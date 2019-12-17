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 Политика Украины
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Все про:ВР (24163) Верховный Суд (797) неприкосновенность (972) Алексеев (9)

 Решение о привлечении народных депутатов к уголовной ответственности должен принимать Верховный Суд, - нардеп Алексеев

Во избежание возможных случаев политического преследования согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный Суд как независимая инстанция, а не единолично Генпрокурор.

Об этом сказал депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев, комментируя законопроект 2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины" О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Существенным недостатком этого законопроекта является то, что он предусматривает полную зависимость вопроса привлечения народного депутата к уголовной ответственности от решений Генерального прокурора. Поэтому проект закона содержит коррупционные риски и может допускать неодинаковое применение к различным народным депутатам", - сказал он.

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Так, по словам Сергея Алексеева, не исключены ситуации, когда после вступления закона в действие в отношении одних депутатов даже сведения в Единый реестр не будут вноситься, а по другим - будут без особых на то оснований подаваться ходатайства о содержании под стражей. Поэтому такое решение должен принимать независимый орган.

"Мы предложили, чтобы ключевым субъектом, который будет давать согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, его задержание, арест или содержание под стражей был Верховный Суд, а именно объединенная палаты Кассационного уголовного суда ВС. Именно ВС является независимым субъектом и сможет обеспечить справедливый порядок решения этих вопросов", - сказал он.

Кроме этого Сергей Алексеев отметил, что Венецианская комиссия в своем заключении CDL-AD (2015) 013 отмечала, что в политической системе с уязвимой демократией, такой как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента. Поэтому народные депутаты внесли ко второму чтению поправку, по которой у Большой Палаты Верховного Суда будут полномочия предоставлять заключение о наличии "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины.

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"В случае наличия "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины части 1 и 2 статьи 482-2 не могут быть применены, а полученные в результате применения данной статьи доказательства являются недопустимыми", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3165821
 
 
 Топ комментарии
 
ну, хтоб ще гавкав, і нові схеми отпетляти від відповідальності придумував.
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подгорает у депутата раз булки напряг
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это этот суд забороныв клеймить гундяевцев мацковским патриархатом?
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ну, хтоб ще гавкав, і нові схеми отпетляти від відповідальності придумував.
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Какое отношение имеет уголовщина к депутатству ? Это нонсенс,чтобы уголовник вообще попадал во власть. Нужно первым делом ввести закон,о том,что с судимостью вход запрещен ! А за сокрытие этой информации - большой срок. Это же не шуточки,кто будет нами править ! - Янык,кернес - вы хотите и дальше таких лицезреть ?
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Краще народний.Бо другім суддям народ України не довіряє.
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подгорает у депутата раз булки напряг
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с какого єто хрена? Какой еще такой дозвил? Неприкосновенность снята...и как все в Печерско - Шевченковский! А за взятку в Высший антикоррупционный! При чем тут ВС?
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Повинен приймати ПЕС-овский верховний суд.А може для козжної фракції повинен бути і свій верховний суд? А ХУХУ НЕ ХОХО?
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Правильно!!!!
Надо убрать ген прокурора и заменить его обычным прокурором!!!!
Слишком много чести этим крысам!!!!
Как им с неприкосновенностью прощаться не хочется!!!!
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