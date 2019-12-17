 НАБУ вручило нардепу 8-го созыва от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову подозрение в незаконном завладении 738 тыс. грн

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает Цензор.НЕТ.

"17 декабря 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением", - информируют в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014-го - октября 2018 годов бывший народный депутат незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов за аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице.

Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.

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Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате от политической партии "Оппозиционный блок" Дмитрии Колесникове.