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Все про:ГПУ (9543) иск (533) Кулик Константин (98) Окружной админсуд Киева (39)

 Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен

Суд завершил рассмотрение дела по иску Константина Кулика к Генпрокуратуре Украины, обязав ГПУ выплатить уволенному прокурору 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

При рассмотрении дела судом установлено, что военный прокурор военной прокуратуры сил Антитеррористической операции Кулик в апреле 2017 г. был уволен с военной службы в запас.

Действующим на момент увольнения истца законодательством была предусмотрена обязанность отдела работы с кадрами управления обеспечения деятельности военных прокуратур Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины в семидневный срок после получения приказа об увольнении истца подготовить и направить в соответствующий военный комиссариат экземпляр личного дела Кулика с целью взятия последнего на воинский учет.

В то же время, таких действий совершено не было, что свидетельствует о нарушении ГПУ требований Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных Сил Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины 26 мая 2014 № 333, Инструкции по учету кадров в органах прокуратуры Украины, утвержденной приказом ГПУ от 2 февраля 2017 № 27 и Положения о Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, утвержденного приказом ГПУ от 6 октября 2015 № 249.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации, - Рябошапка

Кроме того, по результатам рассмотрения дела судом было установлено, что ответчиком при увольнении истца не было начислено и выплачено последнему денежное обеспечение, а именно, премия за период с 01 по 13 апреля 2017 года, единовременное пособие в размере 50 % месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы (с учетом денежного вознаграждения военнослужащим военных прокуратур за участие в Антитеррористической операции), компенсации за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя осуществление таких выплат уволенному работнику является законодательно определенной обязанностью ГПУ, закрепленной КЗоТ Украины, Законом Украины "Об отпусках", Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", Постановлением Кабинета Министров Украины от 31 января 2015 № 24, Постановлением КМУ от 31 мая 2012 № 505 "об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов прокуратуры", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, Положением о премировании работников органов прокуратуры Украины, утвержденным приказом ГПУ от 18 июня 2015 № 84.

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В частности, судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 % месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, суд на основании требований 117 КЗоТ Украины обязал ответчика выплатить Кулику его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 грн.

Напомним, в апреле 2017 Константина Кулика был освобожден от должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества.

В середине ноября Рябошапка сообщил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров, а после ушел на больничный. Позже Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры Кулика.

Напомним, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого не подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Суд был вынужден прервать исследования письменных доказательств по делу после того, как в феврале 2019 года Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной.

Вместе с тем суд отказался закрыть уголовное производство о незаконном обогащении прокурора Кулика.

Источник: https://censor.net.ua/n3165803
 
 
 Топ комментарии
 
Чому виплати роблять з держбюджету а не за рахунок винних у незаконному звільненні.З таким успіхом вони могли навмисно порушить закон щоб отримать компенсацію. Винні мають бути притягнуті до відповідальності з відшкодуванням у госбюджет. Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 3120
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та фигня, мы за всё заплатим коммуналкой, ценами в магазинах и акцизами)). мы привыкли к паразитам((.
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І про гроб Україна буде йому винна. Все мало ссуці.
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І про гроб Україна буде йому винна. Все мало ссуці.
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Крыша, наверное , протекает. Чинить надо. Дорого, цены кусаются. Так что сбросимся бедняге, чтобы не намок...
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а пенсы пусть на 2000 живут, хана стране с таким кривосудием
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та фигня, мы за всё заплатим коммуналкой, ценами в магазинах и акцизами)). мы привыкли к паразитам((.
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Странно . Сначала увольняют.Потом награждают. - Не коррупция ли там ?
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Чому виплати роблять з держбюджету а не за рахунок винних у незаконному звільненні.З таким успіхом вони могли навмисно порушить закон щоб отримать компенсацію. Винні мають бути притягнуті до відповідальності з відшкодуванням у госбюджет.
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Виктор Ли e7bd7ce9 Вы акцентировали внимание на очень важном моменте...Когда-то,во время своей длительной командировки, югий луценко вещал "из-за грат",что когда он докажет незаконность своей посадки в евросуде и получит материальную компенсацию,то потом уже как гражданин Украины подаст в суд на прокуратуру и суд (именно конкретных лиц) за то,что они своими противоправными действиями(или некомпетентностью) нанесли ущерб государству в особо крупных размерах(сумма компенсации,определенная Страсбурским судом).Потом юга,благодаря Революции Достоинства сам стал пгокугогом и все забылось.Но сама мысль была очень здравая.Кто-то конкретный,имеющий имя и фамилию,ответственен за то,что из бюджета(наших отчислений) в данном случае будет изъято 1,6млн.грв.Если бы можно было получить консультацию,а лучше помощь хорошего юриста,то любой из нас(или общественная организация?) могли бы подать в суд на виновных в этом.
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интересно ...... это же сколько Овочу отслюнявят за 6 лет из нашего кармана Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 6008
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Кожний кулик у своєму болоті велик.
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"не было начислено и выплачено последнему денежное обеспечение, а именно, премия за период с 01 по 13 апреля 2017 года"

Не очень понятно значение понятия премия. Если премия должна выплачиваться в обязательном порядке, а не как поощрение за успехи - то какаже это нафиг премия???
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от как такое возможно в принципе????))))
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это мы еще не все знаем !!!
это не только возможно... это еще и законно получается...
более того - эта тропа так протоптана, что только ленивый не хочет идти по отработанной схеме - выжать с государства копейку немалую ...
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есть...там в тексте есть - отжал и отпускные ))) а как же иначе!!!
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За такие вещи (нанесение ущерба государству в сумме 681517,02 гривен (разница за задержку) надо привлекать к уголовной ответственности допустивших это работников ГПУ. Господин Рябошака! Где карающий меч Генерального прокурора? Ведь виновник торжества в седи Ваших подчиненных.
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Барыга, прекрати издеваться над страной! Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 6312
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а вы например знали...что депутат прошлого созыва еще минимум два года может получать в кассе рады зарплату, если он официально не нашел себе работу? а зарплата депутата не 3 тыс.... вы ж помните! от такое у нас богатейшее на развод Государство...
(и на хрена им искать работу? можно ж еще пару лет по кулуарам шарохаться и деньгу сшибать)
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Вот вам бабушка и "судебная реформа от Порошенко"... И Зеленский ничего не сделает... "Кулики" "в шоколаде" при всех Президентах... Мрази, лучше бы уже издевались над людьми по причине расстройства психики, как Джек Потрошитель, а не ПРИКРЫВАЛИСЬ прокурорскими корочками да не подгоняли бы свои издевательства под "борьбу с коррупцией"! Самое гадкое, когда вот такая мразь из дорогущего пентхауза на "мерсе" приехавшая, возбуждает уголовные дела против человека "за сотню гривен" и ломает ему жизнь!
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Коли вже шахтар чи металург щось відсудить за затримку зарплати, за нелюдські умови праці, за занижені розцінки...
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Уже и решение. А здесь к Генпрокуратуре подаю иск 7-мь лет. И подготовительное заседание иск не прошел. авт.
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"...Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной..." - клоуны!
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судя по голодному и несчастному выражению на фото, эти деньги ему очень-очень нужны... Уволенный из ГПУ Кулик отсудил у ведомства 1,6 миллиона гривен - Цензор.НЕТ 6810
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