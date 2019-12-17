 КС признал законным предложение Зеленского сократить количество депутатов ВР до 300

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.
"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, однако в целом заключение по данному законопроекту положительное", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 таким, который соответствует Конституции.
Напомним, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.
После этого Рада поддержала данный законопроект и направила его в КС.
нарид должен в полях пахать, а не баловаться представительскими органами власти...
Бо "не холопьего енто ума дело - язьіки сиволапьіе чесать об ихние сясества и вашескобродия!"
"300 еврейцев" | Пороблено в Украине, пародия 2014
в польском Сейме к примеру 460 депутатов, поэтому она такая дикая и отсталая страна..
поэтому и живут так плохо...
І самоочищення і самополіпшення.
Два в одному.
Законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ Конституційний суд визнав НЕконституційним.
«Навіть судді КС усвідомлюють, те, що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль», - написав Андрій Смолій.￼￼
- Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою".
https://wz.lviv.ua/news/402798-konstytutsiinyi-sud-vyznav-zakonoproekt-pro-odnoosibne-pryznachennia-ochilnykiv-dbr-ta-nabu-takym-shcho-superechyt-osnovnomu-zakonu-aktyvist
Тем более, когда у них не будет неприкосновенности, в депутаты идти и желающих будет меньше.