Народные избранники должны были еще два часа работать в пленарном режиме, но спикер Дмитрий Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Довожу до вашего сведения, что состоялись консультации на заседании комитета. Консультации будут продолжаться сегодня и, думаю, завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и групп продолжить работу не в пленарном режиме. Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям", - объяснил Разумков.

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После регистрации на вечернем заседании 320 народных депутатов Разумков открыл и тут же закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих.