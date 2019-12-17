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Все про:Киев (18324) прокуратура (3782) убийство (5441) Вячеслав Соболев (15)

 В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура

Причастным к организации заказного убийства местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик, следствие считает 25-летнего уроженца РФ, сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении.

"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адреса проживания, работы, а также снабдил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби. В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика", - напомнили в прокуратуре.

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На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации убийства по заказу по ч. 2 ст. 15, п. 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/n3165808
 
 
 Топ комментарии
 
а по логике последних событий должен быть кто то из ветеранов и волонтеров не В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 876
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Правосеки берут заказы у русни?
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Вы точно берете. И заказы у русни тоже.
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ну не всем же на бутылке сидеть, как ты
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Ща эта бенина соска тебе расскажет. В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9208

Нынче днепровский быдляк почти такой же осведомленный, как донецкий при яныке.
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Почему не написали что делал в зоне ООС уроженец Московии и почему общался с подозреваемым?? Сослуживец?
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національна українська забава - поки влада має тебе у всі дири, ти борцун, ти "герой", ти незламний, тільки пробився у владу, ти стійко, "по-геройськи" борешся з тими, кого маєш у всі дири. і хоч воно ара-ваков, правила гри все одно прийнятні.
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А есть имя у этого уроженца Московской федерации? Если ему уже дали сообщение о подозрении в организации убийства по заказу, то почему не сообщают его имени?
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а по логике последних событий должен быть кто то из ветеранов и волонтеров не В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 876
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Может и из ветеранов.... А может и из ветеринаров.....
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Я впевнений, що вбивають лікарі з Феофанії В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9827
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"Он слишком многа знал". В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7581 И да, "зачетные" у нас АТО-вцы (некоторые, не все, естественно). Если бы за идею решил завалить будочника-спонсора террористов, как нам рассказывал его бывший командир (что, мол, после АТО для такого парня это реальная причина для наказания мерзавца), ещё понятно. А тут за бабки, обещанные касабом! Пипец. В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5641
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ага.ты больше веры в мусоров генерируй.
напоминаю про убийство Вороненкова,херсонских и бердянский волонтеров,граната под радой и 5 200ых....и везде АТОшники
это называется-сыграть вслепую
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То есть если чувака словили на горячем, есть видео с камер и так далее, то тупо "не верь свои ушам"? И тем более, если уже известна инфа, кто и сколько собирался платить за убийство, то наверняка он уже начал колоться.
Не хочется верить, особенно учитывая его боевые заслуги, но.... Больно, горько, мерзко и обидно. Но тем не менее....
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ну нет у меня веры мусорским.
да,похоже они и заказали,потому как взяли сразу.и позицию войскового снайпера вычислили...
Мазурка вспомни как они "доблестно ловили"..(вот он пример того шо с ним не смогли порешать).
посмотрим на Бойца,шо он скажет.
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Забили вы обречены на нищету и деградацию ! Вас Моника Зеленски на и бала ла как лохов . Почему ? Ответ здесь: Украинка Анна Сумук переехала в Эстонию пару лет назад вместе с мужем-программистом. Теперь она воспитывает здесь двоих детей и преподает в местной школе: "Меня сразу удивил менталитет и местный подход к преподаванию, гибкость учителя. Я могу прийти в класс, понять, что тема "не идет" детям, и полностью изменить план урока или провести еще один". Дело в том, что в Эстонии учителя имеют гораздо больше свободы при формировании учебного плана, ведь строгой формализованной программы обучения нет. Есть KPI по окончании года. А то, как его достичь, каждый учитель выбирает сам, ориентируясь на уровни и таланты учеников. Ожидание от учителя только одно - достигнуть результата, но нет ограничений того, как это сделать: в парке осенью, пересчитывая листья, или за учебником в классе. https://charter97.org/ru/news/2019/12/17/359297/
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А что там в Украине? Учителям рай и зарплата в 4 000 долларов? Хахаха
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Як можна брехати на бубочку, який зробить зарплату вчителям на рівні 4000 євро?
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Ідіоте, Ганна Сумук виїхала з України 2 роки тому, і відмовилась від зарплати у 4000 доларів, які їй виплачував Порошенко.
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На Цензорі ще хтось залишився, кого ти не обізвав: ідіотом; дурачком; мудачком?
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Не зобіжайте пана презедента! Він обісцяв 4000$!
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К чему этот высер?
Типо, у нас на уроках присутствует начальник роно и сверяет все с учебным планом!
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Ты, дурачок, немножко перепутал. Пару лет назад, когда украинка Анна Сумук переехала в Эстонию, у власти был Барыга. А она почему-то уехала из такого барыжного рая.
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Мені пофіг хто замовив кримінального авторитета соболева. просто пофіг. А державі насправді має бути діло до того як і звідки в історичному центрі Києва цей персонаж отримав право власності на земельку під своїм рестораном і "власну" стоянку.
Пацан 25 років замовив соболєва? Не вірю.
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Менты решили для правдоподобности немного российского следа добавить.

Бо получалось как-то совсем криво - заказчик - зеленый судья, а схватили первого попавшегося атошника плод липовым предлогом.
А теперь же красота по версии зеленых ублюдков - ветераны АТО не только убийцы, но еще и с кацапами сотрудничают.

Не зеленые подонки СН во главе с ЗЕ с ****** и Роисей сотрудничают, а воины АТО. Смотрите не перепутайте.
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Что там с расследованием убийства Тымчука?
Заскретили и решили, что все о нем забыли.
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Это, что непонятно,кому это было выгодно? хотили его убить Власти с целью завладения имуществом Соболева, наняли тысяч за 5-10$ бывшего добровольца , который был без своего бизнеса , без номальной работы, хотя это не оправдывает, сделал непоправимую трагедию для родителей, такие лиди не устроенные после войны Власти нужны, ну кто может в коррумпированой стране присвоить себе имущество убитого человека, только Власти.
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