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Все про:банки (1657) кредит (2142) НБУ (4531) Ощадбанк (194) Укрэксимбанк (34)

 Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух государственных банках, - НБУ

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" (оба – Киев).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка. При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

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НБУ сообщает, что новые кредиты указанных банков преимущественно приемлемого качества, однако их кредитная политика должна быть более взвешенной. Банки должны осуществлять эффективную стратегию и придерживаться ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3165818
 
 
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Ощадбанк это вааще тихий ужас.
такой себе ненавязчивый рекет по мелочи
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срочно Леру2 в страну вернуть и докапитализировать эти банки по самое нехочу....
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При Лерке такого не было. Единственная женщина у которой есть яйца. Повычищала помойки шелкопёрых барыг, за что теперь они ей гадят, жгут дома и имущество...
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и опять за чужие проблемы, заплатят электоральные лохи, независимо от политических палаток и человеческих симпатий и антипатий
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Не дивно що в них такі дорогі послуги,чимось же потрібно перекривати свої прорахунки. До того ж взагалі дивно , державний банк , мав би дбати про кредити для малого і середнього бізнесу , так як тут і зайнятість населення і рух коштів , ан ні осідлали монополії які доять українців.
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Приват и Укргаз готовят к продаже, Ощад и Эксим уже давно штормит, так что в скором будущем -4..
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