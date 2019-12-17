 Полиция: Задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили стычку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадали двое полицейских, их доставили в больницу. После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей. В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Отметим, что медики, находящиеся под Верховной Радой, сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ, что после стычек пострадавших увезли на 6 машинах скорой помощи.
Позже на месте митинга начали работу следственно-оперативные группы полиции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные.
Мишаня Косой, в зубах папироска, плюёт через плечо и материт поганых ментов!
Крутой, ***, пацан, ***, зеком был и зону хавал!
Превенти́вним управлі́нням деяким об'єктом (системою) називається управління, спрямоване на запобігання виникненню несприятливого стану керованого об'єкта.
(Вікіпедія)
країни-оккупанта!
"Це дуже важлива тема, я особисто подав дуже багато правок, тому що ми не хочемо, щоб був ухвалений закон про земельний базар, бо нам під виглядом закону про земельний ринок просувають закон про земельний базар, де селянин може вийти і продати останнє, що у нього є - це земельний пай", - сказав Гончаренко.
Також політик наголосив, що законопроєкт влади спрямований на інтереси великого бізнесу, а Україні необхідно розвивати середній клас і мале фермерське підприємництво за європейськими принципами. "Ми виступаємо за те, щоб в результаті земельної реформи у нас був створений потужний середній клас фермерів, які працюють на своїй землі, годують себе і країну, а для цього потрібно багато обмежень: кількість землі в одні руки, хто має право її купувати. Все це має бути абсолютно чітко і жорстко виписано, як це зроблено в Європі.
В Польщі обмеження землі в одні руки 500 га. Я подав відповідну правку, а вони зараз кажуть, ну добре, хай буде не 200 тис., а 20 тис. Але 20 тис. - це також дуже багато. Давайте не забувати, що у нас на селі живе 13 млн людей. Тому насправді немає різниці, який олігарх купить землю, а треба робити такий закон, щоб український фермер купував землю і на ній працював. Звичайно, що ми проти законопроєкту про ринок землі, який є зараз", - зазначив депутат.
https://prm.ua/mi-pidtrimayemo-zemelnu-reformu-yaka-ytime-na-korist-dribnim-i-serednim-fermeram-a-ne-oligarham-goncharenko/
Землю потрібно продавати. Причому краще заборонити продавати нашим латифундистам, а продавати тільки іноземним фермерам. По роботі дотичний і до тих і до тих. Так от : всі іноземці порядні бізнесмени і порядні люди, а з наших 50% рідкісні козляри !