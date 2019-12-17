 Проект изменений в Конституцию относительно децентрализации демонтирует автономию местного самоуправления, - Ассоциация городов Украины

Ассоциация городов Украины, в первую очередь, выражает обеспокоенность закрытостью процесса его подготовки, ведь к разработке законопроекта не были привлечены представители органов местного самоуправления и их ассоциации, гражданского общества, говорится в сообщении на сайте АГУ.



Единственное официальное мероприятие, на которое были приглашены представители АГУ, состоялось 23 октября 2019 и было посвящено презентации концепции изменений в Конституцию Украины. Ассоциация городов Украины выразила замечания к этой концепции, но они, к сожалению, не учтены. Окончательный текст изменений в Конституцию стал известен лишь после публикации на сайте парламента.

Детальный вывод АГУ по законопроекту №2598 будет обнародован позже. Сейчас Ассоциация городов Украины обращает внимание на такие критические для местного самоуправления и общества вопросы:





На смену местным государственным администрациям приходят префекты. Префекту предлагается предоставить право наблюдать практически за всей деятельностью органов местного самоуправления и быстро останавливать их акты. Учитывая перечень других полномочий, такая функция префектов выглядит как основная. И это все в дополнение к уже имеющемуся широкому государственному влиянию во всех отраслях муниципальной жизни, местных финансах, публичных закупках, детальной законодательной зарегулированности. Это выглядит как возрождение старой идеи общего прокурорского надзора, но под "новой вывеской" префектов. Такой подход нанесет болезненный удар по институтам местной демократии.

Особенно стоит отметить пренебрежение Европейской хартией местного самоуправления. В Хартии подчеркивается соразмерность вмешательства контролирующего органа значимости интересов, которые он намерен защищать. Ассоциация городов Украины убеждена, что предоставление префектам вместо суда функции остановки всех без разбора актов местного самоуправления является крайне избыточной мерой.



Предлагается сократить сроки полномочий местных советов и председателей общин с 5 до 4 лет. При этом сроки полномочий президента и парламента остаются неизменны - 5 лет. Обоснование такого неравенства отсутствует. Получается, что на национальном уровне выборные лица получают больше временных, организационных и финансовых ресурсов для реализации своих задач, чем на местном уровне.



Города Киев и Севастополь больше не рассматриваются как отдельные административно-территориальные единицы, которые находятся вне соответственно Киевской области и АР Крым, имеют особенности государственного управления и местного самоуправления. Хотя эти города имеют объективные предпосылки для такого специального статуса. По логике законопроекта, они являются общинами, входящими в состав соответствующего округа и области или соответственно АР Крым. Предусмотрена только для города Киева установка дополнительных полномочий как для столицы без согласования с новым термином "община". Относительно города Севастополя странно выглядит потеря его специального статуса без указания в переходных положениях, куда он территориально присоединяется.



Система админтерустройства предусматривает обязательные 3 уровня: все города входят в состав округов, все округа входят в состав областей. Такие изменения выглядят крайне противоречивыми, поскольку общины будут иметь значительные различия по численности населения. Это приведет к диспропорциям и нелогичностям при организации власти на уровне округов и областей.



В одном термине "община" возведены одновременно и жители одного местного сообщества, и административная территория. Почему-то общество должно регистрироваться как юридическое лицо. Непонятно, для чего это нужно, учитывая суть юридических лиц по науке гражданского права. Согласно ч. 1 ст. 5 Конституции Украины общины действуют как составляющие народа Украины через выборы, референдумы, другие формы прямой демократии. Общины в подавляющем большинстве случаев реализуют свои права через органы местного самоуправления, а также такие органы являются представителями общин в суде.



В изменениях отсутствуют полномочия новых глав общин относительно председательства на заседаниях местных советов и возглавления исполнительного органа совета.





Ассоциация городов Украины надеется на доработку проекта изменений в Конституцию по децентрализации власти в ходе рассмотрения в парламенте. Иначе под эгидой децентрализации Украина рискует получить властную вертикаль старого образца вместо европейских институтов местной демократии.