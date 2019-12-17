 Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После того, как правоохранители убрали с Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.

Правоохранители задерживают агрессивных протестующих. К парку подогнали автозак. Во время того, как в него садили задержанных активистов, к автомобилю начали прорываться другие портестующие. Сотрудники полиции применили газ.





Фото - Нацполиция





Фото - ЛБ



























































Фото Олега Богачука.