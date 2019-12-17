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 Политика Украины
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Все про:ВР (24163) депутат (2798) КС (1395)

 КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1017 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, однако в целом заключение по данному законопроекту положительное", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции.

Напомним, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

После этого Рада поддержала данный законопроект и направила его в КС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165822
 
   
 Топ комментарии
 
І всі- із Слуг руссково Народа!
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да вообще нужно их упразднить...
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
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так конечно лучше.... - легче будет Бени их контролировать, запугивать и покупать...
в польском Сейме к примеру 460 депутатов, поэтому она такая дикая и отсталая страна.. КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300 - Цензор.НЕТ 7416
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Совет форумчанПравила форума
 
сміливе і правильне рішення, але цифра могла би бути і меншою
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да вообще нужно их упразднить...
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
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І взагалі - усю інформацію з внутрішньої та зовнішньої політики засекретити. Ввести відповідальність за будь-яке згадування і обговорення влади у не встановленому законом форматі (гімни, панегірики, кантати та ораторії).
Бо "не холопьего енто ума дело - язьіки сиволапьіе чесать об ихние сясества и вашескобродия!"
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Про холопов будешь свистеть своим кацапским согражданам.
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Меньше расходы для коломойши и ахметова на их содержание, всего навсего... а пипл тешится, чем?
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Скорочення на третину Стефанчука і Юзіка буде їм на користь.
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І по якому закону дебіли-суді розглядували це "предложение"?
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главное 95 квартал не сокращайте, я сейчас только канал "Верховна Рада" смотрю, под пивко с чипсиками, шоу круглосуточное, 1+1 отдыхает.
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"Пивко" порошковое и чипся химическая. Сдохнешь... Жаль...
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Зуйовий в тебе добробут, сараче, що купуєш лише продукцію такого рівня і навіть не знаєш про щось краще.
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Може добродій втрачає бруньки більш суворими напоями під заливну мову? Хз. КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300 - Цензор.НЕТ 8889
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та ладно чипса химическая)) 400 даунов на экране КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300 - Цензор.НЕТ 2536 одно наслаждение)) такого цирка ещё не знала ВР а тут ещё их думают повторно стажировать в Трускавце, беня денег на такой цирк не жалеет, главное шоб чипсики не заканчивались и дождя сильного не было, а то сигнал на тарелке слабый.
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так конечно лучше.... - легче будет Бени их контролировать, запугивать и покупать...
в польском Сейме к примеру 460 депутатов, поэтому она такая дикая и отсталая страна.. КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300 - Цензор.НЕТ 7416
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хм..., а с сокращением ВР совковая система разрушится, да?
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Нужен конечно комплекс мер. Но мы на своем примере видим,что ? -Фигню. От того ,что много ,качества не наблюдается.
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А чего молчишь о том, что у них 2 палатный парламент?Сейм-нижняя палата, Сенат-верхняя (плюс ещё 100 депутатов).
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Скрепы неизвестно чего - ну вот видите сколько они расплодили бездельников...

поэтому и живут так плохо...
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Объяснить петюшек несколькими фразам как именно живут в Польше и почему именно так живут?Да не, фигня какая-то, а не идея.
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А чи не прстіше, звільняти їх за прогули?
І самоочищення і самополіпшення.
Два в одному.
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Хватит депутатов по каждой области. Толку с 300 будет мало все равно. А чем меньше,тем больше ответственность и под присмотром прессы .
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Дело хорошее. Но Украине хватило бы и 150 депутатов. Все равно как показывает практика они них*я не делают а только дерутся и дрочат а на кнопки может один за десятерых нажимать.
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а лишним выдать по чарке старки, памятные подарки...ну и льготы до конца дней.
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Правильно! Так проще будет Бене всех скупать и нейтрализовать неугодных.
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ПЕСыкив в первую очередь. Псиной не будет вонять.
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юзика ряху считайте за двоих и пайка двойная премия пенсия
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Все равно скоро будет прямое народовластие путем "держава в смартфоне" - каждая кухарка сможет лично проголосовать за понравившийся ей законопроект.
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І правильно 2-3 від кожної області рештою бажаючих в піксель або укомплектовать обласні автодори
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Зачем нам вообще ети депутаты если мы все равно живем по формуле МВФ и Штанмаера?
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ЗАТО
Законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ Конституційний суд визнав НЕконституційним.


«Навіть судді КС усвідомлюють, те, що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль», - написав Андрій Смолій.￼￼
- Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою".

https://wz.lviv.ua/news/402798-konstytutsiinyi-sud-vyznav-zakonoproekt-pro-odnoosibne-pryznachennia-ochilnykiv-dbr-ta-nabu-takym-shcho-superechyt-osnovnomu-zakonu-aktyvist
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Отличная новость! Уменьшим кол-во дармоедов на треть!
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Ківу залиште, бо не буде кому самовисуванця кнопкодавити і зеленого чорта без табу.
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Когда в стране проживало 52 млн, возможно, 450 депутатов было в норме..... Но сейчас, когда от силы 35-ть....
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Хорошая новость. Но надо еще меньше их оставить - 200 штук хватит с головой.
Тем более, когда у них не будет неприкосновенности, в депутаты идти и желающих будет меньше.
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