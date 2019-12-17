 Решение о привлечении народных депутатов к уголовной ответственности должен принимать Верховный Суд, - нардеп Алексеев

Об этом сказал депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев, комментируя законопроект 2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины" О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Существенным недостатком этого законопроекта является то, что он предусматривает полную зависимость вопроса привлечения народного депутата к уголовной ответственности от решений Генерального прокурора. Поэтому проект закона содержит коррупционные риски и может допускать неодинаковое применение к различным народным депутатам", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит законопроекты о ВСК, Пласте и реализации отмены неприкосновенности нардепов

Так, по словам Сергея Алексеева, не исключены ситуации, когда после вступления закона в действие в отношении одних депутатов даже сведения в Единый реестр не будут вноситься, а по другим - будут без особых на то оснований подаваться ходатайства о содержании под стражей. Поэтому такое решение должен принимать независимый орган.

"Мы предложили, чтобы ключевым субъектом, который будет давать согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, его задержание, арест или содержание под стражей был Верховный Суд, а именно объединенная палаты Кассационного уголовного суда ВС. Именно ВС является независимым субъектом и сможет обеспечить справедливый порядок решения этих вопросов", - сказал он.

Кроме этого Сергей Алексеев отметил, что Венецианская комиссия в своем заключении CDL-AD (2015) 013 отмечала, что в политической системе с уязвимой демократией, такой как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента. Поэтому народные депутаты внесли ко второму чтению поправку, по которой у Большой Палаты Верховного Суда будут полномочия предоставлять заключение о наличии "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова

"В случае наличия "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины части 1 и 2 статьи 482-2 не могут быть применены, а полученные в результате применения данной статьи доказательства являются недопустимыми", - пояснил он.