EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1143  17
Все про:Столар (9) Оппозиционная платформа - За життя (21)

 Столичную ячейку "ОПЗЖ" возглавил "директор Киева" Столар

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде 16 декабря избрала главой киевской организации партии "ОПЗЖ" народного депутата Вадима Столара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство... Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", – сказал новый глава киевской парторганизации "ОПЗЖ" Вадим Столар.

Отмечается, что Киевская организация в ближайшее время планирует открыть в городе социальный центр "ОПЗЖ", где будут реализовываться различные проекты, среди которых помощь пенсионерам, переселенцам, молодым семьям, предоставление некоторых бесплатных медуслуг и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал. ВИДЕО

Напомним, ранее представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил в интервью для Цензор.НЕТ, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.

Отметим также, что украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере. Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от Партии регионов, а в 2019 году попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3165810
 
 
 Топ комментарии
 
и этот трёт про ценности)) самое интересное, что ценности у песиков и рыгов самые что ни на есть €вропейские.
 показать весь комментарий
 
Шо це за міграція у петра до мертветчука,райнін тепер столар,"Пес за життя" уже виходить
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и этот трёт про ценности)) самое интересное, что ценности у песиков и рыгов самые что ни на есть €вропейские.
 показать весь комментарий
 
 
у петра петровича петриненко шансів не було...
 показать весь комментарий
 
 
Шо це за міграція у петра до мертветчука,райнін тепер столар,"Пес за життя" уже виходить
 показать весь комментарий
 
 
Что-то чувствую что никого с ботофермы 8% гетьмана здесь не будет
 показать весь комментарий
 
 
Щас как выйдут из "Мерседесов" да пентхаузов, как пойдут "в народ" сшивать страну... В дурдом! В дурдом валите!
 показать весь комментарий
 
 
У мережі з'явилася інформація, що адвокат і депутат "Слуги народу" Олександр Качура був лідером Солом'янського осередку організації Віктора Медведчука "Український вибір". Проте, сам нардеп Олександр Качура запевняє, що ніколи не був керівником ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір". Крім того, депутат надав докази, які, на його думку, спростовують цю інформацію.
"Поцікавилася адвокатом Зеленського - депутатом "Слуги народу" Качурою Олександром Анатолійовичем, який погрожує кинути за грати депутата "ЄС" Софію Федину. Це за його заявою на-сто-відсотків-свій Рябошапка почав кримінальне переслідування. Відразу знайшла фотодоказ, що він "медведчуківське" г… Його фото з символікою "Українського вибору" було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качура - лідер Солом'янської організації "Український вибір", - у себе в Facebook повідомила депутат Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол.
"Якщо хтось гадає, що це можна підробити, може зайти в бази реєстрації підприємств. Олександр Качур в певний час навіть був керівником "Українського вибору". Перед ним був сам Медведчук, після нього також сам Медведчук. А тепер зауважте, коли він був замість Медведчука. Під час Майдану!!!" - підкреслила Чорновол.
"І це не реванш? Антимайданівець садить майданівку… Але це ще не все. Якщо дивитися на бізнес-зв'язки Олександра Качури в реєстрах підприємств, то легко прослідкувати, що саме він займався юридичним супроводом "походу" українофоба і збоченця Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду. Пам'ятаєте, раптово виявилося, що Партія Шарія (щойно створений проект Портнова для потреб Зеленського) вже три роки, як формально існує. Цим займався особисто Олександр Качура. Отже, це зелене медведчуківське г… ще й батько партії Шарія", - зазначила колишня депутатка.
"Ну і нарешті, - це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агентства "Українська позиція" А це посилання ухвали суду https://opendatabot.ua/court/81060295-ad0bc7c9bcd30fa07a40b419f048bca6. Це підприємство - фігурант кримінальної справи з відмивання коштів - "незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку". До речі, ухвали з 2018р. - початку 2019 року. В цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті. Так що, на-сто-відсотків-свій Рябошапка взагалі-то не Федину повинен переслідувати, а Качуру", - додала Чорновол.
Пізніше народний депутат "Слуги Народу" Олександр Качура спростував вищевикладену інформацію, заявивши, що він ніколи не був керівником ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір", не займався юридичним супроводом партії Анатолія Шарія та не вчиняв кримінальних діяннь.
https://prm.ua/deputata-slugi-narodu-zapidozrili-u-spivpratsi-z-medvedchukom/
 показать весь комментарий
 
И тишина на этой новости. Алё, порошки, вы где?
 показать весь комментарий
 
 
Официально от Киевлян. "Директор Киева" идет в опу
 показать весь комментарий
 
Зедебилы и тут петю прицепили. А,ну да. Этот столар с кличком тёр. А кличко-мер Киева. А в Киеве на ул.Банковая сидел петя. Всё зелогично.
 показать весь комментарий
 
Все-таки идет ползучая евреизация Украинской верхушки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх