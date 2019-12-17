 Шевченковский суд решил не рассматривать дело экс-министра "ДНР" Лягина до решения Верховного Суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Романа Лягина доставили в зал суда. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст. 110 КК Украины - создание террористической организации и посягание на территориальную целостность Украины. На вопросы представителей СМИ подозреваемый не отвечает, в том числе не комментирует и возможность своего обмена.

Судьи приняли решение передать Верховному Суду право решить, в юрисдикции какого суда находится дело Лягина, который совершал преступления на оккупированной территории. На этом заседание закончилось.

Ранее заседание по делу Лягина было назначено на 3 сентября 2019, однако его перенесли из-за того, что подозреваемый не успел ознакомиться с материалами дела. Следующее заседание, назначенное на 1 ноября, перенесли на 17 декабря по причине того, что судья Мелешак была занята - у нее проходило совещание по другому делу.

Роман Лягин - бывший глава "ЦИК" во время "референдума" на окупированной территории, экс-министр труда и соцполитики "ДНР", также он причастен к созданию секретной тюрьмы " МГБ ДНР" в помещении фонда "Изоляция" в Донецке.

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