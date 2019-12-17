 Под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После того, как правоохранители убрали с Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.
Правоохранители задерживают агрессивных протестующих. К парку подогнали автозак. Во время того, как в него садили задержанных активистов, к автомобилю начали прорываться другие портестующие. Сотрудники полиции применили газ.
Хай лізе, але засцить)
Мало откликнулось.
память короткая?
наПороха.
канешна - вокруг одни шатуны
тепер кушай..Тє
когда видно, что те псевдо активисты, твари, согнанные за серебренники, провокаторы и безпочвенно наносят повреждения мусорам, наш люд так и не научился быт трезвомыслящим...хотя какой люд..это, повторюсь, шлюхи да и только
Ты помнишь как они тут орали против минских соглашений и пороха и взорвали гранату под радой?
Все говно бенино вылезло здесь с коментами.
Истерите громче, буратины, а то дядя Беня не заплатит!
в зале бют+опзж
на улице нацжены+аграрии
симбиоз жабы и гадюки
Видна, сильно обосрался с лживыми обвинениями Патриотов.
Размывает картинку...
Полиция должна дать звезды, причём фееричной.
Да 30 человек это как то малавато что бы молча смотреть.
А вот когда несколько сотен или тысяч еще и с рашей совместно,тогда нужно смотреть и договариваться.
Что зе что косата.
А если косата пересадит всех зе тогда круто.
Так хмельниччина і гайдамаччина починались. через землю.