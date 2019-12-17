 Столичную ячейку "ОПЗЖ" возглавил "директор Киева" Столар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство... Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", – сказал новый глава киевской парторганизации "ОПЗЖ" Вадим Столар.
Отмечается, что Киевская организация в ближайшее время планирует открыть в городе социальный центр "ОПЗЖ", где будут реализовываться различные проекты, среди которых помощь пенсионерам, переселенцам, молодым семьям, предоставление некоторых бесплатных медуслуг и т.д.
Напомним, ранее представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил в интервью для Цензор.НЕТ, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.
Отметим также, что украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере. Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от Партии регионов, а в 2019 году попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.
"Поцікавилася адвокатом Зеленського - депутатом "Слуги народу" Качурою Олександром Анатолійовичем, який погрожує кинути за грати депутата "ЄС" Софію Федину. Це за його заявою на-сто-відсотків-свій Рябошапка почав кримінальне переслідування. Відразу знайшла фотодоказ, що він "медведчуківське" г… Його фото з символікою "Українського вибору" було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качура - лідер Солом'янської організації "Український вибір", - у себе в Facebook повідомила депутат Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол.
"Якщо хтось гадає, що це можна підробити, може зайти в бази реєстрації підприємств. Олександр Качур в певний час навіть був керівником "Українського вибору". Перед ним був сам Медведчук, після нього також сам Медведчук. А тепер зауважте, коли він був замість Медведчука. Під час Майдану!!!" - підкреслила Чорновол.
"І це не реванш? Антимайданівець садить майданівку… Але це ще не все. Якщо дивитися на бізнес-зв'язки Олександра Качури в реєстрах підприємств, то легко прослідкувати, що саме він займався юридичним супроводом "походу" українофоба і збоченця Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду. Пам'ятаєте, раптово виявилося, що Партія Шарія (щойно створений проект Портнова для потреб Зеленського) вже три роки, як формально існує. Цим займався особисто Олександр Качура. Отже, це зелене медведчуківське г… ще й батько партії Шарія", - зазначила колишня депутатка.
"Ну і нарешті, - це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агентства "Українська позиція" А це посилання ухвали суду https://opendatabot.ua/court/81060295-ad0bc7c9bcd30fa07a40b419f048bca6. Це підприємство - фігурант кримінальної справи з відмивання коштів - "незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку". До речі, ухвали з 2018р. - початку 2019 року. В цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті. Так що, на-сто-відсотків-свій Рябошапка взагалі-то не Федину повинен переслідувати, а Качуру", - додала Чорновол.
Пізніше народний депутат "Слуги Народу" Олександр Качура спростував вищевикладену інформацію, заявивши, що він ніколи не був керівником ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір", не займався юридичним супроводом партії Анатолія Шарія та не вчиняв кримінальних діяннь.
https://prm.ua/deputata-slugi-narodu-zapidozrili-u-spivpratsi-z-medvedchukom/