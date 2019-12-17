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 С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка

Руководство РФ наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

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Уточняется, что с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом в ОРДЛО доставлены около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Также на прошлой неделе из РФ скрыто переместили колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.

"В то же время, командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165826
 
 
 Топ комментарии
 
А зеля в азербайджане украинские сыры и соки фоткает. С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 8240 Сюрреализм
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Мы хотели бы, чтобы они вместе "со своими" как ты их назвала, ШЛИ НАХ! НАХ - это в Россиюшку, в Мухосранские болота.
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Они в нас стреляют, а мы им пенсии? С начала декабря из РФ в ОРДЛО прибыла колонна военной техники и доставили три тысячи тонн горючего, - разведка - Цензор.НЕТ 3296 Пацак, лечиться надо
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Мы хотели бы, чтобы они вместе "со своими" как ты их назвала, ШЛИ НАХ! НАХ - это в Россиюшку, в Мухосранские болота.
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Як співає наша землячка зі Львову Анжєліка Варум: "Давай устроим пожар".
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А зеля в азербайджане украинские сыры и соки фоткает. Сюрреализм
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А что ты хотел, чтобы он азербайджанок фоткал?
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Походеньки по квартальным концертам и радостные фотки из Баку вызывают сомнение, что он интересуется происходящим в стране.
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Я до сих пор не понимаю, почему нельзя было разнести артой или Точкой стрелки, мостовые переходы и прочие разъезды на окупированной территории (что бы кацы не имели возможности возить снаряды, ГСМ и пр. оборудование) ... они же суки открыто везут технику, ГСМ по железке ... почему нельзя хорошенько "щелкнуть"? есть ДРГ наши которые ходят в тыл, есть "партизаны" там ... есть в конце концов арта (дальнобойная) третьей силы ...
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Если бы наших партизан после етого наши сепарские суды не судили за притиснение жителей дамбаса. Войны то никто не признал до сих пор. А иначе можно было не только кацапских диверсантов и ихнее вооружение уничтожать в Украине а и проводить рейды по уничтожению врагов и ихней инфраструктуры прямо на Рашке. Лучше взорвать мост в Сибири вместе с ешелоном росийской бронетехники или взорвать общежитие в Пскове с росийскими военными в праздник Боярышника, чем дождаться пока они приедут в Украину и выстроятся в боевые порядки.
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Невже? Це для того, щоб було, що відводити, чи наступати?
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