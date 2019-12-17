 В организации покушения на Соболева подозревается 25-летний уроженец России, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении.
"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адреса проживания, работы, а также снабдил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби. В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика", - напомнили в прокуратуре.
На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации убийства по заказу по ч. 2 ст. 15, п. 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу
Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.
Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?
Нынче днепровский быдляк почти такой же осведомленный, как донецкий при яныке.
напоминаю про убийство Вороненкова,херсонских и бердянский волонтеров,граната под радой и 5 200ых....и везде АТОшники
это называется-сыграть вслепую
Не хочется верить, особенно учитывая его боевые заслуги, но.... Больно, горько, мерзко и обидно. Но тем не менее....
да,похоже они и заказали,потому как взяли сразу.и позицию войскового снайпера вычислили...
Мазурка вспомни как они "доблестно ловили"..(вот он пример того шо с ним не смогли порешать).
посмотрим на Бойца,шо он скажет.
Типо, у нас на уроках присутствует начальник роно и сверяет все с учебным планом!
Пацан 25 років замовив соболєва? Не вірю.
Бо получалось как-то совсем криво - заказчик - зеленый судья, а схватили первого попавшегося атошника плод липовым предлогом.
А теперь же красота по версии зеленых ублюдков - ветераны АТО не только убийцы, но еще и с кацапами сотрудничают.
Не зеленые подонки СН во главе с ЗЕ с ****** и Роисей сотрудничают, а воины АТО. Смотрите не перепутайте.
Заскретили и решили, что все о нем забыли.