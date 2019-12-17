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 Политика Украины
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Все про:ВР (24163) Разумков Дмитрий (337)

 Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание парламента.

Народные избранники должны были еще два часа работать в пленарном режиме, но спикер Дмитрий Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Довожу до вашего сведения, что состоялись консультации на заседании комитета. Консультации будут продолжаться сегодня и, думаю, завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и групп продолжить работу не в пленарном режиме. Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям", - объяснил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

После регистрации на вечернем заседании 320 народных депутатов Разумков открыл и тут же закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.

Источник: https://censor.net.ua/n3165840
 
 
 Топ комментарии
 
открыл... отчпокали и закрыла....
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Не захотели референдума - он сам пришёл к вам
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Вы дебил или идиот? Люди требуют выполнения законов, а не подмены их чьими то желаниями.
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Ох и весело им там. За Кивой просматривайте, он вам наконсультирует.
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зазвичай, стільки консультаціій буває перед великою підляною, або великим шухером.
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По ночам будут нахлебалово делать...
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Не чіпайте Землю і особливі статуси. Не лізьте рилом з ратицями в Конституцію.
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Вы дебил или идиот? Люди требуют выполнения законов, а не подмены их чьими то желаниями.
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Не захотели референдума - он сам пришёл к вам
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Коли референдум приходить сам,то в одній руці він тримає коктейль Молотова,в другій-обріз...
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Шукаю роботу. Теж вмію відкривати і закривати двері. Очікувана з/п -- де-то 200 000 грн. (без затримок). Ну, вазьмітє міня-а-а-а !!!
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"Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям" ... в шаурмячной. Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 6661 Источник: https://censor.net.ua/n3165840
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Тёмный Рыцарь, [16.12.19 21:47]
Игорные залы будут разрешены в отдельно стоящем здании размером 1000 кВ.м., если он размещается в Киеве, 500 кв.м - в регионах. ВАЖНО то, что в этом отдельно стоящем здании МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИГОРНЫЙ ЗАЛ И НИЧЕГО ДРУГОГО. То есть, игорное пространство не будет это делиться на клочки по 50 метров. Такая европейская практика.
2)В торговых центрах площадью не менее 10 000 квм - при условии, что площадь зала не меньше 300 кВ.м.
Правка, которая сводит на нет все нормы законопроекта.
Ни один дурак не будет открывать казино в гостиницах и возиться с залами автоматов, если есть возможность открыть казино или зал игральных автоматов в ТРЦ.
Конкретно эту норму лоббировал олигарх Юрушев через своего зятя Скичко, который занёс за это нашему мальчику Давиду.
Ну, и Пари-Матч занёс.
Но это старая и всем известная история.
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Тем временем в парламенте - блокирование трибуны. Ситуативный союз медведчука и Юли.
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