе законопроект, где все одинокие пенсионеры старше 80 лет получат специальные выплаты." Теперь я понял, кто сорвал АраХАМии стрелку в ВР- одинокие пенсионеры до 80 лет и семейные до 120 лет. Ведь они остались без повышенных зебильных пенсий. Это был спектакль, чтобы сорвать заседание Верховной Рады, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6304 Источник: https://censor.net.ua/n3165842
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Это гениально! Давно такого оправдания не слышал!
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один енакиевский мудак тоже так говорил постоянно
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"Нові обличчя", "принципові реформатори" діють по старим, підлим і примітивним, лекалам.
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Сьогодні в цирковій партії клоуна беняфіс....
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если в спектакле присутствует
Ара-Хам-
значит обязательно сказки рассказывать будетМия
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помощник вора бирюкова и дякула пэтра- мародера вот кто ты арахамия
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Нє, вони все правильно роблять, точно як Легітимний. Давай Арахамія, вчись в Раді диригувати по-чєчєтовські.

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