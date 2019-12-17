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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2995) депутат (2798) махинации (478) САП (1217)

 НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс. грн

Бывший народный депутат незаконно получил 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета за оплату жилья.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.

"17 декабря 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением", - информируют в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014-го - октября 2018 годов бывший народный депутат незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов за аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице.

Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.

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Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате от политической партии "Оппозиционный блок" Дмитрии Колесникове.

Источник: https://censor.net.ua/n3165806
 
   
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Что ни калесников,то казел. Прям аксиома.
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оно на обеды больше тратит...тупые попытки отвлечь внимание.
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Хоть кого-то от от "Оппоблока" расследуют... Хотя наверно скоро отпустят.
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Пишите сразу сумму, за которую откупится и - сразу станет все понятно.
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- кто позволил какому-то колесникову обмануть с арендой жилья? я вас спрашиваю???
НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1236

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уже можно зеленых начинать трясти по тем же обвинениям. с зампред спикера можно начать.
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Зрада и политически мотивированное преследование
здесь нужно порыться

10.03.2017 Экс-нардеп Шепелев (блок Тимошенко, банкир Родовид Банк) заявил, что Турчинов (блок Тимошенко) и Лукьянчук (блок Тимошенко) вывели в офшоры $800 млн из госбюджета и помощи МВФ

Возможно это ложь, но заявления в суд на однопартийца-банкира не последовало. (авт.)

Он добавил, что Турчинов и Лукьянчук "обложили данью руководителей министерств и государственных предприятий Украины, вынуждая их похищать бюджетные средства, организовывать поборы с подчиненных и брать взятки от населения".
...Именно там Турчинов хранил украденные миллионы и проводил "секретные" совещания, на которых планировались убийства политиков и бизнесменов", - добавил экс-нардеп.
...прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность генерального прокурора
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Ух ти.За таку суму йому ордєн полагається.
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