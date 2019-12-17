 Под Радой произошли столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После того, как правоохранители убрали с Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.
Правоохранители задерживают агрессивных протестующих. К парку подогнали автозак. Во время того, как в него садили задержанных активистов, к автомобилю начали прорываться другие портестующие. Сотрудники полиции применили газ.
Фото - Нацполиция
Фото - ЛБ
Фото Олега Богачука.
Спить Тичина в чемодані
Хто б узяв би карпичину
Розбудить Павла Тичину"©
Вы можете произвести ЕЩЁ землю??? Ответ очевиден - вы не Господь Бог и СОЗДАВАТЬ землю не можете.
И еще. Ещё задолго столетий До комуняк, эта земля полита кровью и потом наших предков, ради своих потомков. Ради своих!!!!, А не чужих. За чужих свои жизни не кладут.
Обратил внимание, что и сегодня Зеленского не было в Украине....
П.С. Никогда не понимал "патриотов" одетых по последним лекалам беркута.
А вы поливали её своей кровью, как сотни поколений наших предков, защищая её, чтобы решать - продавать или не продавать.
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Да, и не только этот фермер разорится по воле СН.
маніпулюють, але страждають завжди вони, а кукловоди продовжують безнаказано збирати всі вигоди. Ляльки проти кукловодів скоро.