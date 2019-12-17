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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24163) митинг (2337) столкновения (459)

 Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой на улице Грушевского возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После того, как правоохранители убрали с Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.

Правоохранители задерживают агрессивных протестующих. К парку подогнали автозак. Во время того, как в него садили задержанных активистов, к автомобилю начали прорываться другие портестующие. Сотрудники полиции применили газ.

Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 01
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 02

Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 03
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 04
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 05
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 06
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 07
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 08
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 09
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 10
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 11
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 12
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 13
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 14
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 15
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 16
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 17
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 18
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 19
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 20
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 21
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 22
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 23
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 24
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 25
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 26
Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные 27

Источник: https://censor.net.ua/n3165798
 
 
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А когда грейдер подгонят с Педро Рошенко и мегафоном?
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В зеленому під низ? Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 9561
Хай лізе, але засцить)
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Предложи эту "идей-ку" 95-м нелохам. Они - срежисЫруют в тубро-режиме и "по-приколу". И сходи сам посмотри на их пиформанс! А то у них манеха плинтусной публики поубавилось...
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Проблюйся попустить) Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 5049
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Це правда. Не було б воно таким брехливим і жадібним миролюбним казнокрадом, може і по іншому вийшло б.
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Это пессимисты по вызову. Под Радой возобновились столкновения между активистами и правоохранителями, есть пострадавшие и задержанные - Цензор.НЕТ 7978
Мало откликнулось.
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Плох тот мусор который не мечтает стать мусаром расии
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против олигархи..которые не скопили бабло на покупку земли..
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Да, на этот раз вертолёт может оказаться с пустыми бензобаками; до Ростова не хватит.
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а шо, не збирається залишитьс а Баку?
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В Баку маленьких и гундосых - не ТАК уж любят. А если и "любят" - то не ТАК.
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янек вернулся. зедауны выбрали нормальным людям очередного диктатора
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при порохе митингувальников по голове гладили?
память короткая?
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А при Овощчи - то ЗНАЕШЬ, как было!? А при Сралине!?!? А при Батые!? Так - что щас -самэ воно ТО! Вот и из багажника Теслы регулярно вещают... Не чув?!
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Птенцы авакова против подчиненных аваков. В выиграше аваков, который спасет сцыкуна от уличных протестов. ИМХО
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не, чего уж, смотри дальше - повесят на Пороха.
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что ещё ожидать от убогова порохотролля Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 1474
канешна - вокруг одни шатуны Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 1474
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Зелень собрать, погрузить в автобусы - и в орду, пусть там занимаются продвижением идеи восстановления мира любой ценой и добьются перестать стреллять от наемников
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та ні, ІМНО, це іскра між бенею і сабаковим... причому, схоже, поза волею сабакова, ІМНО, нацжони вийшли з-під його контролю...
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понял, что кинули его с этим Кварталом 95...
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наріт голосував - аби не Порох....
тепер кушай..Тє
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Косата хоче влади.Аваков=косата.***** міняє ЗЄ на косату.
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Люди вышли подзаработать, но мусорам надо хорошо их пресануть чтоб не допустит хаоса.
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Моника Зеленски, возвращайся на ЙОЛКУ... шмаркля, заждались тебя
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З обох боків аваковські підлеглі. Де активісти?
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Віддати землю жидам - свята справа Зебіла.
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ох как соколы ботовские здесь выписывают, как сравнивают события с яныком, шлюхи вы дешевые...предатели.
когда видно, что те псевдо активисты, твари, согнанные за серебренники, провокаторы и безпочвенно наносят повреждения мусорам, наш люд так и не научился быт трезвомыслящим...хотя какой люд..это, повторюсь, шлюхи да и только
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Это точно.
Ты помнишь как они тут орали против минских соглашений и пороха и взорвали гранату под радой?
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даже тебя, проше пана, подтянули для дискредитации протеста!
Все говно бенино вылезло здесь с коментами.
Истерите громче, буратины, а то дядя Беня не заплатит!
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ага, перепочили і знову б'ють пики, другий раунд.
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самый активных как мешки картошки отнесли и погрузили в автобусы, и порядок. Палатки разобрали. Конечно, продажа земли это задница, но с другой стороны, как приятно когда нацжонам билецкого дали люлей
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кремлівський шабаш, не вистачає тільки Петра
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Петро чекає поки покосять зелений бур"ян, а потім вийде орати.
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нюх ваш Пєтя втратив, міг вийти з казіно вчасно, зараз обчистять як липку Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 5568
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сюр.
в зале бют+опзж
на улице нацжены+аграрии

симбиоз жабы и гадюки
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Усi на Майдан!!!
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кто финансирует, извините за беспокойство?
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Супер! Собаков натравил своих чарликов на своих же!!!!
Видна, сильно обосрался с лживыми обвинениями Патриотов.
Размывает картинку...
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нацжони проти ринку землі... і проти зебільного проекту закону...
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Ну то що, Бубочка міняє квитки Баку-Київ на Баку-Ростов?
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На майдан уже запала нет.... Отбили у народа всякое желание майданить. А надо было бы вот именно сейчас, а не при яныке, когда в общем то ничего страшного и не было. А теперь будет исторический грабеж. Распродадут земли, введут драконовский трудовой кодекс, во запоете.
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Я пока увидел на видео несколько сучек корча, ну куда же без гапона... Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 8216
Полиция должна дать звезды, причём фееричной.
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Аваківська падаль у вигляді полюціїїїподонки
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А я вот не понимаю, объясните, люди добрые, а зачем бросаться заборами, бить, пшикать слезоточивым газом, бросать камни, обзывать и т.п. вот этих пацанов из нацгвардии? Они то здесь при чем? Пусть не все, но, минимум, половина пошла служить про призванию, чтобы обеспечивать мир и порядок. Они же не запрещают собираться и митинговать, они следят за правопорядком. Поставить палатку по-среди Грушевского, ну ок, будут в той палатке 10 человек, а тысячи будут стоять из-за этого в пробках, это разве нормально? это разве справедливо? Реакция нацгвардии на этот беспредел пугает, с таким отношением и с видом терпил как они собираются обеспечивать правопорядки? Ну вдруг 30 каких-то ребят решат идти по Киев и бить людей, машины, магазины вот просто от нефиг делать, нацгвардия тоже должна смотреть молча? Ну реально бред. Не хотели бы провокаций - поставили бы палатку в Мариинском парке, там места немерено.
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Ну вдруг 30 каких-то ребят решат идти по Киев и бить людей, машины, магазины вот просто от нефиг делать, нацгвардия тоже должна смотреть молча? Ну реально бред.

Да 30 человек это как то малавато что бы молча смотреть.
А вот когда несколько сотен или тысяч еще и с рашей совместно,тогда нужно смотреть и договариваться.
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Настав час писати листа хутіну про введеня військ. Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 6228
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А якого мусарня перекрила вулицю?
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Провокації організовані ,як і раніше з побиттям студентів,щоб ЗЄ поміняти на косату.Яка куча дєрьма вам до вподоби?
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Пофиг.
Что зе что косата.
А если косата пересадит всех зе тогда круто.
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Буде щось страшне. Прихватизація 90-х здаватиметься квіточками.

Так хмельниччина і гайдамаччина починались. через землю.
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Правоохранители!!! Убирайте от туда всяких проплаченных агробаронами, колхозников и радикаллов... Не дайте этим антиукраинским элементам законсервировать здесь Венэсуэллу!!!
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Смысл всей этой движухи? Вопрос по земле уже решен, понятно же. Все равно примут этот закон.
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Среди пострадавших 73% избирателей зели Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані - Цензор.НЕТ 1464
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