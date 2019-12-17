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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы. ФОТОрепортаж

Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили стычку: двух полицейских доставили в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили стычку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу. После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей. В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

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Отметим, что медики, находящиеся под Верховной Радой, сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ, что после стычек пострадавших увезли на 6 машинах скорой помощи. 

Позже на месте митинга начали работу следственно-оперативные группы полиции.

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 01
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 02
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 03
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 04
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 05
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 06
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 07
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 08
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 09
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 10
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 11
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 12
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 13
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 14
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 15
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 16
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 17
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 18
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 19
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 20
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 21
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 22
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 23

Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 24
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 25
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 26
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 27
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 28
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 29
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 30
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 31
Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы 32

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные.

Источник: https://censor.net.ua/n3165817
 
 
 Топ комментарии
 
это фарс. повторюсь))



Yevgeniy Mudzhyri™



Под Радой столкновения. Нацкорпус Авакова против Полиции Авакова. Ставки принимает Космолот Авакова.
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Это вам не при Порошенко безнаказанно за бенины деньги Мариинку засырать. Нынешнее сцыкло не пожалеет...
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Фото разбитой бутылки лучше всего показывает что являл собой митинг.
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Ти що. Який в сраку референдум. Для лудей що клоуна обрали презиком??? Нам референдуми заборонено на 50 років.
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Мусора на зарплате и будут бить всех ветеранов ,женщин инвалидов , ничего не сменилось с 14 года . Пепа ты **** про И пал завоевание Майдана . Сектанты ПАПа . вы тоже подумайте над этим .иначе никто вам не поможет , только тут будете в нычку срать и интегрироваться в РФ пуская сопли и слезы .
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если шо, то у нас с апреля как бы новый гарант Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 223
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Ой кто к нам из падваротни вылез!
Мишаня Косой, в зубах папироска, плюёт через плечо и материт поганых ментов!
Крутой, ***, пацан, ***, зеком был и зону хавал!
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Пріоткрив тюль і поглядивая через окно своего кабінета, ясновельможний гетьман Зеленський, промовлів: "Спасіба, АрсенБарісич, за прєдставлєніє". Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 3652


Превенти́вним управлі́нням деяким об'єктом (системою) називається управління, спрямоване на запобігання виникненню несприятливого стану керованого об'єкта.

(Вікіпедія)
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злив України був закладений на початку майдану, тепер Петро бути грати роль російського Явлинського чи ще якогось неміщного яблочника, а Юля буде нашою Хакамадою. Поліція: Затримано найактивніших учасників акції під Радою, намети демонтовано - Цензор.НЕТ 6542
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щось для людини з українським прапором, ви занадто обізнані в політичній ситуації
країни-оккупанта!
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поздно себя за локти кусать выбрали зедебила так хоть смелости наберитесь признать себя идиотами
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якщо б ви хотіли роздерібанити сусідню державу з партерами да так щоб під оплески і сміх її громадян як би ви це зробили?! це не за місяць робиться і Пєтя в цьому сценарії зіграв таку ж важливу роль як зараз грає Зеленський.
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то что делает Зе Пети только в страшных снах снится.
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Не дали аграриям картошку перед радой посадить....паразиты
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"Слуги народу" просувають такий законопроєкт про ринок землі, який змушує селянина продати останнє, що у нього є - земельний пай.Про це сказав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у коментарі журналістам.
"Це дуже важлива тема, я особисто подав дуже багато правок, тому що ми не хочемо, щоб був ухвалений закон про земельний базар, бо нам під виглядом закону про земельний ринок просувають закон про земельний базар, де селянин може вийти і продати останнє, що у нього є - це земельний пай", - сказав Гончаренко.
Також політик наголосив, що законопроєкт влади спрямований на інтереси великого бізнесу, а Україні необхідно розвивати середній клас і мале фермерське підприємництво за європейськими принципами. "Ми виступаємо за те, щоб в результаті земельної реформи у нас був створений потужний середній клас фермерів, які працюють на своїй землі, годують себе і країну, а для цього потрібно багато обмежень: кількість землі в одні руки, хто має право її купувати. Все це має бути абсолютно чітко і жорстко виписано, як це зроблено в Європі.
В Польщі обмеження землі в одні руки 500 га. Я подав відповідну правку, а вони зараз кажуть, ну добре, хай буде не 200 тис., а 20 тис. Але 20 тис. - це також дуже багато. Давайте не забувати, що у нас на селі живе 13 млн людей. Тому насправді немає різниці, який олігарх купить землю, а треба робити такий закон, щоб український фермер купував землю і на ній працював. Звичайно, що ми проти законопроєкту про ринок землі, який є зараз", - зазначив депутат.
https://prm.ua/mi-pidtrimayemo-zemelnu-reformu-yaka-ytime-na-korist-dribnim-i-serednim-fermeram-a-ne-oligarham-goncharenko/
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знову Петтінг насрав на вулиці, а прибирати повинна влада...
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Типичные украинские фермеры вышли на улицы...
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Зате адепти продажу землі всі як один , від поля не відриваються.
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Видать нацжонам по рюкзаку и лопате пусть идут картошку сажать
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хоспаде, когда ж уже этот бардак закончится?
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Я голосував за Порошенка.
Землю потрібно продавати. Причому краще заборонити продавати нашим латифундистам, а продавати тільки іноземним фермерам. По роботі дотичний і до тих і до тих. Так от : всі іноземці порядні бізнесмени і порядні люди, а з наших 50% рідкісні козляри !
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Третина населення України живе в селі , які іноземці ? . Високорозвинені США зробили так , що фермерське господарство в середньому володіє 170 гектарами , а агрохолдинг 530 га. Там що дурні живуть ? .
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І взагалі , хто робить речі які розєднують країну під час, коли агресор вже в домі ? . Кому це вигідно щоб в країні була гризня ? .
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а чому наші за копійки працюють в Польщі? Ви хоч в курсі скільки отримають ті хто працює в аграріїв?
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Мироновские курчата яротно протестуют против продажы Народной Земли, а-а-а-а!!!!!!!!!!
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