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 Политика Украины
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 Кабмин готовит новый пакет санкций против РФ

Кабинет министров намерен в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, расположенным на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №1237-р от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.

Как сообщалось, одновременно, Кабмин принял постановление №1236-р о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.

Читайте также: В Сенате США на следующей неделе рассмотрят "адские санкции" против России

Ранее лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода.

Источник: https://censor.net.ua/n3165815
 
   
 Топ комментарии
 
А слабо на 6-м году войны признать Кацапстан врагом и выслать кацапское посольство и ввести визовый режим против окупантов? ЗЕ, где же твой план Б?
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При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования - цитата

значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
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Прям смешно. Парашенко ввел санкции на росийскую патоку и конхветы, а Зелупа введет санкции на стеклотару?
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то шоб вы не сомневались ,шо сивохи с менделями суперпатриоты...
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Так... и шо будет с Богуслаем!? Заругают!?
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При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования - цитата

значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
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Прям смешно. Парашенко ввел санкции на росийскую патоку и конхветы, а Зелупа введет санкции на стеклотару?
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А слабо на 6-м году войны признать Кацапстан врагом и выслать кацапское посольство и ввести визовый режим против окупантов? ЗЕ, где же твой план Б?
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А тот пакет шо в 2017 увеличил торговлю с рашей на 26 % - испортилсмя што ле?
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все шобло жопатых уже находится в пакете, осталось только целофан на голову натянуть
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6 год войны, а они вводят ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции... Копец. Персональные санкции должны иметь калибр 7.62 мм, тогда будет с них польза. Пока что нужно:
1) Закрыть границу с Московией. Полностью. Без исключений.
2) Запретить въезд гражданам РФ в Украину. Без исключений.
3) Национализировать имущество РФ и граждан РФ в Украине в пользу Украины.

Вот это будут санкции.
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4) Запретить транзит "ахрессивного" газа..
5) Запретить транзит "ахрессивной" нефти....
6) Запретить закупки "ахрессивного" угля....
7) Запретить закупки "ахрессивных" ТВЭЛов....
8) Увеличить закупки бамбука и курить его всей страной.....
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Я когда слушаю такие аргументы, становится стыдно, но почему то только мне.
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95 кабмин готовит новогодний пакет очень смешных санкций против РФ.


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Пустят воду в крьім? Том шаурму 50/50 каждому ?😄🤔🤔
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Правительство раски-федераски расширило санкции против Украины
Под рашкины санкции попали еще двенадцать человек и двое (???) украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Также правительство рашки расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, клизмы, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того.... расися запретила экспорт...... макулатуры...... в Украину. Кабмін готує новий пакет санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 9184
(может имелась ввиду и книжно-газетная продукция )))))
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В ответ на эту меру, где то сладко зевнул и перевернулся на другой бок ФСБшник на ночной смене.
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===В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины===

Но порохоботы все равно будут вопить, а почему Зеленский молчит и говорит о своем отношении к России
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Вот такими должны быть правильные санкции:

1. Максимально жёсткий визовый режим с государством-агрессором.
2. Разрыв дипломатических отношений и высылка всех кацапо-дипломатов из Украины

3. Полное эмбарго на поставки любых товаров, включая нефть, газ и уголь, а также их транзит через территорию Украины.
4. Запрет любого транспортного сообщения с агрессором. Запретить все поезда и регулярные автобусные маршруты.
5. Запрет на ведение любого бизнеса гражданами государства-агрессора в Украине. Национализация всей собственности олигархов РФ в Украине.

Вот тогда будет смысл. А иначе это не война, а хрень собачья.
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Надо перестать постреливать и воцарицца свит )))
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