 Кабмин готовит новый пакет санкций против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №1237-р от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".
"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшей к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.
При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.
Как сообщалось, одновременно, Кабмин принял постановление №1236-р о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.
Ранее лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода.
значит какие-то копеечные санкции...и писать стыдно )))))
1) Закрыть границу с Московией. Полностью. Без исключений.
2) Запретить въезд гражданам РФ в Украину. Без исключений.
3) Национализировать имущество РФ и граждан РФ в Украине в пользу Украины.
Вот это будут санкции.
5) Запретить транзит "ахрессивной" нефти....
6) Запретить закупки "ахрессивного" угля....
7) Запретить закупки "ахрессивных" ТВЭЛов....
8) Увеличить закупки бамбука и курить его всей страной.....
Под рашкины санкции попали еще двенадцать человек и двое (???) украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Также правительство рашки расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, клизмы, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Кроме того.... расися запретила экспорт...... макулатуры...... в Украину.
(может имелась ввиду и книжно-газетная продукция )))))
Но порохоботы все равно будут вопить, а почему Зеленский молчит и говорит о своем отношении к России
1. Максимально жёсткий визовый режим с государством-агрессором.
2. Разрыв дипломатических отношений и высылка всех кацапо-дипломатов из Украины
3. Полное эмбарго на поставки любых товаров, включая нефть, газ и уголь, а также их транзит через территорию Украины.
4. Запрет любого транспортного сообщения с агрессором. Запретить все поезда и регулярные автобусные маршруты.
5. Запрет на ведение любого бизнеса гражданами государства-агрессора в Украине. Национализация всей собственности олигархов РФ в Украине.
Вот тогда будет смысл. А иначе это не война, а хрень собачья.